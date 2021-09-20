【專訪】廖炳煌：如何用「冒險教育」、「遠征式學習教育」的思維扭轉社會？

台灣做為一個海島型的國家，四面環海、擁有高聳的山脈，具備多樣貌的自然環境；不過，大眾對於大自然，卻未必願意接近它，更甚從中發現自己。與此同時，卻有人耕耘數十年，嘗試著打破眾人對於「冒險」的表淺印象，擁抱這個海島的地理條件，將冒險的基因帶入教育、產業等領域，他正是廖炳煌，台灣外展教育發展基金會的創辦者。前陣子，剛好師大教育學院，正在執行亮點校友的採訪，我在因緣際會下，有機會與廖炳煌學長進一步深入訪談，記錄下他如何用「冒險教育」、「遠征教育」的思維扭轉社會。

與冒險教育遇見的契機 從房地產產業到創業

廖炳煌身為最早將「冒險教育」概念帶進台灣的先驅，十幾年來帶領著團隊協助了無數公司、非營利組織培訓第一線工作者，更甚融入理念，嘗試了許多教學現場改造計畫，幫助企業、學校搭建起企業社會責任的橋梁。

談起為什麼會接觸到「冒險教育」領域時，他娓娓地提起，自己從小就是童子軍，多少從中獲取一些冒險教育的元素；接下來，1987年就讀大學時，他到美國童軍夏令營擔任服務員，發現營地中有一跳冒險活動的相關設施，並參與了美國童軍Project COPE（challenging outdoor personal experience）的課程，該課程在美國童軍中，主要是用來訓練小隊長、營地服務員，當時的他，並沒有想到這些會成為他未來創業的養分。

大學畢業、服完役回到職場的廖炳煌，投身房地產產業，1989年在一個機緣下，到美國認識了「主題式冒險課程」（project adventure），大學時接觸Project COPE就是從這套課程所發展。回到台灣之後，1997年決定離開房地產產業，成立自己的公司（PA台灣），開始從事該概念的教育訓練。另外，他也指出，當初把「冒險教育」翻成較為中性的「探索教育」，是因為考慮當時台灣社會的時空環境，大家對「冒險」這個詞彙的接受度仍未那麼高。

從做中學 冒險教育的三大重要性

廖炳煌強調冒險教育的做中學（learning by doing），對於社會有三個重要性。第一，冒險本身是在一定風險下做挑戰，離開舒適圈、擴展不同領域，培養青年人勇於冒險。第二，不同過去的填鴨式教育，以學習者為中心，讓學習者在學習的過程中能了解自己的需要，根據需要去進一步發展。第三，冒險教育在社會局勢變化愈趨快速的現今，培養學習者獨立思考、探究與解決問題的能力，並提供一個勇敢向前的思維，未來社會脈動變化，很可能會大到超乎教育工作者的想像，這些能力更顯重要。

照片提供／Outward Bound Taiwan

想法的落實 將思維導進各種領域

冒險教育的對象不僅限於青少年，會應對象的不同而有不同的需求，廖炳煌與他的團隊致力於將冒險教育的概念，導入各種不同的領域或產業，提升協助對象的表現。對於公司企業，他們用冒險教育，來幫助企業做內部的整合，像是組織文化、組織領導力整理，這幾年比較多的是如何培養領導人的領導力，帶領員工面對與解決問題；同時，在2020年疫情發展的狀態下，企業也常有組織轉型的問題，他們也用冒險教育的思考模式，嘗試拉近領導者與被領導者的思維。

在社福機構中，輔導對象有各種特殊需求，像是學習障礙的孩子等。廖炳煌認為社工人員往往對於輔導對象有一定理解，但缺少了冒險教育做為工具，來引發輔導對象的自我察覺，冒險教育要做的，就是讓他們發現團隊的價值，促使團隊往前，再經由社工人員的個案引導，將孩子導向正確、未來發展的方向。

廖炳煌舉例而言，他們曾和社工人員合作，帶領行為偏差的孩子去登山。廖炳煌點出冒險教育中環境的重要性，他說明當其他人在平地跟孩子說要多穿一件衣服、要吃飯時，他們其實不是很在意，「在平地頂多忍一忍，不吃就過了，甚至自己去買來吃」。但如果是在爬山的過程，需要一定體力、四處什麼都沒有，且有一些難度時，孩子如果不聽從指導員的指示，很快就會有一些不同的後果。可能是太冷了、頭暈了、肚子很餓等等，從幾次經驗後，孩子就會學習去思考為什麼要提醒他們。

