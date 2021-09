美國接連撤軍背後的金融原因：要麼放著國債違約，要麼就撤軍省錢

文:王宥勝

最近華盛頓周圍的智庫一片哀嚎,因為美軍似乎真的打算撤離伊拉克了。前腳才剛從阿富汗抽身,後腳就要把伊拉克一起綑包送人,聖誕節明明還沒到,美國就已經在稱職的扮演聖誕老公公,向俄羅斯與中國發放買一送一的地緣戰略大禮盒。這對美國外交關係協會(Council on Foreign Relations, CFR)的那幫軍師來說,實在是痛不欲生。

於是群情激憤的媒體開始向白宮發起密集的炮擊,紛紛要求當局要給個說法。

美國之所以要離開阿富汗和伊拉克,主要的原因就是沒錢了。換個更「金融」一點的說法,是因為美國國債快要違約了。

要麼放著美國國債違約,要麼就撤軍省錢

這有多嚴重?我們來聽聽安東尼・克里森茲(Anthony Crescenzi)在《債券投資策略》一書中對美國國債的簡單介紹:「美國國債市場是世界上最活躍和流動性最高的債券市場。 美國國債是由美國財政部發行的用以滿足美國政府資金需求的債券。 它們以美國政府的完全信用作為支持,因此雖然近來對美國高額和持續財政預算赤字的擔憂漸長,它一直被認為是無違約風險的,國債市場充足的流動性和國債的無風險特徵吸引投資者把國債作為基準債券,用來為其他固定收益證券報價和定價。」

一個本不應該違約的投資工具違約了,這衝擊就像一個愛家的男人外遇了一樣,就說嚴不嚴重吧。

目前美國的法定債務上限是28.5兆美元,美國聯邦儲備委員會(以下簡稱美聯儲)這個跨欄高手自疫情以來不斷超發貨幣,轉眼間已經逼近了債務天花板,眼看就要跨過國會劃定的紅線。

疫情對經濟造成的熊熊大火還在繼續,財政部和美聯儲架著直升機嘩啦嘩啦地灑水而過,結果灑到一半卻發現沒水了,這不就尷尬了嗎。

但規定就是規定。

美國現任的財政部長葉倫(Janet Louise Yellen)在8月2日寫給國會的信裡說的很清楚,根據目前的債務上限,她只能選擇關閉國債拍賣窗口,本店休假,暫不服務。(Second, I have also determined that, by reason of the statutory debt limit, I will be unable to invest fully the Govemment Securities Investment Fund〔G Fund〕of the Thrift Savings Fund, part of the Federal Employees' Retirement System, in interest-bearing securities of the United States, beginning today, August 2, 2021. The statute governing G Fund investments expressly authorizes the Secretary of the Treasury to suspend investment of the G Fund to avoid breaching the statutory debt limit.)

美國財政部8月2號的答辯信中指出,他們最多只能再發2760億美元左右的國債,這一點毛毛雨,按財政部通常的拍賣速度,它們頂多能夠撐一個月。果不其然,財政部最後一筆可以發的國債在9月7日告罄。它們分別是編號912796J59的510億三個月短期國債,編號912796M97的480億半年期國債,跟編號912796M71的340億一年期國債。

財政部兩手一攤,無可奈何地直接關閉浮動利率債券(Floating-Rate Note, FRN)和通脹保值債券(Treasury Inflation Protected Securities, TIPS)的拍賣窗口。30年期國債(實際上是29年11個月)編號912810SZ2的240億美元債券也是9月9日售完為止,580億美元的3年期國債最後一標是9月7日,380億美元的10年期國債最後一單則於9月8日拍賣,接下來......接下來就沒有了。

