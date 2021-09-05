研究：富國年底前有12億劑額外疫苗可轉手，前英相批富國囤疫苗「道德淪喪」

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的取得與分配不平等受到關注，根據一份最新的研究，西方富國到今年底前有高達12億劑的額外疫苗可轉手他國，且大多數是輝瑞BNT、莫德納兩種mRNA疫苗。

前英國首相布朗（Gordon Brown）日前則投書《週日鏡報》，指控西方富裕國家此時囤積疫苗是「道德淪喪」，並喊話美國總統拜登（Joe Biden）和其他七大工業集團（G7）領導人，趕緊把疫苗從美國和歐洲的倉庫搬出來，送往非洲。

分析公司執行長：富國把追加劑和援外看成二擇一，這是錯誤的二分

（中央社）COVID-19疫情衍生全球疫苗取得不均鴻溝。一份最新分析研究顯示，西方富國到今年底前有高達12億劑的額外疫苗可轉手他國，且大多數是輝瑞BNT、莫德納兩種mRNA疫苗。

據總部設於倫敦的分析公司Airfinity指出，美、英與歐洲國家取得或掌握的COVID-19疫苗數量，既能滿足自身讓80%的12歲以上民眾完整接種、甚至追加施打，也還有不少的量能在全球重新分配。

一份今年稍早對國際COVID-19防疫因應的獨立檢討報告，敦促高所得國家應在明年中以前，提供20多億劑疫苗給窮國。但Airfinity發現，目前七大工業集團（G7）與歐盟允諾援外10多億劑疫苗，交付出去的量僅不到15%。

Airfinity執行長貝克韓森（Rasmus Bech Hansen）受訪時指出，富國常把國內追加施打與援外看成二擇一，「但我們的數據顯示這是錯誤二分法，他們可以兩者兼顧」。

貝克韓森表示，全球的疫苗出貨量穩定增加，看不出有被打亂的可能。連同中國所需的量，到今年底各類疫苗產能可超過120億劑大關，已超過約110億劑的全球接種所需。

Airfinity分析顯示，西方國家時至今日有約5億劑的量可供重新分配，當中只有一些已捐出；到明（2022）年中，可供重新分配的疫苗量將增至約22億劑。

按Airfinity估算，輝瑞BNT疫苗約佔可供重新分配數量的45%，莫德納（Moderna）約佔25%。

此外，隨著各種COVID-19疫苗在各地接種，疫苗間產生的抗體量差異、隨時間而下降的程度也成為話題。

科學家指出，疫苗的功能短期內是誘發抗體，長期則是要催生人體免疫系統記憶（T細胞與記憶B細胞），增強抵抗力，但後者難以像前者可透過實驗室衡量，其實大可不必糾結於哪種疫苗能誘發較多的抗體。

賓夕法尼亞大學免疫學家惠瑞（John Wherry）解釋，疫苗誘發的抗體會隨時間遞減，但免疫系統有不仰賴追加接種的「備援」，打過疫苗後，人體內的記憶B細胞事實上能隨時間而表現更好。

凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）傳染病醫師兼醫學教授卡納戴（David Canaday）說：「隨抗體流失程度，疫苗的防護肯定會有一定程度下滑，但不可能會淪為零防護。」

前英國首相：富國不釋出疫苗庫存，使COVAX難以達成目標

前英國首相布朗指控西方富裕國家，在窮國苦於拿不到充足COVID-19疫苗之時，竟然還囤積疫苗，根本是「道德淪喪」。

布朗目前是聯合國特使，他呼籲美國總統拜登和其他七大工業集團領導人，趕緊把疫苗從美國和歐洲的倉庫搬出來，送往非洲。

布朗發布於《週日鏡報》（Sunday Mirror）的社論引述分析公司Airfinity數據指出，西方國家囤貨的疫苗數量有將近3億劑，非洲國家目前卻僅有7000萬人施打疫苗。

他表示，即使歐洲和美國每名成人都追加接種第3劑，12歲以上孩童都完成疫苗接種，到今年耶誕節，西方國家還是會有10億劑多餘疫苗。

布朗說：「我們現在進行新的『武器』競賽，要趕緊讓民眾施打疫苗，但西方國家在這次武器競賽中，緊緊抓住疫苗供應不放。」

他說，富國不釋出疫苗庫存，導致COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）難以購買疫苗，難以達成要在今年分配20億劑疫苗給窮國的承諾。

布朗說，富國囤積疫苗，也阻礙G7和非洲及低所得國家分享疫苗。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航