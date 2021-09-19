《傅柯關於性事論述的十二堂課》：傅柯在人文科學的配置裡，將性事及精神分析置於核心

文：米歇爾・傅柯（Michel Foucault）

1964年，傅柯剛完成《瘋狂與非理性》的後續之作《臨床醫學的誕生》。此外，他也在準備一本關於人文科學考古學的書，就是後來的《詞與物》。這些研究之所以具備統一性，是因為傅柯在同樣這些年裡，於其《筆記》中致力定義同一考古學計畫的不變性。考古學在此有多種面貌：它首先是一種特殊方式，用來「分析文化形成」。這種文化形成的概念反覆出現在載於1963年《筆記》裡的方法學反思，以及1963年至1965年間發表的各種文章中。它提醒我們，傅柯當時將這些研究置於「〔我們的〕文化歷史」之中。

克雷蒙費洪大學的課程和1966年的突尼斯大學課程一樣，無疑是他唯一試圖以歷時且共時的方式，明確指出在性事被視作特殊文化形成的狀況下，什麼是「西方文化」的課程。《筆記》指出多個應用在課程中的分析原則，尤其是文化形成不屬於「想法、概念或制度之歷史」的原則：它有一個「不可觸知的形體」，而且是「多線性的」。「它就是概念、神話、制度、無聲的實踐、個體與現象之間的分類原則」。

這涉及了恢復讓此一異質性保持一致的東西。因此，文化的形成包括：「（1）〔一種〕個體的分類原則；（2）〔一種〕行為的儀式化（無聲的沉澱）；（3）〔一個〕可變化的言語表達範圍與〔一個〕極限的設置。」本課程就是如此看待性事的。

但是，考古學並不僅是研究文化形成的方式。而傅柯指出考古學是一門「本原科學」（science de sarchée）也就是這門學科「由其開始與支配。它的開啟使得可能性的場域成為可能並維持開放狀態」；他補充道，簡而言之就是一種「歷史的先天」（a priori historique）。考古學能同時結合一種「歷時性的本質」（uneeidétique chronologique），建立在這種文化形成之可能性條件的歷史審查之上；一種能「破譯其同構性」的型態學分析；以及這當然是最重要的一種「起源之結構的發現」，亦即發掘這些晦澀的姿勢，這些姿勢建立了可能性的場域同時也勾勒出一個極限。

換句話說，考古學結合了歷史分析、挖掘特定文化形成的基本結構與劃分。它是「劃分的科學」、這些「開啟差異之姿勢」的科學，這些姿勢不斷地在某一文化中被重複並造成迴響。在此，我們認出對1961年《瘋狂與非理性》之序言的呼應：「我們應該可以研究各種極限的歷史就是這些晦澀姿勢的歷史，這些姿勢一旦實現，就必須被遺忘，透過這些姿勢，文化會拒絕對它而言將是外來者（Extérieur的東西在這個我們想要談論的區域裡，它行使的是它的基本選擇，它進行能讓它有實證性面貌的劃分。」

因為（我們將看到這一點對性事的重要性），與現象學相反（現象學在盡可能批判人類學後，最終因對「起源」的反思而回到人類學的停頓狀態），傅柯在帶有巴塔耶色彩的解讀中，不斷地「重返尼采，也就是嚴肅地將起源視作踰越」：起源的結構就是傅柯在其他地方所稱的實證性，這些實證性建立了認知的未思（impensé de la connaissance），並以極限的建構為基礎，指的就是對這些極限的踰越。因此，「本原科學也是經驗—極限的發現」。

克雷蒙費洪大學的課程正好在此一計畫的持續性之中。重點是要提出一個假設，拒絕將性事視為是自然的、是我們的「生物學命運」，而讓我們將性事當作文化外緣的「斷裂系統」事實上只不過是「西方文明的特徵」之一。這個傅柯致力研究其歷史條件和影響的特徵，無論是從被如此建構的性事悲劇經驗來看（因為建構現代性事行為的就是它「在我們內部勾勒〔出〕的極限，並將我們本身描繪〔成〕極限」），還是從新的性事語言形式的興起來看：這都是一種關於性事的論述知識。

在《古典時代瘋狂史》中，傅柯指出17世紀的「大禁閉」如何以暴力和排斥來斷絕存於瘋狂經驗和共同經驗之間的交流，使得瘋狂有可能被建構成知識的對象，同時又在踰越論述中，將其經驗推向語言的極限。在《臨床醫學的誕生》中，傅柯描述解剖臨床如何藉由將死亡和疾病建構成對象，並「不斷向人類宣〔稱〕他自身具備的極限」，進而允許一種關於個體的「理性語言」、一種「不僅是按著歷史或美學次序的知識」，同時開啟通向「尋求從賀德林到里爾克的語言的抒情經驗」之路，這是一種「被置於有限符號」之世界的經驗，位於「由法則、極限的嚴峻法則所支配的、毫無妥協的中間地帶」。

