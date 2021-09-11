【小說】《夢尋祕境卡達斯》選摘：過著富足生活一千年的薩納斯，一夕被駭人的綠色生物毀滅

文：H.P.洛夫克拉夫特（H.P. Lovecraft）

末日降臨薩納斯（The Doom that Came to Sarnath）

姆納之地（Mnar）有座龐大靜謐的湖泊，沒有任何溪流流入湖中，湖泊也沒有衍生出任何支流。一萬年前，偉大的薩納斯城（Sarnath）曾屹立在湖畔，但如今，薩納斯已不復存在。

據說在世界剛創生時的太古時期，薩納斯的人民來到姆納之地前，有另一座城市坐落在湖畔——灰色石城伊博（註1），它和湖泊一樣古老，居民則是外貌不討喜的生物。這些生物奇特又醜陋，在尚未完全成形的世界中，大多生物確實都有這種外觀。

根據卡達斯隆（Kadatheron）泥塑圓筒上的記載，伊博生物的膚色，和湖泊，以及上頭的迷霧一樣翠綠；牠們有圓凸的雙眼、外翹的肥厚雙唇，與形狀特異的耳朵，而且無法發出聲音。圓筒上也記載，某夜牠們在霧中從月亮降落。霧氣籠罩了生物們與大湖，以及灰色石城伊博。

無論真相為何，牠們的確膜拜了一尊，以海綠色岩石雕成的神像，神像的外型仿效了偉大的水蜥波克羅格（註2）；凸月時，牠們會在神像前跳起醜惡的舞蹈。伊拉涅克（Ilarnek）的莎草紙上也記載，某天生物們發現了火，此後便在許多節慶上點燃火焰。但關於這些生物的文獻相當罕見，因為牠們生活在十分古老的時期，當時人類才剛出現，對這些古老生物所知甚少。

經過漫長歲月後，人類來到姆納之地，這些驅趕羊群的黑皮膚牧羊人們，在蜿蜒的艾河（Ai）旁建造了瑟拉（Thraa）、伊拉涅克與卡達斯隆等城市。有些比別族更強悍的部落，將疆域拓展到湖邊，並在某個能挖出貴金屬的地點建立了薩納斯。

流浪部落在離灰城伊博不遠的位置，奠定了薩納斯的根基，也對伊博的生物大感驚奇，但驚奇的心態中混雜了厭惡。他們認為，這種生物不該於黃昏時，在人類世界周遭行動。他們也不喜歡伊博灰色巨石上的奇異雕刻，因為沒人明白那些雕刻為何能持續存在世上，甚至還延續到了人類時代。這可能是由於姆納之地相當平靜，也離清醒與夢境的大多國度相當遙遠的緣故。

隨著薩納斯人民看到越來越多伊博生物，厭惡感也逐漸升高。他們發現那些生物體質脆弱，果凍般柔軟的身軀無法抵禦石頭與箭矢。於是有一天，年輕的戰士、投石手、長矛兵與弓箭手們前往攻打伊博，殺害了城中所有居民，由於不想碰到那些屍骸，就用長矛將型態怪異的屍體推入湖中。他們也不喜歡伊博刻有雕像的灰色巨石，就把巨石也推入湖中。不過他們曾對過往從遠處搬來巨石的浩大工程感到好奇，但巨石肯定來自他鄉，姆納之地和鄰近地區沒有這類石材。

因此，除了雕成水蜥波克羅格外型的海綠色石像，古城伊博沒有任何東西倖存。年輕戰士們將石像帶回城中，作為征服古神與伊博生物的信物，以及對姆納之地的治權象徵。不過在神殿設置好石像當晚，可怕的事發生了。有人在湖上看到怪異的光線，早上人們則發現石像消失了，而大祭司塔蘭伊許（Taran-Ish）也已橫死，彷彿碰上某種無可名狀的恐怖事物。臨死前，塔蘭伊許用顫抖的手指，在貴橄欖石祭壇上，畫下了末日的符號。

