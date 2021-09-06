為何歐盟各國爭相捐疫苗給越南？穩定區域政治與經濟利益更重要

（中央社）深陷「疫苗荒」的越南陸續收到歐盟各國捐贈的疫苗，分析指出，越南是歐盟在東南亞的最大貿易夥伴，穩定越南疫情對歐盟具經濟利益，且歐盟也渴望在印太地區地緣政治上立足。

綜合網路媒體越南快訊（VnExpress）與德國之聲（DW）報導，義大利與和羅馬尼亞上週陸續成為越南的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗捐贈國。在這之前，波蘭、捷克、匈牙利與法國都紛紛表態要捐疫苗給河內當局。

報導指出，歐盟國家迄今已捐贈或承諾要捐贈給越南的疫苗總量為260萬劑。已到貨包括捷克25萬劑、波蘭50萬劑、羅馬尼亞30萬劑等。

尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南研究計畫高級研究員黎鴻協（Le Hong Hiep）表示，國、內外越南官員一直積極遊說外界捐疫苗給越南。

越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）6月1日和歐盟駐越南大使喬吉歐亞利伯提（Giorgio Aliberti）見面，根據報導，喬吉歐亞利伯提承諾將協助越南獲得歐洲各國政府的疫苗捐贈。

澳洲新南威爾斯大學名譽教授塞爾（Carl Thayer）表示，歐洲國家本於自身的國家利益與利他主義而捐疫苗給越南。

分析人士認為，越南盡快自疫情中復甦對歐盟來說具經濟利益，而廣泛接種疫苗才能協助越南度過難關。

越南現在是歐盟的第15大貿易夥伴，以及歐盟在東南亞的最大貿易夥伴。越南也是繼新加坡之後第2個與歐盟簽署自由貿易協定（FTA）的東南亞國家。

除經濟的重要性外，越南在印太地區的地緣政治中扮演重要關鍵角色之一，而歐洲國家當前迫切希望能在印太地區找到立足點。

德國和法國近來在南海行使航行自由，布魯塞爾當局預計將在本月發表有關印太地區的戰略文件。與越南建立堅定持久的友誼是歐盟在印太地區實現雄心壯志的關鍵。

另有分析認為，歐洲國家捐疫苗給越南也是為了報恩，去年當歐洲疲於應對疫情時，越南捐了許多口罩與防護裝備給歐洲國家，舉例來說，越南在2020年4月捐了逾55萬個口罩給法國、德國、義大利、西班牙、英國。

圖為今年6月22日，在河內舉行的「亞洲和歐洲在不斷變化的世界中建立夥伴關係」研討會，與會者左起為新加坡外長維文、英國外相拉布、 越南外長裴青山與韓國外長鄭義溶。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範