本土新增幼兒園群聚9例，陳時中憂採檢陽性率高、教育部長公布校園接種計畫

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增16例COVID-19確定病例，分別為9例本土及7例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增9例本土個案，為5例男性、4例女性，年齡介於未滿5歲至20多歲，發病日介於8月28日至9月4日，個案分布均在新北市；9例均為已知感染源，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

新北幼兒園群聚增9例，陳時中憂陽性率高

在昨（5）日新北市出現幼兒園老師確診後，經匡列採檢，今日的9例本土個案均為相關接觸者。指揮官陳時中指出，有1例是幼兒的母親、8位是小朋友，這個案子出現確診的狀況可能會更多，老師自8月27日開始就有相關症狀，且在學校和學生相處時間長，因此恐怕會有更多個案。

陳時中表示，該幼兒園有混班上課的情況，晚上也開設安親班，目前採檢的情況令人擔憂，因為陽性率非常高，目前已請新北市依照較為嚴格的標準，以家戶為單位做匡列、安排居家隔離。

指揮中心指出，幼兒園老師夫妻的檢體下午會送到昆陽實驗室做基因定序，由於病毒量高，順利的話後天會有結果。

針對幼兒園群聚感染的後續處理，新北市副市長劉和然在新北市疫情記者會上指出，接觸者已匡列123人，居家隔離的有104人。9名確診者均在板橋，目前都送往醫院治療，該幼兒園的47名學生、家長和10名教職員工全數匡列為居家隔離，安親班的18名學生及家長也是居家隔離。

Photo Credit:指揮中心

高雄港船隻增5例確診，曾到日本多港

境外移入的部分，今日新增的7例均為男性，是有一艘船從高雄港入港，5人有發燒現象後採檢確診。整艘船有22人，其餘船員在船上單獨的艙房做隔離，也要進行採檢。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，境外移入的5名船員都有感冒症狀，還沒有重症情形。他們的船前1站在日本，並於好幾個港口靠港，因此推測最有可能的感染地是日本。

AZ接種滿10週可預約第2劑

陳時中宣布，9月7日至20日維持二級警戒，仍須關閉的場所和原來一樣，比較大的改變是，雙鐵日後一樣不發站票、但是可以坐滿所有座位，遊覽車的核定座位數提高為8成，但隨著社交距離變短，車廂內一樣要注意戴口罩，也不開放飲食。

預約平台的第8輪自9月10日早上10時起，開放接種AZ疫苗滿10週以上者接種第2劑，以及7月19日前意願登記選擇AZ疫苗、18至22歲的民眾接種第1劑，施打時程安排在9月15日至23日。

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另外，高端疫苗第1劑持續開放到11日，讓滿20歲的民眾自行至合約醫療院所預約接種。

校園接種計劃公布，潘文忠：學生及家長應審慎考慮

教育部長潘文忠今日也親上記者會解釋校園疫苗接種，將由家長和學生自由評估、選擇施打，也呼籲學校內無論同學的選擇如何，都要相互尊重，「有很多是有特別情況，不見得每個人都要接受疫苗施打」。

全國有125萬學生符合校園接種的施打年齡，包含9月1日前滿12歲的國小學生，以及國中、高中、五專前3年學生，以及特教學校、實驗教育、矯正學校及少年觀護所、境外台校、外僑學校、中正預校、大學附設七年一貫學制等等，順序會從高中、五專起，依序往國中施打。

從9月8日起，衛生所會提供各校接種須知和評估意願書，有3到5天的時間，讓學生及家長審慎考慮後，於13日回收意願書。接著在14至16日會做名冊造冊，做疫苗配送的準備，9月23日起實施校園集中接種。

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國中、高中、五專前3年的學生，造完冊後有2個接種方式，首先是校園集中接種，會安排專業醫護團隊到校服務，以家長不陪同為原則，接種當日會安排靜態活動，後兩週也會調整教學方式、減少激烈活動。

另一種則是經家長評估考量，到醫療院所接種，是到預約平台登記預約、到指定醫療院所接種，登記和預約時間另行公佈，建議由家長陪同。

其餘沒有學籍、但在年齡層內的青少年，或是專四專五未滿18歲者，則是直接透過預約平台預約。

學生接種疫苗後如有不良反應，可申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，疫苗假含接種當日以3日為原則，必要時可延長。家長如需請假照顧學生，也可請防疫照顧假。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航