塔蘭伊許死後，薩納斯經歷了許多任大祭司，但從未有人尋獲海綠色石像。隨著諸多紀元過去，薩納斯蓬勃發展，只剩下祭司與老嫗們記得，塔蘭伊許在貴橄欖石祭壇上畫下的符號。

薩納斯與伊拉涅克之間出現了一條商隊道路，人們用從地底挖掘出的貴金屬，交換其他金屬與罕見的衣物、珠寶、書籍和工匠用具，以及蜿蜒的艾河沿岸，與遠方人民所熟知的其他奢華物品。於是，薩納斯的勢力、學識與豪奢度與日俱增，還派出大軍征服鄰近城邦。最後，薩納斯皇座上的王者，成了整塊姆納之地，與諸多相連國度的統治者。

雄偉的薩納斯是座世界奇景，也是人類的驕傲。它的城牆以從沙漠挖出的拋光大理石建成，高度有三百肘（註3），寬度則是七十五肘，人們駕馭馬車時，能讓車身並肩在牆上行駛。城牆延伸了五百斯塔達（註4），只有面對湖泊的牆面建有開口，波浪則由一道綠色石砌海牆守護。每年舉行紀念毀滅伊博的慶典時，浪潮都會怪異地高漲。

在薩納斯，從湖泊延伸到商隊城門，共有五十條街道，另外五十條街道則與其交錯。除了馬匹、駱駝及大象走的通道是用花崗岩鋪設，其餘道路則是鋪上了縞瑪瑙。薩納斯的城門數，與往陸地衍生的街道數相同，每道門都以青銅打造，兩旁設有獅子與大象的雕像，以人類從未見過的岩石雕刻而成。

薩納斯的房屋以釉磚與玉髓打造，每座屋舍都有設了圍牆的花園，與水晶般清澈的小池塘。這些房屋的建築工法十分奇特，其他城市沒有類似的建物。來自瑟拉、伊拉涅克與卡達斯隆的旅客們，則對屋舍頂端的閃爍圓頂驚嘆不已。

但宮殿與神殿更為富麗堂皇，老國王卓卡（Zokkar）的花園也不遑多讓。城內有許多宮殿，其中最不起眼的，都比瑟拉、伊拉涅克或卡達斯隆的宮殿更加雄偉。它們高聳入雲，有時使宮殿內的人覺得自己身處天頂之下；點燃沾染多瑟（Dother）油的火炬後，訪客就能看到牆壁上描繪國王與大軍的龐大畫像，也會立刻對畫作的氣勢感到驚嘆與震懾。

宮殿中有許多染有色彩的大理石巨柱，上頭雕有絕美的設計圖案。大多宮殿中的地板，都是由綠柱石、青金石、纏絲瑪瑙、紅寶石，與其他精選材料鑲嵌而成，因此訪客會覺得自己走在珍稀花床上。宮中還有噴泉，以傑出技藝打造的噴嘴，會撒出帶有香氣的水柱。而最耀眼奪目的，則是姆納與鄰近地區的王者皇宮。

王座旁放了成對的蹲踞黃金獅像，且比閃爍的地板高了許多層階梯。王座由一整塊象牙雕刻而成，不過當時沒有人曉得，這麼大的象牙是打哪來的。王宮中有許多藝廊以及半圓型劇場，在劇場中，有著為了娛樂國王，而互相打鬥的獅子、人和大象。有時半圓形劇場還會透過大型水道灌入湖水，接著上演刺激的海上搏鬥，或是泳者與致命水中生物的生死搏鬥。

高塔般的十七座薩納斯神殿，高聳且令人讚嘆，神殿以明亮的彩色石頭建成，在他處看不到這種石材。最高的神殿有一千肘高，大祭司們則居住在不亞於君王居所的雄偉建築中。地面上有和宮殿同樣龐大華麗的廳室；人群聚集在此，祭拜薩納斯的主神索卡拉（Zo-Kalar）、塔瑪許（Tamash）與洛彭（Lobon），祂們那線香繚繞的神廟，宛如君王皇座。

索卡拉、塔瑪許與洛彭的神像，看起來與其他神明塑像不同。它們的外表充滿生命力，使這些蓄著長鬍的優雅神明，彷彿活生生地坐在象牙皇座上。高塔會議室坐落於無盡鋯石階梯之上，大祭司們日間在此鳥瞰城市、平原與湖泊；夜間，則在塔中觀看神祕的月亮、繁星、行星，以及星辰的湖中倒影。這裡舉行了詛咒水蜥波克羅格的古老祕密儀式，畫有塔蘭伊許末日符號的貴橄欖石祭壇，也位於此處。

