來自好米的故鄉-台東土地的美好誠意，中興米「優選有機米｣ 全台家樂福獨家銷售

近幾年有機食品席捲全球，英國凱特王妃的公公查爾斯王子，也成立了有機食品品牌，美國電影知名女星麗芙.泰勒、潔西卡艾芭以及前美國總統柯林頓的女兒雀兒喜等，都是熱衷有機食品的名人。

根據2020年有機農業促進論壇調查，有機農產品的顧客群集中在高知識分子、穩定工作者（如公教人員），且具養生概念或生病中的消費者。身為全台有機米歷史最悠久的米品牌-中興米，2021年更與台東地區農會合作，堅持專業有機耕植，並通過嚴謹專業查核與慈心有機驗證，於東部純淨土地孕育的高品質有機稻米-中興米「優選有機米｣，擁有上乘的米飯風味與口感，即日起於全台家樂福賣場獨家販售，就是要給消費者最純淨無毒且與自然平衡共存的好米。

Photo Credit : 中興米

台灣出好米 好米在縱谷 天然無污染的環境 台灣有機的優選米源

台東縣花東縱谷南段，是台灣主要水稻產地，因氣候、水源、土壤及無工業污染等諸多有利條件下，孕育出豐實飽滿的稻穀，台東地區農會配合農委會的東部農村農業再造計畫，並與台東大學訂定有產學合作關係，引進新的研究方案，以配合有機農業生產專區的發展，主要灌溉水源來自台灣最長的溫泉河-紅葉溪與台東縣重要的水資源來源-利嘉溪，並全程採用自然有機栽培方式，將稻米栽培於土壤、水源未受汙染的適栽區內，全程不使用化學肥料，農藥及生長調節劑，友善自然農法不僅維繫獲認證的生態田園，並蘊育出名副其實的「優選有機米」，晶瑩剔透、粒粒飽滿，煮熟後飯香充滿整個空間，能完整品嚐出最自然香甜的風味，食用有機米不僅吃的安全衛生，還可以保護自然環境，為我們生長的地方盡一份心力。

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無農藥、有機肥、無汙染 「優選有機米｣ 全台家樂福獨家銷售

全球環境保育名人珍古德說：「吃可以改變這個世界。」每一餐飯、每一口食物都蘊含著食物如何被栽種、飼養並收成，人與食物之間的關係如此微妙，吃的本身就決定了這個世界該有的樣貌。

中興米長期致力對消費者推廣米食營養與健康觀念，因為疼惜台灣這塊土地，推廣台灣農產知識與稻米文化，為響應政府提倡精緻農業，提升食米品質，協理念一致的台東地區農會以契作方式，選擇優良稻種，統一育苗供農民栽種，並請台東區農業改良場及農糧署專家做栽培技術指導，有機米的加工碾製、儲存與包裝上，更必須與一般食米的生產線獨立分開，才能符合有機米的定義。中興米「優選有機米｣生產過程相當嚴謹，從農地收割後，皆由清洗過聯合收割機卡車載運，且不得損毀其外包裝上之標示及有關說明；送至台東區農會經30-35小時慢火烘乾濕穀至14.5度水分，再將乾穀儲存於低溫冷藏桶中，儲藏過程中不得受到其他物質污染，確保稻米品質及新鮮度；並引進日本先進精密新型碾米機械，生產線採電腦自動化控制流程，將台東好山好水好空氣的天地精華，濃縮入一粒粒晶瑩飽滿的白米中；「優選有機米｣的包裝以簡單為原則，真空包裝更無使用含有殺菌劑、防腐劑、燻蒸劑、殺蟲劑、可遷移螢光劑、禁用物質及其他會污染產品之包裝材料，避免產品受污染，最後要黏貼有機標章後才准至市場銷售。

由於有機米栽種時不使用農藥及化學肥料，內含的營養不會與外來化學物質產生不良反應，而這些營養素能幫助人們對抗癌症、心臟病、老化及認知失調等疾病。中興米「優選有機米｣秉持對消費者的承諾與用心，無農藥，保證米粒純淨無毒、有機肥，由天然土地滋養、無汙染，產製全程控管，並通過台灣本地嚴謹的專業有機查核：擁有慈心有機認證，農耕方式與產製過程，用誠心與善意，帶動天然環境生生不息的活力，在全面性標準管控之下，提供給民眾安全、安心的白米食材，即日起於全台家樂福量販店獨家販售，每包1.5公斤，售價NT$189，提供消費者有機飲食最佳保障以及純粹簡單的美好滋味。

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