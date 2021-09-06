2001年9月11日上午，3名資深主播領著美國人度過畢生難忘的一天

（中央社）2001年9月11日上午，無數美國人奔走相告，要周圍人打開電視看看正在發生的大事。當時新聞傳播的主流管道還是電視，3名主播冷靜克制的表現，領著美國人度過畢生難忘的一天。

在社群媒體和網路新聞盛行之前，民眾大多是透過電視追蹤911恐怖攻擊事件當天的消息。那一連串由極端組織蓋達（Al-Qaeda）發起的自殺攻擊造成2996人喪命，導致美國出兵阿富汗，開始了長達20年的戰爭，數天前才剛結束撤軍。

就連紐約世界貿易中心（World Trade Center）裡的一些人都打電話詢問親友發生了什麼事。他們感覺到震動，聞到煙味，渾然不知自己身處事件的中心。

多數美國人緊盯的新聞是由3名主播播報，分別是《美國國家廣播公司》（NBC）的布羅考（Tom Brokaw）、《美國廣播公司新聞網》（ABC News）的詹寧斯（Peter Jennings）和《美國哥倫比亞廣播公司》（CBS）的拉瑟（Dan Rather）。

美國記者葛拉夫（Garrett Graff）記錄了關於911事件的口述史，寫下《空中唯一的飛機》（The Only Plane in the Sky，暫譯）一書。他說，對當時的美國人而言，這幾名主播在911事件上的地位近似國家高層，事發當天，他們相當於國家的道德權威，在政治領導階層多數沉默的情況下，履行著他們在悲劇中為國建言的歷史角色。

那天，美國看著人間慘劇在境內上演，幸而還有布羅考、拉瑟和詹寧斯這3名極具公信力的新聞人，他們當時已各自在不同頻道的晚間新聞奉獻約20年時間，也都擁有豐富的報導經驗。

布羅考說：「我們3人成名，是因為我們帶著全國走過其他災禍和大事。可以說，全國民眾不必到處查找消息。」

事發當天上午，這3名主播都在紐約，他們在第一架飛機於8時46分撞上世貿中心的一小時內就趕到自己的攝影棚。

當天《哥倫比亞廣播公司》負責突發新聞的麥金尼斯（Marcy McGinnis）說：「那很顯然是針對美國的攻擊，要找最老練的人來播報新聞，因為他們面面俱到。」

911事件令人難以置信，很難描述新聞人陷入的困惑和焦慮。《美國廣播公司新聞網》時任總裁魏斯丁（David Westin）表示：「國家需要某種穩定，某種立場。我們處在什麼情況？發生了什麼事？事情會有多糟？這需要某種『我們掌握了一些事，還有一些不清楚』的判斷力，但這就是我們著手處理的方式。」

這通常是政治人物在野火、颶風、疫情等災難發生之初上電視或電台承擔起來的責任。但包括時任總統小布希在內的政府領袖當天都不太露面，直到一連串攻擊明顯結束。

每一名主播那天都展現了自己的特長。

布羅考近期剛推出講述二戰歷史的新書《最偉大的世代》（The Greatest Generation，暫譯），他當時立刻就以宏觀角度來看待911事件，並指出這不只是新聞，人們正在見證歷史。

他說，911事件是向美國宣戰，美國人的日常生活將天翻地覆，不復以往。如今回過頭看，布羅考認為，他的工作主要是讓觀眾獲得比螢幕所呈現更多的資訊。

他說：「在整個職業生涯裡，我不斷思考『某件事的整體局勢為何』，這在911那天尤其重要。」

拉瑟則謹慎把關，提醒觀眾分辨事實和臆測。他告訴觀眾：「今天最重要的一個詞就是穩住，穩住。」

拉瑟近日接受《美聯社》訪問時說：「那天充滿情緒和緊張，為了抑制喧囂，幫助恐慌的大眾冷靜下來，就必須明確、簡潔和透明。大家會知道自己的處境並自行評估。」

詹寧斯堪稱完美的主播，他很有技巧地在充滿說服力的新聞敘事中安排所有元素，包括目擊者證詞、專家分析、即時更新消息，以及觀眾所見所聞。

詹寧斯已於2005年因肺癌逝世，遺孀凱西（Kayce Freed Jennings）說：「他生來就是要做新聞人，他到了一種境界，是個成就斐然的資訊傳播者，或許那一天，完善的資訊傳播就是他所能提供最重要的東西。」

布羅考、拉瑟和詹寧斯都接受過老派學院教育，懂得克制情緒。只是當電視畫面從記者報導轉到詹寧斯身上時，可以看到他眼框含淚。

起初，主播們盡量不提傷亡數字，因為沒人知道有多少。當第2棟世貿中心大樓爆炸，情況就變了，主播們開始提醒觀眾做好心理準備，罹難者可能相當多。

布羅考今年夏天曾說：「我們都是凡人，即使是我們這些一輩子都在努力闡述事件、增進觀眾理解的記者也一樣。我們既要有同理心，也要幫助觀眾理解他們所看到的事。」

那天晚上，布羅考在主播台報了十多個小時的新聞後回到空蕩蕩的公寓，他的家人都不在紐約，一時也回不來。他倒了杯飲料，接了通電話，得知一名好友逝世的消息，但與恐攻無關。他坐在床緣，哭了40分鐘。

布羅考在2004年總統選舉後卸下晚間新聞主播的職務，他今年81歲，身體有恙，仍勤於寫書，但已淡出螢幕。

拉瑟曾捲入2004年一則有關前總統布希的爭議報導，後來於2006年離開《哥倫比亞廣播公司》。他現年89歲，常在推特上發表政治和媒體相關評論。

這3名主播還有一個共同點。詹寧斯的遺孀凱西說，她認為詹寧斯應該不曾回顧自己在911當天播報新聞的帶子，「那不是他的作風」。

布羅考也說，他沒再看過自己當天的錄影，大半是因為他怕發現會讓自己感覺芒刺在背的錯誤。拉瑟也不看過去的帶子，理由再簡單不過：那樣的一天，經歷一次就夠了。

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新聞來源：回顧911事件 美國主播3傑冷靜扛起新聞人責任[影]（中央社）

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航