老國王卓卡打造的花園非常華麗。佔地廣闊的園區位於薩納斯中央，周圍有高牆環繞。花園上頭有座雄偉的玻璃圓頂，天氣晴朗時，太陽、月亮與群星的光芒會由圓頂照下，天候不佳時，圓頂內則會掛起泛著微光的太陽、月亮與群星畫像。夏天，風扇巧妙揮出的清爽微風，降低了花園的溫度；隱蔽的火爐加熱了冬天的花園，使花園四季如春。小溪流過明亮的鵝卵石，區隔了綠色草地與彩色花園，溪流上也鋪設了大量橋墩。

河道中有許多瀑布，不少瀑布流入色彩繽紛的小湖。白天鵝在溪流與小湖上漂浮，珍稀鳥兒的鳴叫聲，則與潺潺水聲混為一體。整齊的高台上隆起綠色緩坡，坡上建有以藤蔓與花朵裝飾的涼亭，裡頭有以大理石和斑岩雕成的座位與長椅。上頭還有許多小型的廟宇與神殿，訪客能在建物中休息，或向小神們禱告。

每年薩納斯都會舉辦毀滅伊博的慶典，眾人享受各類美酒，吟唱歌謠，並跳舞作樂。人們向殲滅古老生物的祖靈們致敬，頭戴卓卡花園玫瑰的舞者與吹笛手，則嘲笑那些生物與牠們的古神。君王們會望向湖泊，咒罵深藏湖底的亡者骨骸。

起初，大祭司們並不喜歡這些慶典，因為他們的祖先傳下了怪異的故事，講述海綠色的神像如何消失，以及因恐懼而死的塔蘭伊許，和他留下的警告。他們也說，有時能從高塔上看到湖底傳來光芒。但由於多年來平安無事，就連祭司們也與慶祝人潮一同取笑和咒罵古代生物。

的確，他們在勢力高峰時，不也經常在高塔舉行詛咒水蜥波克羅格的古老祕密儀式嗎？世界奇景薩納斯，就這樣度過了一千年的富足歲月。

摧毀伊博的一千年慶典，豪奢得超越人們的想像。這件事在姆納之地已談論了十年之久，而在日漸接近慶典時間時，從瑟拉、伊拉涅克、卡達斯隆與姆納所有城市，和遙遠國度前來的訪客們，騎著馬匹、駱駝與大象來到薩納斯。

慶典當晚，大理石城牆前搭起了貴族的大型帳篷，與旅行者的小營帳。國王納吉斯海（Nargis-Hei）橫躺在宴會廳中，因喝了來自遭到征服的諾斯（Pnoth）寶庫中的陳年美酒而酩酊大醉，周圍環繞著享樂中的貴族，與忙碌的奴隸。眾人在宴會上享用了諸多奇特佳餚——林普蘭（Linplan）遙遠山區的孔雀、布納吉克（Bnazic）沙漠中的駱駝腳跟，與希達瑟利亞（Sydathria）森林裡的堅果與香料。

取自波濤洶湧的姆塔爾（Mtal）的珍珠，則被泡入瑟拉的醋中溶解。宴會上有無數種醬料，由全姆納手藝最精巧的大廚們所調製，符合所有賓客的口味。但所有菜餚中最珍貴的，則是湖中撈起的大魚。每條魚都相當龐大，牠們被擺在黃金托盤上，周圍則擺設了紅寶石與鑽石。

當國王與貴族們在宮內大快朵頤、並觀看金盤上的華美菜餚時，其餘人群便在別處用餐。祭司們在大神殿的高塔中狂歡，來自鄰國的貴族們，則在城外的帳篷內盡情玩樂。此時，大祭司格奈卡（Gnai-Kah）率先看到從凸月落入湖中的陰影，以及從湖中往月亮飄散的不祥綠霧。陰森的迷霧籠罩著大難臨頭的薩納斯，以及城中的高塔與圓頂。

隨後，塔中與城外的人們察覺水上出現奇異光線，並發現平常矗立於岸邊的高聳灰石阿庫里昂（Akurion），居然幾乎沉入水中。隱約的恐懼隨即高漲，於是伊拉涅克與遙遠國度洛寇爾（Rokol）的貴族們紛紛拆掉帳篷與營帳，並全速撤離，不過他們並不明白離開的原因。

