解析中共監管風暴：習近平勢必在20大後第三任期完成高度集權、一元化黨國體制

中共近期在資本、教育、藝文等多領域展開監管、整肅，國內學者分析上述領域背後都牽涉貧富差距、貪腐，甚或外部勢力、精神文明汙染的價值問題，成了中共20次全國代表大會前，各部門爭相競逐、表現的機會。

另一方面，中國企業7月起紛紛延後、擱置赴美上市計畫。「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）日前投書英國《金融時報》（Financial Times）指出，中共領導人習近平打壓民間企業，顯示他不懂市場經濟。他表示投資習近平治下的中國，恐將面臨追悔莫及結果。

學者分析：習近平勢必在第三任期形成一元化的黨國體制

（中央社）中共近期在資本、教育、藝文等多領域展開監管、整肅。國內學者分析，中共總書記習近平在20大召開前藉由這些手段，昭示第三任期的施政目標、彰顯自身權威；各部門則趁此表現。

中共去年底開始展開「反壟斷」行動，如螞蟻金服等網路科技企業遭受整頓，而在今年七一建黨百年慶祝活動後，叫車平台滴滴出行被查、教育「雙減」政策攻陷補教業、逃漏稅的「劣跡藝人」被封殺等，監管風暴席捲各領域。

國立政治大學國際關係研究中心主任寇健文接受《中央社》記者採訪時分析，這些被整肅的領域背後都牽涉貧富差距、貪腐，甚或外部勢力、精神文明汙染的價值問題，自然成為中共20次全國代表大會前，各部門爭相競逐、表現的機會。

寇健文指出，中共中央已宣布11月在北京召開的19屆中央委員會第六次全體會議將重點研究「全面總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗問題」。這顯示，中共20大過後，習近平勢必在第三任期形成一套高度權力集中、一元化的黨國體制。

他認為，習近平未來這段時間的施政目標，就是19大時提出的——在2035年「基本實現社會主義現代化」，而本質即是「社會主義革命」以及「民族復興」，所以在此之前必須消除各領域雜音，維持黨乃至國家、社會的純潔性。

寇健文表示，對習近平而言，在內外情勢下，當務之急是處理貧富差距、貪腐，以及外部勢力。而隨著20大時間漸漸接近，各部門勢必爭相表現、投習近平所好，因此各種強烈的整肅行動便席捲而來。

政大東亞研究所所長王信賢則進一步指出，受到中美關係惡化等外部因素影響，中共20大前的各項行動仍保持「維穩」基調，因此監管領域以內政為主。

他表示，當前有許多分析將這次風暴比為「新文革」、「新土改」，其實並不準確。

王信賢指出，這些中共已故領導人毛澤東推行的政治運動，多半源於毛澤東當時的權力遭受挑戰。相反的，習近平如今不但權力穩固，更是透過這些行動測試社會底線，也利用各部門競逐，觀察有哪些官員表現突出，而當行動開始偏激時，習近平則可出面拍板平息，藉此彰顯威望。

他認為，這一切只是開始，越靠近中共20大，相關的行動只會越來越多。

寇健文則提到，在習近平高度集權的狀況下，「習派」內部勢必也會為20大人事有所競逐，各山頭之間是否利用對於民間的監管相互敲打，值得觀察。

路透分析中企赴美上市前途黯淡，「金融巨鱷」批習近平不懂市場經濟

（中央社）中國近期對各大龍頭企業展開監管、調查，中國企業7月起紛紛延後、擱置赴美上市計畫；更有外國投資人撰文對中國投資前景表示憂慮。這些寒蟬效應是否加速市場內縮引發關注。

中國政府在去（2020）年11月初停止螞蟻金服的陸港股雙掛牌，並在今年4月對阿里巴巴處以人民幣182.28億元（約新台幣790億元）反壟斷罰款。

受此衝擊，有「中國那斯達克」之稱的上海科創板，3月便有76家公司暫停了首次公開募股（IPO）申請，創下新的紀錄。

中國監管機構接著針對「平台經濟」的反壟斷行為立法，多家大型科技公司都面臨調查和罰款。

例如，中國最大網路叫車平台滴滴出行今年7月赴美上市後兩天，便遭中國監管部門網路安全審查。之後，醫療大數據公司零氪科技、抖音母公司字節跳動等中國企業紛紛延後、擱置赴美國上市的計畫。

《路透社》（Reuters）當時刊文分析，此舉象徵美國IPO市場已成為中概股的地雷區。同時中國決定加強對境外上市的企業審查，將使中企赴美「前途黯淡」。

這篇分析也提到，過去10多年來，中國科技企業在連年虧損的情況下，會先在國內做大，再到美國IPO迅速變現，但這波整治將對現有商業模式帶來挑戰。

另外，從滴滴出行赴美上市後遭中國網路安全審查的案例也可看出，中國官方近期極力防止科技企業數據外流。9月1日生效的《數據安全法》也對未經允許將數據轉移到境外，和提供給外國司法機構等行為，做出罰則規範。

這波整治除了衝擊中國企業本身之外，也令外國投資者望之卻步。

素有「金融巨鱷」之稱的索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）與開放社會基金會（Open Society Foundations）創辦人索羅斯（George Soros）近日便投書英國《金融時報》指出，中國國家主席習近平打壓民間企業，顯示他不懂市場經濟。

他強調，習近平認為所有中企都是一黨政府的工具，因此投資習近平治下的中國，恐將面臨追悔莫及結果。

《CNBC》近日則引述Nuvest Capital投資組合經理王應俍（Dave Wang）分析，現在投資人對中概股的信心極為脆弱。如果中國官方繼續釋出一點負面訊息，甚至是另一項出乎意料的政策，可能將看見新一波拋售潮。

受到與歐美關係惡化、國際疫情因素，加上官方對企業監管措施逐漸加重，甚至到了「整肅」的地步，讓投資人對中國資本市場抱持觀望態度。外界也關注，中國經濟是否會由「外擴」轉向「內縮」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航