同樣地，在本課程中，他研究了各種條件，讓性事能「從制度中解脫」、從社會被推至自然之中，或是被視為一個浮動的主題、一個「問題意識」，這個意識同時成為「所有道德崩潰的中心，是現代人唯一能承受的悲劇形式」，是絕佳的褻瀆空間；他也研究「新的性事語言」的可能對象，這個新語言既不抒情，也不踰越：這是一種跟性事有關的論述知識。而且，如同我們即將見到的，與康德、畢夏、民法及其他類似制度身處同一時代的薩德，正是其形象成為這些不同部分的共同標記。

平行閱讀本課程和其他同時代的文本，證明了當傅柯在反思極限問題和人類學問題的反思時，性事問題，連同死亡、語言和瘋狂等問題占據了核心地位。我們在此見到傅柯對巴塔耶的分析有強烈的共鳴，尤其是他才剛為其編輯作品並致上敬意。在此，性事是絕佳的極限之所。傅柯強調，人們通常會認為在「當代經驗中，性事已經找回自然的真理」，它「終將充分使用語言」，因為它將「被解放」，但我們更應該這麼說：

現代的性事，其特徵並不是從薩德到佛洛伊德找到其理性或本質的語言，而是……「被去自然化」被扔入一個空無的空間裡，它在那裡只有微不足道的極限形式。我們沒有解放性事，而是完完全全將它帶向極限：我們意識的極限法律的極限我們語言的極限。

我們注意到此一對立，因為我們會在凡仙大學的課程中找到它的另一種形式：不同於那些相信性事本質的真理（人類的或心理生理學的）必須獲得解放的人，以及那些有時在精神分析中找到信仰支柱的人，傅柯運作的是另一個性事（與精神分析）的版本，就像將極限徹底銘刻在人類內心，「發現其自身的有限和極限的無限支配是它的祕密和揭祕」，並將之帶向對此一極限的必要踰越。關於這一點，克雷蒙費洪大學的課程以及〈為踰越作序〉完美地相互呼應：在這個沒有上帝的世界裡，性事是人類唯一能承受的悲劇，因為它讓他成為無對象的褻瀆。「正是從性事開始，我們得以說出一種語言這不是人類本性的祕密、不是沉著的人類學真理，而是因為沒有上帝。」

但是，在上帝之死底下，隱藏了更深層的事件，一個「更具威脅性的差距」，面對此一差距，出於反應，我們建構了19世紀的人類學思想：傅柯早在1963年就將其描述為人類的死亡。「這已經是因為人想到上帝之死時，他就已不復存在。」因此，透過性事的案例，我們發現了傅柯在1963年8月28日《筆記》中闡明的極限概念之雙重意義，亦即悲劇性和批判性。一方面是：

作為經驗的極限（在瘋狂、死亡、夢、性事之中）：正是經驗建立在劃分之上，也是經驗將之建構成劃分。我們可以說，劃分是在一項經驗內部進行的……，另一方面，它僅描繪了所有積極性的反面：所謂非經驗，就是經驗之外所剩下的。是來自外部的必要徑流。

這正是傅柯在課程中提及性事悲劇時所指涉的經驗他隨後將於〈外部的思想〉（La pensée du dehors）一文中詳細論述。

然後是另一種意義：每一個實證性都勾畫出它自己的輪廓、極限和界線。我們正是要從內部來闡明……。在它本身之外，它什麼都不是。而即使它在本身之外自我投射成可詳述的認知、可維持的制度形式等等，此一投射當然是它自己的一部分，且被包含在此一實證性的邊緣之間……。在考古學中，我們發現了這些屬於每一實證性之極限的關聯，或是建構整個文化實證性的這些極限之間的關聯……。 第一種意義的極限經驗必然包括了踰越，也就是瘋狂……、疾病（生命中的死亡）、性狂喜……等這些事物。就第二種意義來說，極限的角色和實證性是不同的。實證性與踰越是對立的：實證性再度占有且能防衛踰越，也就是說，實證性本身就是踰越，但其處於未思的形式之下。而思想則讓這些被遺忘的踰越再現，重溯至文化（及其沉重思想）不斷重新開始的這些基本劃分。

考古學的所有技巧都在此一研究裡：指出作為知識（在此為人文科學）基礎的實證性如何能既是建構性，又是反應性的。這些實證性制訂了極限，這些極限使得一定的知識成為可能，但同時又抑制了一種極限之外的經驗。性事連同死亡和瘋狂為此提供了一個完美的例子。這就是它在傅柯的人文科學考古學計畫中的重要性。

