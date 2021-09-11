【小說】《夢尋祕境卡達斯》選摘：「知道真相後，沒人能存活」，他究竟在墓穴底部看見什麼？

文：H.P.洛夫克拉夫特（H.P. Lovecraft）

藍道夫・卡特的供詞（The Statement of Randolph Carter）

我再度重申，我不曉得哈利・華倫（Harry Warren）發生了什麼事，不過我認為（幾乎是希冀如此），他已經平靜地安息了，只希望世上確實有這麼美好的下場。五年來，我確實是他最好的朋友，有時也與他共同進行了深入未知領域的恐怖研究。儘管我的記憶模糊不清，卻不否認你的證人或許曾看過我們走在一起。

如他所說，當時是那糟糕夜晚的十一點半，我們位於甘斯維爾路上，走向大柏樹沼澤。我還可以告訴你，我們帶了電提燈、鏟子，與一捲上頭裝設了儀器的線圈。這些東西，在整樁醜惡事件中，都發揮了部分作用，事件，則深深烙印在使我心有餘悸的回憶中。

但關於後續發生的事，以及隔天早上，我獨自一人迷茫地站在沼澤邊緣的理由，我得堅持以下這點：除了我一再告訴你的事以外，其他我什麼也不曉得。你告訴我，沼澤裡頭和附近，沒有任何會催生那可怕事件的東西。我回答說，除了自己看到的光景外，我什麼都不知道。

我的內心，只塞滿了當我們遠離人煙後，在那些駭人時刻中所發生的事，儘管它可能是幻覺或惡夢（我非常希望那只是幻覺或惡夢）。而哈利・華倫沒有回來的原因，只有他或他的陰影（或是某種我無法描述的無名之物）才清楚。

如我先前所述，我相當熟悉哈利・華倫的怪誕研究，自己也參與了部分研究。在他數量龐大、敘述禁忌主題的罕見藏書中，我讀過所有以自己了解的語言所寫成的書籍。但與以我不懂的語言撰寫的書目相比，我看過的書，只不過是冰山一角。

我相信，大部分這類書籍，都以阿拉伯語書寫，而那本帶來厄運的邪書（也就是他失蹤時放在口袋中的書），則以我從未在他處見過的文字寫成。華倫從不告訴我書中的內容。至於我們的研究主題……我得重申自己並不全懂嗎？我覺得幸好自己不懂，因為那些研究非常可怕，我則是受到夾雜著猶豫的好奇心所驅使，而非傾心於此。

華倫總是宰制我的決定，有時我也畏懼他。我記得恐怖事件發生前晚，他臉上的駭人神情，曾害我打起冷顫，當時他喋喋不休地談著自己的理論：為何有些屍首永不腐朽，反而在墓穴中維持健全的體態。但我已經不怕他了，因為我猜想，他知曉超出我理解的恐怖事物。現在我則為他感到擔心。

我再度重申，我不清楚我們當天晚上的目的。這點明顯與華倫帶在身上的那本書有關。一個月前，他從印度取得了那本，以無法解讀的文字寫成的古書。但我發誓，我不曉得我們究竟會發現什麼。

你的證人說，他在十一點半看見我們出現在甘斯維爾路，並前往大柏樹沼澤。這可能是真的，但我對此毫無記憶。只有一個景象烙印在我心中，且當時肯定已經過了午夜，因為一抹彎月正高掛在雲霧飄渺的天空。

那裡是個古老墓園，古老到使我對該處諸多歲月痕跡感到一陣顫抖。它位於一處深遂又潮濕的窪地，裡頭長滿了濃密的雜草、苔蘚與蔓生的草藤，也瀰漫著一股微弱的臭味，而我的想像力，則荒謬地將它與腐爛的石頭聯想在一起。

到處都是無人照管與衰敗的跡象，我也似乎為這樣的想法所困擾：即華倫和我，是首批入侵這股數世紀以來致命沉默的生靈。山谷邊緣的彎月，從彷彿無人聽聞過的墓穴中飄出的惡臭蒸汽之間，透出光亮。且藉由微弱又飄逸的月光，我看到一堆可憎的古老石板、骨灰罈、衣冠塚與陵墓的正面結構。

一切都已崩塌毀損，滿佈青苔，也飽含濕氣，茂密的不潔植被，則覆蓋了部分廢墟。

我對自己在這座恐怖古塚間的第一個鮮明印象，是和華倫停在一處半毀的墳墓前，並拋下了某些我們攜帶的物品。我帶著一只電提燈和兩把鏟子，而我的同伴，則帶了相似的提燈和可攜式電話設備。我們並未交談，因為大家似乎都清楚當下的地點與任務。

