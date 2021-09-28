中共大內宣要「掃黑除惡」，但整個社會依然走在持續黑化的路上

最近，一部電視劇在中國熱映，讓中國觀眾們重獲當年反腐大劇《人民的名義》那久違的正義感。

今（2021）年初，中共完成為期三年的「掃黑除惡專項鬥爭」後，曾拍攝了一部介紹打黑成果的專題片。在如今這樣讓每個人都能深刻感受到一場變革正在進行的當下，再次推出打黑影視作品，其意義也非同尋常。

值得深思的是，當孫小果、黃鴻發這些令人聞風喪膽的黑社會集團首惡被繩之以法後，中國社會真的會變得風清氣正和溫良恭儉讓嗎？

常言道：「病來如山倒，病去如抽絲。」中國社會長期累積的沉屙痼疾，絕非一場運動式的整治和冠冕堂皇式的宣教所能水到渠成，這比好比把惡性腫瘤切除後，並不能保證身體安枕無虞，肌體內殘留的癌細胞和致癌因素，完全可以趁機再作祟，而那深入精髓的邪風戾氣更是難以根除。

還記得一句電影臺詞說過：「世上沒有黑暗，只有光還沒照到的地方。」黑社會生存的土壤，是那些正式的規則和秩序沒有有效建立起來的地方。儘管中共高喊「依法治國」多年，但是地方上權力的任性和恣意妄為依然是常態。

據中國官方公佈的資料顯示，三年專項行動期間全國共打掉涉黑組織3644個，涉惡犯罪集團1萬1675個，抓獲犯罪嫌疑人23.7萬人，其中存在「村霸」、涉黑涉惡等問題的村幹部有4.27萬名。

不難發現，這些黑惡勢力能在地方盤據發展壯大起來，絕不僅僅靠匹夫之勇，他們總是能和地方政商權力精英裹挾在一起，一些地方官員甚至自己就是黑老大。

中共的掃黑除惡更早可以追溯到薄熙來在重慶的「唱紅打黑」，當時逮捕的涉黑嫌疑人中，有不少是警方人員或地方政府官員，最受矚目的莫過於重慶市原司法局局長文強，他在重慶坊間一度有「重慶最大的黑社會」之稱。令人唏噓不已的是，薄熙來和其同黨倒臺後，他們被曝光出來的所做所為一點也不亞於前者。

在這次由中央發起的掃黑除惡行動中，最受矚目的莫過於孫小果案，他的故事硬生生地將人們從21世紀的文明社會，拉回到了茹毛飲血的原始社會。

他曾因多次強姦未成年少女、打架鬥毆致人重傷等罪行被判死刑，後通過其在公安系統工作的父母疏通關係，獲得減刑並出獄。出獄後，他高調地開夜店，黑白兩道通吃，依然看誰不爽就暴打一頓。還有像黃鴻發這樣的土皇帝利用家族勢力和地方官員權力開賭場、非法採礦、強迫交易、敲詐勒索，形成「以商養黑」、「以黑護商」的利益鏈條。

當掃黑除惡專項整治行動從中央到地方展開後，它也變成了一項政治任務，而政治任務意味著要政治掛帥，法治有時卻靠邊站。這些被查處的人中，不少是罪有應得，但是也難免有人被無故牽連。據一些公開報導，打黑掃惡的高潮階段，全國的大街小巷都是標語，就連幼稚園的大門口也不例外。

一些地方將掃黑除惡當成了口袋罪，湖南、山西、河北等地出現將「失獨家庭」（家中獨生子女去世）列入掃黑除惡重點監察對象。還有山東濟南警方更是將黑社會具體化、形象化，那些佩戴大金鏈子、紋身的人極有可能被劃入黑社會。

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如果黑社會人員都是這樣的臉譜化和容易識別，那麼黑社會很快就能不費吹灰之力肅清。想當年縱橫上海灘的三大亨黃金榮、杜月笙和張嘯林都是穿長衫的文化人打扮，從後世留傳下來的對他們言行舉止的記錄，他們在人前可是溫文爾雅、知書達理得模樣，外人很難將他們與黑社會聯繫起來。

其實，中國有著歷史悠久的秘密結社行為，距離我們不遠的清朝有袍哥、洪門、青幫三大秘密社團。由於特殊的教義和從事一些灰色產業，秘密結社經常不為官方所容，不能擁有合法的身份，但是他們也絕非一群烏合之眾，有時甚至維持著基層社會的秩序和穩定。

以四川袍哥為例，它幾乎融合了社會上三教九流的所有成年男子，底層的無錢無勢者當袍哥為了求得互助，而有錢有勢的門閥地主，為了籠絡人脈，控制地方，也積極加入袍哥隊伍，據說中共前領導人鄧小平的父親就是袍哥一員。

