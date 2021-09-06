2021/09/06,
國際

留德港人的第一場大選

留德港人的第一場大選
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

觀選，是生活體驗，也是語文學習。

今年九月，不少留德港人將迎來他們在德的第一場大選。

這兩年來，許多港人都移居德國，他們大部分都沒有投票權。一同來德的小孩，在街上看到一張張候選人的大型紙板海報，燈柱上五彩繽紛的各黨候選人街招，都會好奇上面的是甚麼人，為何滿街都是他們的樣子。然後他們會問，上面寫著的字母：CDU、SPD、AfD又是甚麼意思。「媽咪，咩係AfD，我只係聽過DVD同『住好D』咋。」一幅幅的肖像，引發小孩無窮的想像和好奇。

為人父母，可以在網上找點選舉的中英文材料一讀，然後跟孩子講解。當然，他們學校老師或都有跟他們介紹選舉和其重要。父母講解過後，跟小孩說，曾幾何時在爸媽的家鄉，都有過百花齊放的選舉。雖然選的只是地方和地區議會，但都是父母的美好回憶。德國的書店，都有介紹選舉的精美童書，圖文並茂的向小孩講解這個選賢與能的制度。

新來的港人，看見大街小巷的選舉海報，都有不同的感受。不論你認為「多黨惡鬥、人民當災」，還是祖國人大政協模式最優越，「挑，民咩主吖，選嚟選去咪都係個肥婆？」；還是你堅信這種民主制度才符合市民利益，這都不要緊。在德國，大家都有言論自由，可以互相辯論。在電視上看見「抗中」的候選人，將剛從亞超買回來的六盒裝維他奶直丟到電視上，亦是自由。

在大學上看見各個政黨的青年組織，不妨看看他們的主張。選舉也是學德文的好時刻，很多的sound-bite，都在選舉時講出的。觀選，是生活體驗，也是語文學習。所以今年來德國的人，來對時候了。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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