但廖炳煌也說道，從中要培養的並不是「服從」，而是讓孩子去理解其他人的話中，隱含的意義和價值是什麼，輔導員只要跟隨環境的走向、給適當引導，刺激孩子了解與學習。

冒險教育實務困境 另一個計畫的開端

「如果不回過頭來，跟學校老師合作，還是會有困難」，即使冒險教育的嘗試讓部分的孩子，在表現上有所改變，惟仍有困境。廖炳煌點出，把這些孩子帶去從事冒險教育後，孩子回去學校上英文課、數學課，反而睡得更甜，因為在教學實務現場，老師的教法仍未改變，他認為或許還是要回過頭來，協助老師做教學的改變、與教學現場合作，所以後來開始了在一些學校，嘗試各種行動計劃。

一路以來，廖炳煌與團隊嘗試著把冒險教育帶進學校，在過程中班級經營、親師互動其實增強許多，但廖炳煌認為這只是探索教育初步的成果，仍然不夠。他試想，如果老師教學學科上的教學法、課綱安排，甚至學校文化的建構，沒有做大幅度的改變，實務上還是會有困難。

廖炳煌也曾與新北市萬里國中合作，帶領學生去騎腳踏車、溯溪，做了很多特色活動，學生與老師關係增進了不少，但長期下來國中會考的成績仍未有明顯提升，他將問題回扣到老師教學法與其他校園層面。後來，萬里國中校內舉辦了一個「大會考」的活動，這才點醒了廖炳煌，看出了探索教育、遠征教育與學科結合的可能性。

當時萬里國中的「大會考」找來國三已經考完會考的同學，來結合學科做活動設計，讓國二、國一的學弟妹闖關。令他驚訝的是，在過程中，竟然有國三的同學跑來問老師說：「老師，那個畢氏定理是什麼意思啊？」，廖炳煌隨即和校長說，如果這個活動規劃、設計的嘗試，可以提早到國二、國一就做，或許就能用做中學的概念，讓同學主動去多多接觸學科，這其實就是美國在推行的「遠征教育」，但無奈教學端仍多少顧慮影響同學考前的時間規劃，且害怕嘗試後會讓情況更糟。

追求整體改變：遠征式學習教育

在2008年，他與團隊就深刻體認到，如果探索教育不再往前進，在學校教育能幫的忙是很有限的。同年，他藉著Outward Bound系統的機會到美國，認識1992年就有的「遠征式學習教育」，該教育模式從課綱、教學法、評量、學校文化、學生品格與學校領導等多個層面去做校園全面的改造，更有主題探究、生活探究、社區中心與學生中心的發展內容。

同時，他也提及2012年美國Outward Bound研討會中閉幕演講的遠征教育案例，使他眼睛為之一亮。當時主辦單位邀請五個高一的學生，來分享當年小學四年級的計畫，學生述說當年的生物老師，帶他們去觀察鎮裡池塘的水質，他們一測水質，發現大腸桿菌數量很高、水質很髒，就回過頭去詢問老師該怎麼辦，老師也不曉得原因的情況下，鼓勵他們勇於去找尋答案，開啟了他們主動去聯繫政府部門、專家的契機。

過程中他們學習了相關知識、採訪技能等等，甚至在最後影響了地方政府的決策，整個過程培養了他們一同面對問題、解決問題，並和同儕互相討論、合作的能力，從過程中學習。這個案例讓廖炳煌十分感動，後來也邀請幾個同學，來台灣和教學現場的老師分享，他提到怎麼樣引起孩子學習的動機、怎樣協助孩子成長，是遠征式教育的核心。

照片提供／Outward Bound Taiwan

持續探究問題 接軌教育現場

十幾年來，廖炳煌已歷經了許多嘗試，但他顯然沒有因此停下腳步。

在筆者採訪廖炳煌時，他已經取得師大公民教育與活動領導學系的碩士學位，並持續攻讀博士班。廖炳煌開心的說，自己樂於和同學互相激盪，他常常把工作上的問題，帶來課堂上做討論，教授也很樂意協助解答問題，教授甚至還會把自己覺得回答不夠詳細的問題，帶回去思考和研究，把資料在下禮拜帶來和他分享，讓他收穫不少。

另外，廖炳煌也希冀冒險教育，能夠更為和教育現場接軌，大學裡提供了一個很合適的環境，可以接觸許多在教育現場工作的老師，使他透過交流使自己可以更了解教育現場。

此時的廖炳煌，正帶著冒險教育、遠征教育的「海島精神」，持續為台灣的諸多領域，植入冒險的根基，成為婆娑之洋中，推動島嶼的前行之力。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九