我們毫不遲疑地抓起鏟子，開始清除雜草與藤蔓，並從平坦的古老墳墓挖起土壤。挖掘出由三塊龐大花崗岩石板組成的陵墓表面後，我們後退了一段距離，以便觀察眼前的墓地。華倫心中，似乎天人交戰了一陣子。接著他走回墳墓旁，用鏟子當作槓桿，打算扳起靠近一處礫石廢墟的石板，那處廢墟，當年可能是塊紀念碑。他並未成功，且揮手要我幫他。我們倆終於合力鬆開了石板，再將它抬起，並使其向一旁傾倒。

移開石板後，就露出了一處漆黑的洞口，裡頭湧出一大股令人作噁的瘴氣，使我們驚懼地後退。但稍作停歇後，我們再度靠近洞口，也發現氣體不再那麼噁心。我們的提燈照亮了一列石砌階梯的頂端，石階上滴下了某種骯髒的地底液體，兩旁潮濕的牆面，則佈滿硝石。我的回憶中，首度出現了語言交談的片段：華倫以溫和又高昂的嗓音跟我說話。奇特的是，他的嗓音，完全不受我們周遭的怪異環境所影響。

「很抱歉，我得請你留在地面，」他說，「讓像你這樣神經脆弱的人下去，就太殘忍了。即使讀過資料和聽我講述過，你也無法想像我得見證和做出的事。這是個可怕的任務，卡特，我也不認為任何缺乏堅強意志力的人，能夠在經歷這一切後，還毫髮無傷並維持理智。我不想冒犯你，天知道我很高興有你陪我，但這種責任該由我承擔，我無法拖著緊張兮兮的你，踏入死亡或瘋狂。我得明說，你沒辦法想像實際情況！但我保證會用電話告知你一切。你看，我帶了足夠的纜線，足以抵達地心再回頭了。」

我依然能聽見記憶中那段語氣冷靜的話語，也還記得自己的抗議。我似乎急於陪我朋友一同走進墳墓下的深淵，但他無比頑固。他一度脅迫道：如果我繼續堅持，就要放棄這場冒險。這句威脅相當有效，因為只有他握有一切的關鍵。我依然記得事件的一切經過，不過已不記得我們究竟想找什麼了。

當華倫遵照自己的旨意，取得我不情願的默許後，就拿起那捲纜線，並調整了儀器。他點頭示意，我則拿起其中一台機器，坐在新發現的洞口旁，一座老舊又褪色的墓碑上。接著他和我握手，把纜繩圈掛在肩上，並消失在那座難以描述的墓穴深處。

接下來有一分鐘的時間，我的視線追隨著他提燈的光芒，也聽到他將纜線放在身後時的摩擦聲響。但那道光芒迅速消失，彷彿他在石階上轉了個彎，聲音也幾乎瞬間消失。我孤身一人，但神奇的纜線，卻將我連結到未知的地底，在彎月黯淡光線的籠罩下，纜線的絕緣表層呈現出一股鮮綠。

我不斷用電提燈的光檢查手錶，並帶著緊張情緒聽著電話聽筒。但時間已經超過了二十五分鐘，我還是什麼也沒聽到。接著機器傳來一陣微弱的喀聲，而我用緊繃的音調，朝著地底叫喚我朋友。儘管我相當焦慮，卻完全沒準備好聽到從怪異墓穴中傳來的話語，我從未聽過哈利・華倫這麼緊張又顫抖的語氣。不久前，他才冷靜地離開我，現在則從地底，用比驚聲尖叫更嚇人的聲音說道：

「天啊！如果你能看到我眼前的東西……」

我無法回答。無言以對的我，只能乖乖等待。接著又傳來了他驚慌的嗓音：

「卡特，太可怕了——恐怖——難以置信！」

這次我發出聲音，並往話筒說出一連串興奮的問題。我害怕地重覆道：「華倫，那是什麼？到底是什麼？」

我朋友因恐懼而顫抖的嗓音再度響起，現在還明顯夾雜了絕望：

「我不能告訴你，卡特！這完全超越了想像……我不敢告訴你……知道真相後，沒人能存活……上帝啊！我從來沒想像過這種事！」

除了我口齒不清又驚懼的一連串質問外，另一頭安靜無聲。接著華倫訝異又驚愕的嗓音傳了過來：

「卡特！看在上帝份上，把石板蓋上，然後盡力逃走！快！放下所有東西，往外頭逃……這是你唯一的機會！照我說的做，別要我解釋！」

我聽到他的話，卻只能不斷重述自己驚慌的問題。我周圍環繞著墳墓、黑暗與陰影，腳底下則潛藏著某種超乎人類想像的危機。但我的朋友身陷更龐大的危險之中，儘管我十分害怕，一想到他認為我會在這種狀況下拋下他時，卻感到一股微微的慍怒。聽筒中傳來更多喀噠聲，而華倫在片刻後，發出了可怕的慘叫：