後面的國債拍賣程序,一律停擺。

這會造成一個非常嚴重的問題,那就是美國財政部就像一個甫經失業的倒楣鬼,一旦收入的現金流斷裂,就只能夠量入為出。以前一個禮拜五包菸,現在改成五個禮拜一包菸。

財政部現在面臨大失血,他們存放在美聯儲帳戶上的餘額(U.S. Treasury, General Account)正在不斷的下降,從年初的1.7兆美元迅速滑落到目前的2770億美元,問題是美聯儲那邊還是在以每個月800億國債、400億MBS(資產抵押證券)的規模進行量化寬鬆(Quantitative Easing, QE),這就鬧得財政部很緊張,因為國債很快就會不夠用。財政部這邊正在想辦法省錢,美聯儲那邊在花錢,這為美國乃至全世界的金融體系造成了巨大的適應不良。

想要買國債?請等到國會裡面的民主黨與共和黨吵完架吧。我財政部先去睡一下,等會兒新的國債上限出爐之後再來叫我。

這等於讓財政部只能花他們在美聯儲開設的帳戶裡的餘額,還有從老百姓身上搜刮上來的稅款。我大美利堅雖然武運長久,但從橫須賀到佐世保,從釜山再到關塔那摩,哪個基地不花錢?別說還有伊拉克和阿富汗的眾多基地,財政部打打算盤,皺了皺眉頭,小心翼翼的問了一句:「真的需要嗎?」

真的需要維持這麼多海外基地嗎?需要在中亞和中東打這麼多沒有意義的戰爭嗎?

到目前為止,經過物價平準,美國在海外軍事行動上花掉了1.922兆美元,光伊拉克一家就獨佔3820億;從2003年開始,財政部往五角大廈撥了8380億美元用作伊拉克的戰爭經費(這叫做Overseas Contingency Operation, OCO),另外590億更是被拿去資助伊拉克與敘利亞的戰後重建與民主化。

與此同時,在戰死官兵的撫恤與退伍傷殘士兵的照顧上美國也同樣大手一揮,幾年下來花出去接近2000億。而更讓人心疼的是,美國多年的戰爭赤字,光還國債利息就還掉了4400億。

如果可以把這些開支都省下來,財政部花錢的壓力不會這麼大,市場也不會那麼恐慌。因此,理性分析過後,阿富汗必須徹,伊拉克也必須徹。要不然就是坐等奇蹟出現,也許兩黨能夠在國會裡達成妥協,國債上限一次拉到30兆,那這就還好商量。否則要麼放著美國國債違約,要麼就撤軍省錢。

早在美聯儲主席還是葛林斯潘(Alan Greenspan)的時代,就有學者就當時美聯儲大手大腳花錢的作風感到非常擔憂:「美國國債仍被視為世界上最安全的投資,不可能發生違約或通脹破裂的情況。但是一旦這種預期改變,投資者認為未來政策無法避免極端措施,產生的後果將比以往所預計的情況嚴重得多。」(P. Orszag & R. Rubin, 2004)

關於這點,向松祚在他的《新資本論》裡更是直接了當地警告:「儘管擁有美元霸權所創造的超級特權,美國國債已經進入不可持續的軌道,卻是不爭的事實。 美國政府的多重赤字(貿易赤字、經常賬戶赤字、國際收支赤字、財政赤字),已經成為全球金融和貨幣穩定的最大威脅。」

到底要拿這個債務上限怎麼辦,美國人也很頭疼。

美國金融體系的血管早已出問題,國債市場這個心臟早已塞車

現在的市場上充斥著游資(refugee capital),一年期的LIBOR rate(倫敦同業拆借利率)已經從去年的0.43降到目前的0.23,隔夜逆回購(Overnight Repo)的操作更是已經達到驚人的1.074兆美元,這形成了一個詭異的現象:市場有錢花不出去,而財政部需要花錢卻沒錢用。美國金融體系的血管其實已經出問題了,換句話說,原本應該推向實體經濟的錢一直留在金融體系之內打轉:一部分湧向了房地產,一部分湧向了股市,還有一部分沖回美聯儲的隔夜逆回購帳戶上,或是趴在超額準備金(Excess Reserves)帳戶上吃1.5%的利息(IOER Rate)。

