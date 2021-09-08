【TNL沙龍本週議題】國民黨主席即將改選，你怎麼看？

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本週熱議話題：國民黨主席即將改選，你怎麼看？

25日國民黨主席預計要進行改選，目前參選的候選人除了現任主席江啟臣外，還有前主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源，以及孫文學校總校長張亞中。前幾天舉行第一場電視政見辯論會，四人皆針對兩岸關係和九二共識發表不同的論述。

根據站上文章，隨然四位候選人均回歸九二共識，不過實質內涵並不相同。

企圖爭取連任的現任國民黨主席江啟臣提出新版的兩岸論述，希望能確立「憲法九二」的路線，並強調「以人為本」，將成立「兩岸和平發展委員會」，恢復兩岸對話。

朱立倫則主張關於兩岸交流，國民黨過去已經打下基礎，可以快速恢復溝通管道，並表示兩岸不需要創造新名詞，希望回歸傳統的九二共識，來進行兩岸間的溝通平台。

卓伯源希望「深化九二共識」，並指出在前總統馬英九時期是兩岸和平、共存共榮的狀態，他認為這些都是九二共識的貢獻，主張回歸「原汁原味」的九二共識，再續兩岸和平發展的可能性。

張亞中強調要「深化九二共識」，既往主張「一中各表」，並發佈了「和平備忘錄」，並表示若順利當選黨主席，會親自至北京依據此備忘錄協商。

你認為在這次選舉中，那位候選人勝算最大，後續對台灣又會造成什麼影響？

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核稿編輯：楊士範