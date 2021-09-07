德國擁有全世界數一數二先進的育嬰假制度，為何新手爸爸們不願多請幾天？

文：Kate Ferguson

有一天我和一個女性友人一起吃午飯。我們倆都正在懷孕中期，話題自然而然轉到了育兒產假。

「你和你老公打算怎麼辦？」她問我。

我告訴她，頭三個月我們打算一起休假在家，然後我接著休六個月，然後他再休最後兩個月。

加在一起是14個月，也就是德國政府為父母照看新生兒支付津貼的最長時限。金額是薪水的65％，最多每月1800歐元。

她的情況就不太一樣了。她丈夫在德國一家大型跨國公司工作，最近被他的女上司告知，如果他打算休育兒假，就不要想得到提升的機會了。他的前任上司——一個四個娃的父親，在第一個孩子出生後選擇拿三個月的不連續休假時，也遇到類似的冷眼。

頑固不化

換了以往，我會憤怒到把嘴裡的阿拉伯烤茄醬吐出來，可惜自從懷孕以來，我對這樣落後的觀念已經見怪不怪了。當然這些現象存在於世界各地，但在一個設計上非常先進的制度之下，這更值得注意。

最近我給保險公司打電話，詢問我在育兒假期間的繳費。接電話的男士想當然地認為我會休滿一年的假，並禮貌地問，我的伴侶是不是還打算休額外的兩個月假。（按照德國的育兒假規定，如果父母一方休假，可享受12個月津貼，如果雙方分別休假，可享受14個月津貼。）

上週末，我和丈夫去一家修鞋店，店主仔細打量了我的肚子後說，我懷的是個男孩。我回答說，我之前的超音波都還沒看出來，如果他說對了，我一定親自告訴他。他狡猾地對我丈夫眨眨眼：「也別太失望」，他說，「女孩才是一張保單！你老了她們會照顧你。」

他靠在櫃台上搓著手指說：「男孩不一樣，他們一心只想掙錢！在我們家，男孩都出去工作，女孩在家裡照顧父母。」他告訴我們半小時後可以取貨，我解釋說我們不會這麼快回來，因為我們要去參加一個產前預備班。他抬起眉毛問我丈夫：「你也一起去？」

「當然囉！」

修鞋匠露出開心的笑容，還意味深長地看了我一眼，似乎在暗示我找了個會關心人的老公。

男女不平等的陳詞濫調？

我深深吸了一口氣，產前預備班裡教的那種深呼吸。我女兒在肚子裡跟著踢腿。接著慢慢吐氣，思索這些細小卻很說明問題的男女不平等現象產生的基礎。

首先，先進的制度並不能保證有一個進步的社會。去（2020）年，德國媽媽們申請育兒假的平均長度是14.5個月，而爸爸們只有3.7個月。毫無疑問，（德國的制度）比起其他大多數國家對父母雙方來說都好很多，因為雙方可以自由分配各自休假的時間長度，然而這卻突出了性別間的顯著差距。

德國聯邦統計局就有關數據發布的貌似報喜的消息，也令人啼笑皆非。譯文如下：「每天換尿布而不是去上班——至少在一段時間之內？這是過往幾代人無法想像的事情，但在2020年有46萬2300位父親主動選擇了休育兒假。」

且不說把看娃育兒這件博大精深的事簡化為換尿布相當可笑、令人反感，該聲明的語氣還強化了這樣一種觀點，即如果一個男人對自己孩子的出生，表現出的關注超出了一時的興趣，是一種相當有趣的新鮮事。

生理差異，男女有別？

這背後是什麼樣的邏輯？為什麼在一個平等的制度下，德國父母卻選擇固守傳統的育兒模式？

讓我們首先排除生理因素。一個我的一些女友們提到、也出現在我丈夫收聽的奶爸播客裡的說法是，一些父親在孩子出生頭幾個月裡感到無從下手，他們有生以來第一次不得不面對自己無法哺乳這個現實。他們驚訝於自己的伴侶，居然有著隨時隨地產生嬰兒所渴望食物的超人能力，並由此得出結論，自己的存在是多餘的，不如回到辦公室去——就像以前那樣天經地義。

這只是半開玩笑。其實，很多女性不能或不選擇母乳喂養。現實是，男人還無法適應把自己放到一個養育者的角色裡。正如我們談論女性登上企業高管的位置如何艱難，你不可能成為你看不到的東西。

集體價值體系

這把我們帶到了相當重要的另一點：在我們的集體價值體系中，仍然把經濟成就置於其他所有形式的滿足感之上。

這種不公是如此普遍，我們甚至都沒有注意到它。想到我們如何聚焦關注「性別間收入差異」（gender pay gap）的話題，那麼性別育兒差異呢？當我們聽說女性始終比男性掙錢少的時候，當然感到憤慨，但想到父親跟孩子在一起的時間比母親少得多，卻並沒有讓我們激動不平。

當我們聽說一位父親全職在家，會稱讚她，似乎這一選擇是一種高尚的犧牲，而不是把照顧家庭看得比收入更重要的樸素願望。而如果一個母親全職在家，我們反而可能私下裡認為她這樣做不夠明智。

我自己就是在這種心態下長大的。像去我這個年齡的很多女性一樣，我多年來一直困惑好奇，想知道如何能做到在事業和作母親之間找到平衡。直到有一天，我對（如果不陪伴孩子）可能太晚的擔心，超過了對不能擁有一切的擔心，我才意識到，現在是時候了，或者至少說，不會有比現在更好的時候。

我丈夫在一家大的電子商務企業工作，他不習慣於思前想後地糾結。當我跟他談到，我們的身份認同將會從此發生改變、職場生活可能永遠無法回歸往日的輝煌，他用一種友善和耐心的目光看著我，讓我希望他有一天會用同樣的眼光注視我們的女兒。

「我會繼續賣家具」，他溫柔地說，「你還是寫船運貨櫃的報導。這不是什麼人命關天的事。」比起生孩子，這的確不是生死攸關的事。即使真是這樣，你也察覺不到，如果像我們這樣談論的話。

寫到這兒，你們可能會納悶——考慮到我對父權的不信任，我們為什麼不平分育兒假期，每人七個月？最誠實的回答是：因為餵奶，不是因為錢。

我希望至少能自己餵奶九個月，我實在不想在吸奶器的陪伴下重返辦公室。我相信，有關船運貨櫃的報導值得我全心投入。懷著這樣的信念，我跟老公談判，說好額外休兩個月的育兒假。

「這不公平」，他說道，一遍悻悻地琢磨著是否要回去寫他的沙發廣告詞。

「從來都不公平。」我回答道。

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