接近午夜時，薩納斯所有青銅城門全數敞開，瘋狂的人群盡數從城裡衝出，在平原上形成黑壓壓的一片，使得所有來訪的貴族與旅客都害怕地逃跑。這批人群的臉上寫滿了無法忍受的恐懼，口中則吐出駭人言詞，聽到的人都不願停下來確認狀況。

人們的眼神因畏懼而變得狂亂，他們尖聲喊出在國王宴會廳中看到的景象：窗口內再也看不見納吉斯海與他手下貴族與奴隸的身影，取而代之的，是無可名狀的無聲綠色生物，牠們有圓凸的雙眼、外翹肥厚的雙唇，與形狀特異的耳朵；生物們駭人地手舞足蹈，獸掌拿著飾以紅寶石與鑽石的金盤，盤中則燃起了不淨的火焰。

當貴族與旅客們駕著馬匹、駱駝和大象逃離遇險的薩納斯時，再度望向煙霧瀰漫的湖泊，發現灰石阿庫里昂已完全浸入水中。逃離薩納斯的人們，將故事傳遍姆納之地與鄰近國度，商隊也不再找尋那座受詛咒的城市，和城中的貴金屬。

過了很久之後，才有旅客敢前往當地，也只有勇敢又富冒險精神的金髮碧眼年輕人敢這樣做，他們並非姆納人民的親族。這些人到湖邊觀察薩納斯，但儘管他們找到了龐大又平靜的湖泊，以及矗立於岸邊的灰石阿庫里昂，卻沒有看見世界奇景與全人類的驕傲。這裡曾一度矗立著三百肘高的城牆，與更高的塔樓，現在卻只剩下湖畔的沼澤；一度住有五千萬人的城市，如今只剩下在地上爬行的可憎水蜥。連貴金屬礦坑都沒能倖存。末日已然降臨薩納斯。

但人們在草叢中發現了半埋在土裡的奇特綠色雕像。那是尊極度古老的神像，外型仿照了偉大的水蜥波克羅格。那尊神像被放入伊拉涅克的最高神殿，日後整座姆納之地的人民，都在凸月下敬拜它。

註釋

註1：Ib，後來作者洛夫克拉夫特也曾在《瘋狂山脈》中提及姆納與伊博。

註2：Bokrug，克拉克．阿許頓．史密斯筆下的舊日支配者。

註3：cubit，古代長度單位，一肘約為四十五公分到五十五公分。

註4：stadia，古希臘長度單位，一斯塔達約為一百八十二公尺。

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書籍介紹

本文摘錄自《夢尋祕境卡達斯：H.P. Lovecraft幻夢境小說傑作選（全新重譯版）》，堡壘文化出版

作者：H.P.洛夫克拉夫特（H.P. Lovecraft）

譯者：李函

二十世紀最偉大的古典恐怖故事作家

史蒂芬．金、尼爾．蓋曼、喬治．馬丁、伊藤潤二創作的原點

二〇二〇年追頒雨果獎最佳系列作品

深入「克蘇魯神話」的世界，與地球神明、舊日支配者和外神正式接觸！

最知名的夢境探險家藍道夫．卡特，帶領讀者進入《死靈之書》中的異次元空間幻夢境，展開神魔交錯的黑色奇幻冒險！

《幻夢境小說傑作選》，是由一連串異次元空間幻夢境的相關故事所組成。收錄的十篇故事，以藍道夫．卡特的冒險事蹟作為主軸，再加上幻夢傳奇的重要篇章《奈亞拉索特普》、《烏撒之貓》與《末日降臨薩納斯》，和劇情看似獨立、卻對後續故事有重要連結的恐怖短篇經典《皮克曼的模特兒》，以及將上述元素串聯在一起的長篇故事《夢尋祕境卡達斯》。

在這個由夢境構成的奇幻世界中，各種奇異生物都生活在同一個空間，同樣的，地球諸神也在這個幻夢境中活動，像是由夜魅服侍的凱爾特神祇諾登斯，以及在克蘇魯神話中惡名昭彰的外神使者奈亞拉索特普。

Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航