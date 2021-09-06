中國最大鋁土礦進口國——幾內亞爆軍事政變，國際鋁價衝破10年新高

中國最大的鋁土礦進口國——西非國家幾內亞（Guinea）於9月6日發生軍事政變，總統顧德（Alpha Conde）遭武裝份子包圍並拍下影片，同日晚間國防部聲稱已擊退總統府叛軍，但總統卻未現身說明，政局尚不明朗。倫敦金屬交易所聞訊後，鋁礦價格上漲1.8%，至每噸2775.5美元，衝破10年新高。

加稅、貧富差距 幾內亞遭到軍事政變

9月5日，幾內亞的首都和最大港市——科納克里（Conakry）並不平靜，總統府附近槍聲大作，幾個小時後，社群媒體上流傳著幾內亞總統顧德遭到，數名特種軍人包圍的影片。

畫面中，幾內亞總統顧德坐在長椅上，打著赤腳、身上的花襯衫顯得零亂，嚴肅的表情說明了目前的情勢非常緊迫，坐在他身邊的並不是政策幕僚，而是荷槍實彈的軍事政變軍人，他們要求顧德向外界宣示，自己沒有遭到毆打，他則拒絕回應，撐著頭靜靜地望著地面。

該特種部隊的負責人Mamady Doumbouya再次發布訊息於國家電視台上表示，因為幾內亞長年的貧困以及腐敗，迫使他利用特種部隊，強行將現任總統顧德免職。

「我們已經解散了政府！」電視台畫面中Mamady Doumbouya披著幾內亞國旗和8名武裝份子做出宣示，並表示：「我們將一起改寫憲法」。

反政府特種部隊表示，總統顧德並沒有受到任何傷害，且要求即將卸任的國家部長和各單位負責人必須出席今（6）日上午的會議，若未能出席者，都將視為叛亂份子。

近來幾內亞政府為了擴充國庫大幅度的增稅達20%，以起了社會上的不滿，當軍事政變傳開後，居民們冒險回到首都科納克里，開始慶祝「起義」成功。

《路透社》記者直擊民眾利用喇叭，替街道上皮卡貨車、軍用戰車歡呼，而佇立在陽台的女子則大喊：「幾內亞自由了！太棒了！」

當地居民Alassane Diallo告訴《路透社記者》：「總統宣稱將對政府貪腐進行打擊，但案子卻越來越多，那些富豪們都在嘲笑我們」。他說，是這一切讓軍是政變變得更容易了。

不過，9月5日晚間，幾內亞國防部發表聲明，總統府的襲擊已被擊退，不過顧德尚未出席公開場合證實，是否已經完全平息軍事政變風波。

聯合國（Organisation des Nations unies）對此譴責，反對任何以武力接管政府的行為；美國國務院（United States Department of State）發表幾內亞軍事奪權聲明，譴責在科納克里發生的事件。

美國國務院聲明強調，任何以暴力或憲法外，所造成的政權轉移，都只會侵蝕繁榮和穩定，未來也將限制美國、相關國際盟國，對幾內亞的支持。

幾內亞軍變恐影響中國鋁進口 國際鋁價衝破10年新高

美國國會研究會（United States Congressional Research Service）研究員Alexis Arieff表示，雖然西非發生政變不是新鮮事，但值得關注的是該地區「民主倒退」的情況，越來越嚴重。

該地區的領導人（包含幾內亞），在過去一年中都修改了憲法，延續了自身的總統任期，同為西非地區的馬里（Mari，即敘利亞境內的Tell Hariri），經歷了兩次軍事政變和一次政變。

幾內亞在顧德執政的十年間，利用國內盛產的鋁、鐵、黃金以及鑽石出口，使幾內亞經濟持續成長；而幾內亞的鋁土礦是中國最大的來源，佔進口總量的一半以上。

由於中國為了能在碳中和與冶煉（大量排碳）中求取平衡，將進口更多的原物料彌補國內金屬的缺口。受到幾內亞政局動盪影響，倫敦金屬交易所的鋁礦價格，再度上漲1.8%，至每噸2775.5美元，衝破10年新高。

「因為中國從幾內亞購買了大量鋁土礦，投資人聽聞訊息非常擔心」北京首席鋁業分析師Xiong Hui表示，未來的該國動向將影響投資市場的發展。

不過，在幾內亞生產鋁土礦的中國公司對《彭博社》表示，所有營運均正常，而在中國的工廠鋁土礦庫存也相當充足。

近年來，由於再生能源的蓬勃發展，鋁礦成為重要原料之一。各國為了確保日後能有足夠的原料發展新能源產業，紛以限制出口、大舉進口礦產，作為整體戰略，導致各類礦產國際價格高居不下。如今幾內亞的政局撲朔迷離，亦國內豐富的鋁、鐵、黃金及鑽石成為了投資市場關注的焦點。

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核稿編輯：翁世航