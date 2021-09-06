2021/09/06,
國際

為何歐盟各國爭相捐疫苗給越南？穩定區域政治與經濟利益更重要

為何歐盟各國爭相捐疫苗給越南？穩定區域政治與經濟利益更重要
在COVID-19疫情中，越南一家工廠的工人仍持續忙碌著。Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

越南現在是歐盟的第15大貿易夥伴，以及歐盟在東南亞的最大貿易夥伴，同時也是繼新加坡之後第2個與歐盟簽署自由貿易協定（FTA）的東南亞國家。因此對歐盟而言，在越南的政治經濟利益相當重要。

（中央社）深陷「疫苗荒」的越南陸續收到歐盟各國捐贈的疫苗，分析指出，越南是歐盟在東南亞的最大貿易夥伴，穩定越南疫情對歐盟具經濟利益，且歐盟也渴望在印太地區地緣政治上立足。

綜合網路媒體越南快訊（VnExpress）與德國之聲（DW）報導，義大利與和羅馬尼亞上週陸續成為越南的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗捐贈國。在這之前，波蘭、捷克、匈牙利與法國都紛紛表態要捐疫苗給河內當局。

報導指出，歐盟國家迄今已捐贈或承諾要捐贈給越南的疫苗總量為260萬劑。已到貨包括捷克25萬劑、波蘭50萬劑、羅馬尼亞30萬劑等。

尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南研究計畫高級研究員黎鴻協（Le Hong Hiep）表示，國、內外越南官員一直積極遊說外界捐疫苗給越南。

越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）6月1日和歐盟駐越南大使喬吉歐亞利伯提（Giorgio Aliberti）見面，根據報導，喬吉歐亞利伯提承諾將協助越南獲得歐洲各國政府的疫苗捐贈。

澳洲新南威爾斯大學名譽教授塞爾（Carl Thayer）表示，歐洲國家本於自身的國家利益與利他主義而捐疫苗給越南。

分析人士認為，越南盡快自疫情中復甦對歐盟來說具經濟利益，而廣泛接種疫苗才能協助越南度過難關。

越南現在是歐盟的第15大貿易夥伴，以及歐盟在東南亞的最大貿易夥伴。越南也是繼新加坡之後第2個與歐盟簽署自由貿易協定（FTA）的東南亞國家。

除經濟的重要性外，越南在印太地區的地緣政治中扮演重要關鍵角色之一，而歐洲國家當前迫切希望能在印太地區找到立足點。

德國和法國近來在南海行使航行自由，布魯塞爾當局預計將在本月發表有關印太地區的戰略文件。與越南建立堅定持久的友誼是歐盟在印太地區實現雄心壯志的關鍵。

另有分析認為，歐洲國家捐疫苗給越南也是為了報恩，去年當歐洲疲於應對疫情時，越南捐了許多口罩與防護裝備給歐洲國家，舉例來說，越南在2020年4月捐了逾55萬個口罩給法國、德國、義大利、西班牙、英國。

AP_21173332855635
圖為今年6月22日，在河內舉行的「亞洲和歐洲在不斷變化的世界中建立夥伴關係」研討會，與會者左起為新加坡外長維文、英國外相拉布、 越南外長裴青山與韓國外長鄭義溶。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。