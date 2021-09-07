德國大選選情翻轉，但每位候選人都在模仿「誰比較像梅克爾」

文：林育立（中央社駐柏林特派員）

德國距大選不到一個月，選情突然出現翻轉，基民／基社聯盟（CDU / CSU）因候選人表現不佳失去領先優勢，社民黨（SPD）後來居上躍居首位。不過，不論最後誰拿下最高票，都可能因得票率不足被迫與其它兩黨分享權力，增加組成聯合政府的難度，讓選後政壇陷入動盪。

德國聯邦議會將在9月26日舉行選舉，角逐總理寶座的有三人，分別是代表保守黨基民／基社聯盟的拉舍特（Armin Laschet）、左派社會民主黨的蕭茲（Olaf Scholz）和綠黨的貝爾伯克（Annalena Baerbock）。三人在德國都是高知名度的政治人物，也各有一定的支持度。

早在2年多前，現任總理梅克爾（Angela Merkel）即宣布不再連任，德國因此將在選後進入後梅克爾時代。在她下台前夕，民眾對她的信任度，正好攀上執政16年來的高峰。

知名民調機構佛爾沙研究中心（Forsa）的創辦人谷爾納（Manfred Güllner），近日接受外國記者訪問時表示，梅克爾作風穩健，政策有延續性，讓民眾有安全感。選民對她的高度信任，其實也反映了選民的不安，不論將來誰接班，她在德國政壇留下的真空都很難填補。

或許正因梅克爾執政太久，又受民眾信任，這次選戰可以觀察到一個有趣的現象，那就是主要候選人都試圖模仿梅克爾，其中最突出的就是目前擔任副總理兼財政部長的蕭茲。

蕭茲所屬的社民黨民調長期低迷，在上月底支持度還只有16％。不過，他卻堅信自己一定勝選，而且試圖給人延續梅克爾路線的印象，加上對手頻頻失誤，選情最近突然翻轉。

根據最新民調，社民黨以24％的支持度躍居第一，蕭茲頓時成了選民最青睞的總理候選人。反觀原本領先的基民／基社聯盟，由於總理候選人拉舍特表現不佳，支持度一路下滑僅剩21％，可能在梅克爾執政16年後第一次交出總理大位。

谷爾納分析說，身為人口最多的北萊因－西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）總理，拉舍特的抗疫政策在封城和解封之間猶豫不決，上月初西部鬧水患時，也沒把握機會展現魄力，視察時甚至嬉皮笑臉引發眾怒。「德國選民對他的印象已根深蒂固，認為他缺乏總理的架勢，他想在選前最後幾週扭轉形象十分困難。」

至於近年氣勢浩大的綠黨，代表參選的貝爾伯克年僅40歲，確實給人耳目一新的感受，選戰初期一鳴驚人。但她在應對新書抄襲等風波時進退兩難，人品和耐壓性受到質疑。目前看來，貝爾伯克顯然無法鞏固綠黨的人氣，支持度僅17％排名第三，出任總理的機會不大。

檯面上目前只剩拉舍特和蕭茲2人角逐總理，其中後者的聲勢後來居上，如果能維持贏面，德國可能繼2005年卸任的施洛德（Gerhard Schröder）後，再度出現左派執政。

不過，長年觀察選戰的谷爾納指出，基民／基社聯盟和社民黨的支持度都只比2成略高，差距不大，未來幾週可能還有變化。而且社民黨優秀人才不足，蕭茲暫時領先只是因為對手太弱，並非民眾真的信任社民黨。不論最後誰拿下最高票，都可能因得票率不足，被迫與其它2個政黨合作，才能掌握國會的過半席位。

德國採內閣制，1大黨與1小黨組成聯合政府是常態，但在聯邦的層級從來沒有3個黨分享權力，勢必增加選後組成聯合政府的難度。在歐洲政壇，傳統大黨式微和政黨版圖支離破碎是大趨勢，德國也難以倖免，谷爾納因此研判選後的德國政壇將動盪一段時間。

新聞來源：特派專欄 德國選情翻轉 大選後政壇恐陷動盪（中央社）

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責任編輯：羅元祺

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