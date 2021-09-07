遠距工作期間，主管提升部門生產力的有效措施

因疫情與科技帶來不同的工作方式，從面對面交流轉變成透過有線耳機麥克風、網路攝影機、webcam等器材來溝通。那麼，主管如何在遠距工作的情況下，高效管理自己的團隊呢？以下5大建議可讓員工在遠距工作時依舊能維持像在辦公室工作的效率。

1. 工作紀錄表

想要瞭解員工的工作安排，不論是過去一週，或當天完成了哪些工作任務，可以要求他們簡單紀錄自己每天的工作行程，這樣主管便可以知道不同員工的工作狀況。如發現員工在某項工作上花費過多時間，可嘗試瞭解員工在該項目上是否遇到什麼困難，再提供恰當的援助。

2. 定期視訊會議

只有工作紀錄表還不足以瞭解員工嗎？主管不妨定期透過視訊會議，在員工匯報工作進度時，亦可解答他們的提問。如有需要，主管可為員工申請視訊會議專用的工作器材，如有線耳機麥克風、網路攝影機、webcam等。尤其是在疫情下，幫助員工克服工作障礙亦是管理上的要點。

3. 照顧員工的需要

遠距工作時，員工可能會需要處理工作外的其他需求，例如部分員工在家工作的同時要一邊照顧子女、準備三餐等，主管需體諒員工的不便，在疫情下一同共度時艱。

4. 成果導向

遠距工作代表主管未必能時常觀看員工的工作流程，那麼，成果導向便是評核員工表現的較佳標準。在疫情前，部分主管會習慣以微管理（Micro-management）的方式，在各方面管理與指導員工。然而，在遠距工作的情況下，即使以視訊會議的形式溝通，亦難以進行微管理。此時，評核員工所帶來的績效與成果，會比評價工作過程來得更好。

5. 給予適當的自由

不少部門主管會在遠距辦公時千方百計地監督員工的工作表現，例如要求員工在一分鐘內接聽電話，詢問員工工作進度的次數過於頻繁等。然而，恰當地監察才能讓整個部門的工作效率得以提升，若是主管監管過嚴，員工的工作壓力便會增加，且認為公司並不信任自己，會適得其反。最後，疫情的來臨正是考驗企業決策能力的重大時刻，更是對主管管理能力的測試。以上5個重點雖可幫助主管管理團隊，但主管仍應視公司與疫情的情況，在遠距工作時尋找出最佳的管理方式，且不斷尋找可進步的空間。這樣無論員工身在何地，亦能維持在辦公室工作時的表現。

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