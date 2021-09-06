電商平台爭取「有條件納入」適用五倍券：設立「振興專區」減免手續費，協助小農小店物流

五倍振興券發行在即，原本要排除疫情期間未受衝擊的業者，例如在這次疫情期間，營收不減反增、逆勢成長的電商零售平台；行政院長蘇貞昌和民進黨團今（6）日都表示，如果業者能提出創造多贏，且對小商家、農漁生產者有益的方法，可以考慮納入。而電商平台也釋出意願，表達可以設立「振興專區」降低抽成等作法。

蘇貞昌今早受訪時表示，發行五倍券大受歡迎，各界期待、紛紛加碼優惠，五倍券是要振興經濟，尤其是疫情期間受衝擊最大的服務業、小攤商，希望能獲益。對於這段期間如果本身沒有受衝擊的、原要排除相關業者，等到所有方法評量後，確定後再向國人公布。

經濟部昨天表示，部分國內電商提出可透過設置專區方式，協助中小型餐飲和農民銷售，以爭取納入五倍券適用範圍。民進黨立法院黨團今日早上記者會也指出，若電商願意針對業者降低手續費、抽成等，一同達到振興效果，黨團願意支持相關政策，否則的話，電商並不是主要振興的對象。

民進黨團副幹事長黃世杰表示，五倍券要特別照顧疫情中受創最嚴重的中小型餐飲服務業，但如果電商願意釋出善意，例如把手續費、抽成降低，協助中小型業者；民進黨團樂見其成，但是黃世杰強調，政策研議過程中，還是要確保振興券的美意讓基層業者受惠。

黨團幹事長劉世芳表示，電商本來就不是接受紓困的對象，但是如果電商平台可以對政府主要的紓困對象、尤其是小型的餐飲服務業有「加成效果」，國發會會注意到。但電商若持續用高費率，向待紓困的餐飲業收取高額服務費，不是本次振興的方向。劉世芳呼籲平台業者，站在振興經濟、對受影響的餐飲業者幫忙，降低相關費用得收取，黨團在政策上會支持。

立委蔡適應說，這次振興五倍券，還是期待小商、小農能夠獲益，他認為直接消費行為還是最好的，如果透過中間商，振興效果就會大打折扣。所以他個人還是還是建議民眾直接用振興券到原產地和餐廳消費，這樣對原產地、餐廳來講，才會真正感受到全民振興的效果。

五倍券助小農小店，大型電商願配合

《自由時報》報導，先前五倍券傳出將排除大型電商，但因部分受疫情影響的餐飲、農產業者希望透過電商通路販售；據瞭解，包括網家、momo等業者提出誠意，將設五倍券專區，透過減免手續費、提供物流等嘉惠受困產業，以爭取電商全體不受限制。

據瞭解，先前因疫情推升電商營收成長，原擬將電商列限制名單，達一定門檻即不得使用，例如以五、六月營收作為門檻；但部分受疫情影響的餐飲、農產及加工品、糕餅等業者，表達希望透過大型電商通路販售，來解決小店家較難處理的通路上架、金流與物流問題。

原本五倍券預計將比照去年三倍券模式，列出「電商白名單」，才可以適用振興券，包括兩廳院售票、各大電影院網站，FamiTicket全網購票網、ibon售票系統、年代售票等；六福村和西湖渡假村、麗寶樂園渡假園區線上購票，還有高鐵、各大客運、航空公司的網路訂票系統。

疫情期間宅經濟發威，電商營收逆勢大成長

《中央社》報導，5月中疫情進入第三級警戒，軟性封城，民眾紛紛由實體通路改為線上消費，電商業績受惠於宅經濟，上半年富邦媒（momo購物）營收406.19億元，年增31.3%，獲利16.63億元，年增82.6%，每股盈餘（EPS）9.15元；網家（PChome）營收232.23億元，年增10.7%，獲利1.83億元，年增20.98%，每股盈餘1.72元。而其中MOMO購物在2020年就已經是零售與電商產業市佔率成長冠軍。

東森國際轉投資的東森購物網上半年營收138.3億元，年增21.1%，獲利8.6億元，年增47%，每股盈餘8.44元。東森購物去年11月收購熊媽媽買菜網，疫情5、6月期間業績年成長率，更達到90%。

《數位時代》報導，台灣電子商務業於2020年取得跳躍式成長，疫情期間消費者購物方式由線下大量轉至線上，促使電商產業全年規模成長至新台幣2412億元，年增16.1%， 創下近10年來新高 。

具有豐沛資本與數位科技能力的領導業者，近年均已積極布局線上銷售、數位行銷工具、數位會員制度、行動支付、數據分析等多元技術，並成功在疫情期間獲得豐厚回報，營收及市佔率皆有斬獲。與此相對的則是部分數位布局程度較低的中小型零售業者，因固守傳統銷售管道及行銷模式，成為疫情下台灣零售產業中受創最重的族群。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航