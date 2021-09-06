《La La Land》：現實縱然殘缺不全，樂曲卻能彌補遺憾

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

我們心中都有理想，唯現實充滿阻礙。志向的堅持，伴侶的追求，熱烈的激情，相對人世的庸俗、忙碌，搵食的功利、必要，我們痛苦得仰望星空，祈求圓滿。

2016年的《La La Land》（港譯《星聲夢裡人》／台譯《樂來越愛你》），理想和現實的夾縫。開首的華麗歌舞，高速公路塞車的壓抑，看似一鏡到底的順暢，使日常魔幻歡樂。告訴我們，人心躍動，和藝術之美的昇華。

喜愛純粹Jazz，立志開店，型男Sebastian；以演員為夢想，深受姑姑影響，美女Mia。兩人同在公路，等待行駛，深受現實的束縛。Sebastian和Mia交錯，卻在日後，攜手追夢。

圖片來源：電影《La La Land》截圖

電影情節傳統，四季循環，順時敘述，唯人生往往陳套，講好故事，始是關鍵。Mia在咖啡店工作，試鏡前撞得一身污濁，Sebastian生計艱難，潦倒得，令人可憐。

這是洛杉磯的殘酷，也為尋覓理想必經的刺痛。Mia試鏡後的失落，遇上Sebastian餐館演奏，一曲動人心弦，結果迎來，老闆炒魷魚。她走前，想表達欣賞之情，他卻直行錯過。

Someone in the Crowd，Mia遊走派對，那個看見內心的那誰，是Sebastian的眼。A Lovely Night，兩人歌舞，探戈之曖昧，I’m frankly feeling nothing，雙方早已傾心。

其他人否定你時，偏偏，有他真心相信，鼓勵Mia肯定自我，創作她的獨腳戲。她亦因為Sebastian，喜歡純粹的Jazz，更是，愛上堅持理想，永不放棄的他。

現代都市，充斥星光，像City of Stars，Sebastian的抒情，懷舊浪漫的守護。商業現實，沒有歷史，店鋪快速更換，面對時代洪流，他始終相信理想價值。

圖片來源：電影《La La Land》截圖

圖片來源：電影《La La Land》截圖

兩人相約觀看電影，結尾處底片燒毀了，他們並不屈服於現實，到格里斐斯天文台再續電影。一幕星聲夢裡人，漫天銀河裡，浪漫合舞，愛情、藝術，相知相契者，足以超脫昇華遺憾。

他帶她聽Jazz，道出音樂乃溝通與衝突。夏季熱戀，連場歌舞，正符合此一主題；秋天Sebastian加入樂團，搵食但違反初心，兩人餐桌吵架，音樂停止，感情隨之告終。

And here’s to the fools who dream Crazy as they may seem Here’s to the hearts that break Here’s to the mess we make

Mia六年投入，毫無回報，殘酷得擊倒她。即使戀情結束，Sebastian來到家鄉找她，他的相信，令她試鏡。The Fools Who Dream，傻瓜得到另一傻瓜的支持，讓尋覓變得可能。

圖片來源：電影《La La Land》截圖

圖片來源：電影《La La Land》截圖

五年之後，《La La Land的》結局，看似悲哀。Mia成功當上演員，Sebastian自立門戶，唯兩人的生命，分道揚鑣，各有故事。直至某日，Mia恰巧和老公走進他的Jazz bar。

Mia看見，她原本設計的標誌，坐立不安。Sebastian一眼捕捉了她，為她傾情彈琴，彼此心心相印，藝術超越種種遺憾。一𣊬間卻比現實深刻、長存，多麼美妙。

圖片來源：電影《La La Land》截圖

曾跟對方說過always love you的兩人，過去、現在、未來，一直堅信對方的彼此。世間縱使多是庸俗，但人心自有理想堅持，樂曲將遺憾彌補，雙視微笑，圓滿的結局。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

相關文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin