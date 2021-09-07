禁用廚餘養豬加重焚化爐負擔，「廚餘養豬非未來趨勢」，農委會推純飼料養豬

環境資訊中心記者 李蘇竣報導

為防堵非洲豬瘟病毒，農委會日前宣布禁用廚餘養豬一個月，但廚餘的去化問題也引發民間關注。立法委員陳椒華今（2日）召開記者會，邀請環保署、農委會及營建署等官員說明廚餘處理現況，陳椒華呼籲各部會協調加強廚餘處理、再利用量能，否則單純仰賴焚化爐，將衍生出戴奧辛空污及底渣廢棄物問題。

環保署回應，目前建置的廚餘回收設施足以消化全國廚餘，但因為處理生、熟廚餘需要轉換，這段時間才緊急調度焚化、掩埋場協助處理。

禁用廚餘養豬一個月，廚餘去向成關注焦點

國內檢出數例含非洲豬瘟病毒的肉製品，為避免病毒藉由廚餘進入養豬場，非洲豬瘟災害應變中心指揮官、農委會主委陳吉仲8月27日宣布，自8月30日起，廚餘禁止進入養豬場，9月1日至9月30日養豬場全面暫停使用廚餘養豬。

根據環保署統計，目前全台每日廚餘回收量約有2250公噸，而國內合法申請使用廚餘餵豬的養豬場有676家，飼養豬隻約43萬頭，每天可消化約1200多公噸的廚餘，占國內廚餘再利用的最大宗。

環保署因應防疫措施規劃，廚餘將循既有的再利用管道進行處理，如堆肥、生質能等，剩餘無法回收的部分將會進到焚化爐或垃圾掩埋場。但廚餘為環保署公告應回收項目，民間也擔憂大量廚餘進入垃圾處理管道，恐造成焚化系統負擔、燃燒產生戴奧辛問題。

陳椒華：廚餘資源化量能仍不足，各部會應加強協調

陳椒華表示，回顧2018年國際爆發非洲豬瘟疫情以來，廚餘回收量大幅下降，每年約有近30萬噸未能拿來養豬或堆肥的廚餘，大多進了焚化廠，不僅惡化垃圾危機，也傷害焚化爐體，並製造更多的戴奧辛污染。

Photo Credit: 環境資訊中心 / 李蘇竣攝 陳椒華擔憂大量廚餘送進焚化爐會產生戴奧辛污染，籲各部會合作強化廚餘回收能力

陳椒華指出，廚餘可用來堆肥、高速發酵或生質發電，但目前廚餘資源化量能不足，加上防疫政策來得緊急臨時，部分廚餘還是得送進焚化爐焚燒或是掩埋，而焚化垃圾通常會產生約10%底渣，恐加劇焚化爐惡化及污染，增加底渣廢棄物。

陳椒華呼籲，各部會要協調合作，加強廚餘去化，提升再利用量能，不要讓廚餘資源遭到浪費，或衍生出戴奧辛空污及底渣廢棄物問題，才能兼顧防疫與環保課題。

環保署投入13億建回收設施，可處理全國廚餘

環保署督察總隊科長李易書說明，自2018年爆發非洲豬瘟疫情後，環保署投入了13億的經費補助各地建置廚餘回收再利用設施，已完成51套破碎脫水設備，17套高效堆肥設施，並改善47處公有推肥場等等，在疫情之前，環保署利用既有的這些回收設施，約可處理全國54%的廚餘，回收去作堆肥或生質能。

但防疫措施實施後，額外產生的約1200噸的廚餘必須先進焚化廠或掩埋場。李易書解釋，因這些回收設施原本都是以處理生廚餘為主，無法馬上處理養豬的熟廚餘，需要時間進行調整轉換，因此暫時先由焚化爐及掩埋場消化，再慢慢導回到回收處理設施。

李易書強調，環保署建置的回收設施可消化全國的廚餘，只是需要調整；此外，桃園尚有一座大型生質能處理廠將在10月完工，每日將再增加135噸處理量。

Photo Credit: 桃園市政府提供 桃園生質能中心將在今年10月完工，每日可貢獻135噸處理量。 圖為2020年12月工程進度

污水處理場協助處理廚餘，營建署：2024年開始營運

陳椒華認為，從2018年末至今，環保署明明有將近三年的整備時間，卻因缺乏與各部會、各縣市政府的通力合作，導致廚餘處理設施的量能擴充速度緩慢，無法立即因應疫病危機。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，部份仰賴養豬場消化廚餘的縣市，並未積極運用環保署的補助經費去擴充廚餘處理能力。如高雄轄內鳳山污水處理場內就有閒置消化槽可改用來處理廚餘，處理量能預估高達每日350噸，遠遠超出高雄的廚餘回收量每日221噸，卻因為市府懈怠，至今未能轉型活化。

謝和霖表示，環保署早在2019年即提出將閒置消化槽活化轉型來處理廚餘的構想，但主管民生污水處理場與下水道的營建署，遲遲拖到今年7月才開始與相關縣市溝通。

營建署下水道工程處處長曾淑娟解釋，營建署推動「污水下水道第六期建設計畫」，就包含了善用既有厭氧消化處理單元餘裕量，協助處理廚餘的規劃，目前已鎖定鳳山污水處理場做為廚餘共消化示範廠。但後續還有很多問題需要與地方政府、地方民眾溝通協調，徵求地方同意更改設施，希望在2024年開始營運。

Photo Credit: 高雄市水利局網站 鳳山溪污水處理場被營建署選為協助處理廚餘的示範場，預估2024年就可以開始營運

「廚餘養豬非未來趨勢」，農委會推純飼料養豬

現今仍有不少養豬業者認為，黑豬應使用廚餘餵養才會長得好、具有較高的經濟價值，按規定，若要使用廚餘餵飼豬隻，應具有高溫蒸煮設備，蒸煮中心溫度至少90°C，持續處理一小時，農委會也表示，只要完成蒸煮程序就不會有病毒傳染的風險。

主婦聯盟執行長吳碧霜質疑，既然蒸煮後的廚餘是安全的，且使用廚餘的養豬場都有造冊，為什麼不嚴格稽查這些高溫蒸煮設備就好，她擔憂在這波防疫措施之後，使用廚餘餵養的黑豬文化將漸漸消失。

農委會防檢局科長蔡政達說，風險出在蒸煮的處理過程，只要過程中出現一點瑕疵，病毒就可能傳入台灣豬隻身上。農委會畜牧處科長葉昇炎補充說明，在2018年爆發非洲豬瘟疫情後，農委會就打算推動全飼料養豬的政策，當時有398家使用廚餘的養豬場配合轉型、109場養豬場退場，直到目前剩676場。

葉昇炎提到，以防疫角度來看，若是單純植物性的廚餘都可以使用，但問題大多無法辨別，針對不適合吃飼料的豬隻，畜試所也開發出類廚餘的飼料，並公布配方供養豬場使用。

蔡政達強調，廚餘養豬終究不是趨勢，先進國家如歐盟都已全面禁止養豬。目前政策傾向採用全飼料養豬。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航