這是一個壓力鍋,如果把美國的金融體系想像成密密麻麻的血管,國債市場這個心臟已經塞車了。新鮮的血液出不去,當國債的供應量逐漸減少之後,市場缺少了避險的投資標的,自然只能被迫往更投機的商品撲過去。美國的通貨膨脹坐火箭上升,除了疫情打亂了全球供應鏈之外,金融市場的失序也是一個重要因素。

這是很不健康的。而可悲的是,目前根據美聯儲的態度,他們並沒有立即收手縮表的意思,央行的水還會繼續放下去,通貨膨脹還會繼續往上爬。

那麼在這種情況之下,既然美聯儲要繼續放水,財政部就需要國會馬上通過新的預算決議,馬上掙脫束縛,重啟國債拍賣,把市場上現在已經完全滿出來的游資經由買賣國債的方式吸走。一方面繼續拜登政府的基礎建設計畫,一方面緩解目前市場對國債的供不應求,同時降低金融市場拖入的風險。

用已經陷入泥淖的伊拉克戰場去挽救命在旦夕的金融市場,這筆買賣,難道不划算嗎?

加之拜登政府將中國列為主要打擊對象,紛亂的中東與中亞已經不再具有從前的戰略地位。從地緣戰略的角度來看,封鎖中國的關鍵依然是廣袤的太平洋,是第一島鏈與第二島鏈的層層阻擊。依照美國目前後院火燒厝的態勢,因應財政部的困局,如何在有限的資源下對中國做出最有效的打擊,這才是美國的政治精英們目前首要考慮的問題。

守著伊拉克和阿富汗兩個神祖牌是沒有用的。當下最有戰略價值的棋子是南韓、日本和台灣組成的「太平洋防波堤」,把給伊拉克的軍事經費往太平洋砸過來,對現階段的中美對峙是最實際的。

因此,撤離伊拉克是「資源優化」,而不是「狼狽逃竄」。當然,財政部是很狼狽的。

同時,嚷嚷著撤離伊拉克對缺錢的財政部也是有好處的。

美國政界多年來與軍工複合體纏綿悱惻,已經實現了利益的深度綑綁。美國人這一走,國內肯定有很多「受益人」要跳腳。既然跳腳,那就早點提高債務上限吧!財政部睜著一雙水汪汪的大眼睛看著國會:提高吧!提高吧!好吧好吧?

是非成敗轉頭空。青山依舊在,幾度夕陽紅。

美國終於還是緩緩的沉入了它的暮年。小樓昨夜又東風,故國不堪回首月明中,美國還是到了要開始精打細算地數數自己還有幾個銅板能花的境地了。

如果說美國的故事告訴了我們什麼,我想,我們應該回去看看愛德華・吉朋(Edward Gibbon)的《羅馬帝國衰亡史》和中西輝政的《大英帝國衰亡史》。過度玩弄金融工具,到最後都是引火自焚。

美國確實在布列敦森林體系後依靠著美元國債本位制繁榮了一段時間,但其興也勃焉,其亡也忽焉,貨幣的力量再神奇,它終究不是點石成金的魔術。

一輩子剪別人羊毛,終於有一天,也把自己剪進去了。

美軍帶著美式的民主與驕傲嗚哇嗚哇地來,只留下滿地的彈殼,一堆堆鋪滿公路的瓦礫,一整代失去童年的伊拉克人,還有無比繁榮的金融市場。

這些國債,都是以人民未來的稅收為抵押發行的。這個意思就是,美國人民現在努力賺來的錢,都在償還某發過去射在所謂「恐怖分子」身上的子彈。

如果這都不算《百年孤獨》般的魔幻現實主義,什麼才是魔幻現實主義?

但願美國財政部能夠想出更多方法在國會兩黨妥協之前如何省錢吧。也許最後他們會發現,這裡面有好多錢都是一開始就根本不需要花出去的。

但願。