「快逃！看在上帝份上，蓋上石板逃跑，卡特！」

驚慌失措的同伴口中孩子氣的用語，激發了我體內的潛能。我鼓起勇氣，喊出了一個解決方法。「華倫，撐著點！我要下去了！」但聽到這句話時，對方的語氣便轉為絕望的尖叫：

「不行！你不明白！太遲了……這是我的錯。蓋上石板後快逃……沒人能挽救這一切了！」

他的語調再度改變，這次軟化了些，彷彿已消極地放棄。但依然聽得出對方因擔憂我而感到緊張。

「快逃！趁一切太遲前快逃！」

我試著不理會他，也試著喚醒自己癱軟的身軀，想照自己的話衝下去幫助他。但當我聽到他接下來的低語時，驚駭不已的身子卻依然呆站在原地。

「卡特……快跑！沒用的……你得離開……一個人死總比兩人都死好……石板……」

話筒另一端停滯了一下，又傳來幾次喀噠聲，華倫微弱的嗓音隨即響起：

「幾乎要結束了……別讓狀況惡化……蓋住該死的階梯，快逃命……你快沒時間了……再會，卡特……我們不會再見面了。」

華倫的低語化為叫喊，叫聲又逐漸飆高為尖叫，聲音中涵蓋了亙古以來的恐懼……

「這些恐怖的東西……大軍……老天啊！快逃！快逃！逃啊！！」

之後只剩下一片靜默。我不曉得自己呆坐了多久，對聽筒低語、咕噥、呼喚與尖叫。在極為漫長的時間中，我不斷低聲說話，有時則尖聲吶喊：「華倫！華倫！回答我，你在嗎？」

接著我碰上了最恐怖的東西：令人難以置信、無法想像，卻又無從描述的真相。我剛提過，華倫在尖叫中吐露最後的絕望警告後，似乎已過了數千萬年，我自己的叫喊聲，則劃破了死寂。

但過了一陣子，聽筒中傳來另一陣喀噠聲，而我豎耳傾聽。我再度往地底喊：「華倫，你在嗎？」並聽到了使我的心智籠上陰霾的聲音。各位，我不會試圖解釋那個東西——那個嗓音——也無法詳細描述它，因為對方吐出的第一句話，便讓我失去知覺，並創造出一種精神上的空白，這個狀態一直延續到我在醫院醒來那刻。

我該說那嗓音低沉空洞，黏膩又宛如飄自遠處，毫無現實氣息，異於人類且虛無飄渺嗎？我該怎麼形容？這是事件的結尾，也是我故事的終點。我聽到那聲音，接著失去知覺。當時我呆坐在窪地中的不明墳場，身邊盡是破敗的石碑、傾倒的墳墓、茂密的植被，與裊裊瘴氣。當我看著型態變化萬千的古墓陰影，在可憎的彎月下舞動時，就聽到那股聲音，從邪惡的墓穴洞口深處飄出。

它這麼說：「蠢蛋，華倫死了！」

相關書摘 ▶【小說】《夢尋祕境卡達斯》選摘：過著富足生活一千年的薩納斯，一夕被駭人的綠色生物毀滅

書籍介紹

本文摘錄自《夢尋祕境卡達斯：H.P. Lovecraft幻夢境小說傑作選（全新重譯版）》，堡壘文化出版

作者：H.P.洛夫克拉夫特（H.P. Lovecraft）

譯者：李函

二十世紀最偉大的古典恐怖故事作家

史蒂芬・金、尼爾・蓋曼、喬治・馬丁、伊藤潤二創作的原點

二〇二〇年追頒雨果獎最佳系列作品

深入「克蘇魯神話」的世界，與地球神明、舊日支配者和外神正式接觸！

最知名的夢境探險家藍道夫・卡特，帶領讀者進入《死靈之書》中的異次元空間幻夢境，展開神魔交錯的黑色奇幻冒險！

《幻夢境小說傑作選》，是由一連串異次元空間幻夢境的相關故事所組成。收錄的十篇故事，以藍道夫・卡特的冒險事蹟作為主軸，再加上幻夢傳奇的重要篇章《奈亞拉索特普》、《烏撒之貓》與《末日降臨薩納斯》，和劇情看似獨立、卻對後續故事有重要連結的恐怖短篇經典《皮克曼的模特兒》，以及將上述元素串聯在一起的長篇故事《夢尋祕境卡達斯》。

在這個由夢境構成的奇幻世界中，各種奇異生物都生活在同一個空間，同樣的，地球諸神也在這個幻夢境中活動，像是由夜魅服侍的凱爾特神祇諾登斯，以及在克蘇魯神話中惡名昭彰的外神使者奈亞拉索特普。

Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航