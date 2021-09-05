2021/09/05,
健康

本土新增2例，下午再有41萬劑AZ疫苗抵台，長榮機師之子接觸者PCR檢測均為陰性

本土新增2例，下午再有41萬劑AZ疫苗抵台，長榮機師之子接觸者PCR檢測均為陰性
Photo Credit: 指揮中心提供

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羅一鈞補充說明，目前所有境外移入個案，不論其感染的變異株是否為Delta，都是比照感染Delta的條件來解隔離——退燒一天、症狀緩解，距離發病或採檢陽性日10日以上，採檢2次Ct值都大於30或陰性，才可以解隔離。

中央流行疫情指揮中心於今（5）日下午召開記者會，公布國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）新增2例本土病例、4例境外移入，也說明長榮機師案接觸者的核酸檢驗採檢結果。指揮官陳時中表示，桃園的疫情這兩天看來沒有惡化的情形，目前不會有進一步的加強措施。

除了波蘭捐贈的40萬劑AZ疫苗於今晨抵台之外，指揮中心表示台灣透過COVAX獲配之第三批阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗41.04萬劑，預計今日下午運抵桃園國際機場。

本土新增2例，已匡列接觸者共50人列居家隔離

依據指揮中心新聞稿，今日新增2例本土病例，分別為本國籍40多歲男性（案16128）及本國籍30多歲女性（案16129），2人為同住家人。案16128於今年9月1日出現咳嗽、發燒、頭痛及全身倦怠症狀，9月4日就醫採檢，於今日確診（Ct值24）。另，案16129於8月27日至8月29日期間出現咳嗽及味覺異常症狀，9月4日因案16128檢驗陽性，由衛生單位安排隔離並採檢，於今日確診（Ct值17）。

衛生單位已匡列2人接觸者共50人，均列居家隔離，另有49人尚待風險評估後再行匡列，其餘相關接觸者匡列中。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至9月3日累計公布1萬4813位確診個案中，已有1萬3751人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.8%。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自塞爾維亞（案16124）、美國（案16125）、布吉納法索（案16126）及日本（案16127）入境，入境日介於9月2日至9月3日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

機師之子接觸者核酸檢驗均為陰性，陳時中：桃園疫情看來沒有惡化

針對長榮機師案16119和16120，指揮中心說明其接觸者核酸檢驗應採315人，結果呈現陰性者有269人、45人待檢驗。機組員回溯專案採檢的情形，應接受核酸檢驗者有283人，結果陰性者為262人、8人待檢驗，另有13人因目前人在國外，待回國後進行採檢。

至於案16122（案16120之子）的接觸者目前已匡列224人集中隔離並接受核酸檢測，檢驗結果目前全數為陰性。陳時中也表示，案16122在學校的情況看起來在可控制範圍之內。

陳時中也補充說明，桃園的疫情這兩天看來沒有惡化的情形，目前不會有進一步的加強措施。

有媒體提問台北市副市長黃珊珊今日表示，指揮中心基因定序結果較慢，以至於台北市一名境外移入返家後才緊急通知感染Delta變異株，市府才召回採檢發現是陽性個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，此案為案15425，最早是在7月14日對外公布並初步判定為本土個案。爾後了解此案曾有入境美國的紀錄，才改判為來自美國的境外移入。

羅一鈞表示，此案在7月12日採檢隔天結果出來就知道是陽性，診斷時的Ct值為25。後續7月22日在醫院檢驗是陰性，23日符合解隔離的條件就返家。

羅一鈞表示，此案被改判為境外移入後，其檢體沒有被立刻調去做基因定序而是後來補做，並於8月14日通知衛生局此案感染的是Delta變異株。羅一鈞表示，此案其實是陰性解隔離返家，後續採檢也都符合解隔離的條件，對社區沒有造成明顯的影響。

羅一鈞補充說明，目前所有境外移入個案，不論其感染的變異株是否為Delta，都是比照感染Delta的條件來解隔離——退燒一天、症狀緩解，距離發病或採檢陽性日10日以上，採檢2次Ct值都大於30或陰性，才可以解隔離。

自COVAX獲配41.04萬劑AZ疫苗預計下午抵台

除了波蘭捐贈的40萬劑AZ疫苗於今晨抵台之外，指揮中心表示台灣透過COVAX獲配之第三批AZ疫苗41.04萬劑，預計今日下午運抵桃園國際機場。

本批疫苗為我國透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗之一部分，目前計有102萬劑AZ疫苗到貨，分別為首批4月4日19.92萬劑、第二批5月19日41.04萬劑及本批41.04萬劑。

今日抵台疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再由指揮中心統籌規劃運用，提供民眾接種。本批效期至110年11月30日。

陳時中也說明昨日疫苗接種劑量為9萬8637劑，人口涵蓋率已達44.18%、劑次人口比為48.35（劑／每百人）。陳時中透露，這一批AZ疫苗可能會準備作為供民眾施打第二劑使用。

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核稿編輯：翁世航


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