此一重要性可見於本課程中，因為傅柯在人文科學的配置裡，將性事及精神分析置於核心。「在現代文化中，人變成科學對象，因為他表現出是以性事為目的的主體，也是其性事的主體。這就是為何精神分析是所有人文科學的關鍵。」精神分析作為與性事有關的知識，就位於人文科學的核心，需要在明確的背景下對其位置進行反思。一方面，法國精神分析學會（Société française de psychanalyse）近來發生分裂，拉岡於1963年至1964年創立了佛洛伊德學派的法國精神分析學院（École française de psychanalyse）。此一分裂的部分原因是精神分析與其他人文科學之間的關係問題，尤其是心理學。

拉加舍（Daniel Lagache）的立場是將精神分析納入心理學之中；而拉岡則相反地主張徹底的區分。拉岡想要透過語言學和人類學，將精神分析納入重建主體與結構之關係的研究裡。另一方面是因為哲學對精神分析重新燃起了興趣（特別是阿圖塞），此一精神分析明確提供了一種主體理論，這個理論超越了心理學主體或主體間性（intersubjectivité）的主權（souveraineté）。傅柯的立場將朝此一方向發展。

雖然精神分析占據了核心地位，但這絕對不是因為它發現了必須被揭露與解放的人類主體之深層本質。它當然會將性事置入語言裡，但是這個語言會使其去自然化，並將之從說話主體的主權中除去。透過它，人「發現他旁邊還有一種用來說話的語言，但他不是這個語言的主人；哲學的說話主體位置已經空出來了，眾多說話主體在此相互連繫與分離、結合與排斥」。它當然也會將性事置入規則、禁令和踰越的遊戲之中，但方法是使之成為一個缺少所有積極內容且注定要無限踰越的法則。

無論是以精神分析或某些情慾文學讓性事說話的方式，或是有關性事的生物學與人類學知識，傅柯的閱讀似乎都對立於某種「性事的人類學」，後者試圖讓性事具備人的意義，將之銘刻在一種主體間性的辯證法與倫理之中，或是建立成一種本質。對他來說，重點在於「性事的去自然化」，這與自然主義者的所有縮減作為相對立，後者會在生物學中尋求確認正常性事的狹隘概念（最終會「過於人性」）；這也與人文主義的作為相對立，後者堅持人類的性事是不可化約的，並試圖賦予其一個人類學的價值和令人心安的哲學意義。

書籍介紹

本文摘錄自《傅柯關於性事論述的十二堂課》，時報出版

作者：米歇爾・傅柯（Michel Foucault）

譯者：李沅洳

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傅柯（Michel Foucault）在1960年代開始了對性及相關領域的研究，曾先後在克雷蒙－費洪大學（Université de Clermont-Ferrand）和凡仙大學（Université de Vincennes ）開設講授兩門課程。1964年在克雷蒙－費洪大學開設的課程訂為「性」（La Sexualité）﹐1969年在凡仙大學開設的課程則訂為「性事論述」（Le Discours de la sexualité）。《傅柯關於性事論述的十二堂課》（La sexualité, suivi de Le discours de la sexualité）便是將這二部份的課程內容整理編輯而成。

第一部份的「性」是傅柯於1964年在克雷蒙－費洪大學的普通心理學授課內容，它質疑西方出現問題意識和性的悲劇體驗的條件，以及以它為對象的知識。本課程從反思婦女地位的演變和婚姻法開始，涵蓋從生物學或行為學到精神分析的所有性知識。這份親筆手稿的頁數由傅柯親自編號，共有121頁，收藏在法國國家圖書館第78號箱匣內。

第二份的「性事論述」則是傅柯於1969年在凡仙大學的哲學授課內容，他更進一步談論了婚姻的法律形式、性事的知識論化、性特質的生物學等主題。這份親筆手稿共有103頁，部分頁碼由傅柯親自編號，收藏在法國國家圖書館第51號箱匣內。與第一份不同的是，這份手稿由較為零散的註解組成，許多片段被刪去，還有諸多修改之處，所以進行了特別的編輯工作。為了彌補手稿有時未加以整理的特性，法文原書編輯團隊也有系統地解釋傅柯的參考文獻，力圖在文本的評註中盡可能向讀者提供最多的資訊。

本書雖是傅柯授課講稿，但經過傅柯遺稿修訂團隊去蕪存菁的梳理，並加上深入且專業的註解，對於想要了解傅柯在進入法蘭西學院之後的研究以及出版四卷「性史」（L'histoire de la sexualité）之前的形成過程，極具參考價值。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