這樣一個龐大的黑社會組織，如果僅僅靠著好勇鬥狠，肯定是難以長久的，相反他們有著一套完整的價值體系和規章制度。據中國歷史學者王迪所著的《袍哥：1940年代川西鄉村的暴力與秩序》介紹，袍哥是1949年之前活躍於長江中上游的秘密社會組織，其影響力與青幫、洪門不相上下。當其最盛時，川省約有70％成年男子加入，影響力及於各個角落，在川軍、湘軍中影響巨大，也是清末革命中的重要力量。

他們的精神信仰主要是圍繞一本叫做《海底》的古籍，據傳是抗清名將鄭成功的遺物，裡面記載該組織的密語和各種儀式規範。袍哥的組織性、紀律性極強，內部等級分明，成員之間團結互助，為了處理團體內部和地方上的矛盾糾紛，還有茶館「講理」。



如果一個黑社會成員，每天靠著欺負老弱婦孺來刷存在感，肯定是要被道上的人恥笑的。過去，黑社會在中國民間的形象一直是亦正亦邪的，他們有時殺人越貨，有時也會劫富濟貧，有股狹義精神，有些人还如金庸先生所言「俠之小者，見義勇為；俠之大者，為國為民。」

如今，中共打黑除惡專項運動告一段落，但是中國社會卻依然瀰漫著一些黑社會的習性，你在不少公務人員或是普通人身上都能發現一股暴戾之氣，也可以說整個社會都在繼續黑化的路上。

最近，黑龍江一職業學院6位女性學生幹部查房的視頻在網上瘋傳。他們清一色穿著白色T恤和黑色西裝，當他們走進一間宿舍，開口第一句話就像是在收保護費，「看清我們六個的臉，我們來了就是查寢的，看好工牌，除了我們六個，誰管你們都不好使，明白了嗎？」不少網友表示「太社會人了」、「好大的官威」。

這些學生本來是地位平等的同學關係，但是當他們變成群體內的管理者，馬上就要劃清身份界限，擺出一個管理者應該有的模樣。在他們的認知裡，一個管理者應有的姿態就是像黑社會大哥一樣盛氣淩人，讓周遭的人畏懼而臣服，他們效仿的對象可能正是那些學校或是社會上的管理者。

無獨有偶，近日，西安地鐵保安在大庭廣眾之下，將一位女乘客粗暴拖出車廂，導致該乘客衣服被撕扯得面目全非，以致衣不蔽體。事件在網路發酵後，引發廣泛關注，連央視也痛批地鐵保安強拖硬拽手無寸鐵的女士，不通情也不合理。

這樣的場景對於中國人來說並不陌生，它們幾乎每天都在政府機關門口和大街小巷上演。最近，一個賣菜老婆婆被打得血肉模糊坐在街角的視頻在網路熱傳。雖然網路上後續沒有披露事情具體經過，但是大家似乎都懂。有人說：「盛世的地獄，賣個菜也得到如此關懷。既不給退休金，又把生路堵死，這是什麼世道？」

筆者依稀記得，幾年前，中國首善之區的長官在內部會議上曾訓示下屬：「到了基層，就是要真刀真槍、就是要刺刀見紅、就是要敢於硬碰硬、就是要解決問題。」

你很難想像一個國家在經歷經濟快速成長之後，首先想到的不是幫助後進的人，而是想著怎麼驅逐低端人口，維持高端人的體面。要知道就算是在美帝的大都市紐約的時代廣場上都有露宿街頭者，也沒見政府或是個人驅趕過他們。但是在中國，就算是一個比流浪漢過得稍微好一點的人，也會對不如他們的人充滿著鄙夷和不屑，而沒有絲毫同情心。

中國大城市裡的商家，每天晚上打烊前都要在門口潑水，這不僅僅是清潔的原故，更重要的是不讓那些無家可歸者有歇腳之地。近日，廣東東莞一家餐館工作人員為了驅趕躺在其門前的外來務工人員，竟在眾目睽睽之下連向對方潑了兩桶水。

今天中國官方和民間的思維和處事方式都有著黑社會的影子，他們信奉的就是：我的拳頭比你大，你就應該聽我的，你不聽，我就要給你點顏色瞧瞧。過去的黑社會還將仁、義、禮、智、信幾個字貼在牆上、掛在嘴邊，充當門面，今天中國的黑社會化完全淪為最原始的鬥獸場。

身處這樣的社會，那些拳頭大的人總是希望能維持自己的現狀，而那些拳頭小的人則奢求著一場變革，讓自己也有翻身的機會。可悲的是，如果沒有陽光普照，這不過都是一幕幕歷史的重現。

對於一個旁觀者來說，如果還有陽光照不到的地方，那麼不要讓黑暗遮住你的眼睛。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航