《La La Land》：現實縱然殘缺不全，樂曲卻能彌補遺憾

文:戈登探長(德尼思化創辦人,希望讓文藝更加貼地)

我們心中都有理想,唯現實充滿阻礙。志向的堅持,伴侶的追求,熱烈的激情,相對人世的庸俗、忙碌,搵食的功利、必要,我們痛苦得仰望星空,祈求圓滿。

2016年的《La La Land》(港譯《星聲夢裡人》/台譯《樂來越愛你》),理想和現實的夾縫。開首的華麗歌舞,高速公路塞車的壓抑,看似一鏡到底的順暢,使日常魔幻歡樂。告訴我們,人心躍動,和藝術之美的昇華。

喜愛純粹Jazz,立志開店,型男Sebastian;以演員為夢想,深受姑姑影響,美女Mia。兩人同在公路,等待行駛,深受現實的束縛。Sebastian和Mia交錯,卻在日後,攜手追夢。

電影情節傳統,四季循環,順時敘述,唯人生往往陳套,講好故事,始是關鍵。Mia在咖啡店工作,試鏡前撞得一身污濁,Sebastian生計艱難,潦倒得,令人可憐。

這是洛杉磯的殘酷,也為尋覓理想必經的刺痛。Mia試鏡後的失落,遇上Sebastian餐館演奏,一曲動人心弦,結果迎來,老闆炒魷魚。她走前,想表達欣賞之情,他卻直行錯過。

Someone in the Crowd,Mia遊走派對,那個看見內心的那誰,是Sebastian的眼。A Lovely Night,兩人歌舞,探戈之曖昧,I’m frankly feeling nothing,雙方早已傾心。

其他人否定你時,偏偏,有他真心相信,鼓勵Mia肯定自我,創作她的獨腳戲。她亦因為Sebastian,喜歡純粹的Jazz,更是,愛上堅持理想,永不放棄的他。

現代都市,充斥星光,像City of Stars,Sebastian的抒情,懷舊浪漫的守護。商業現實,沒有歷史,店鋪快速更換,面對時代洪流,他始終相信理想價值。

兩人相約觀看電影,結尾處底片燒毀了,他們並不屈服於現實,到格里斐斯天文台再續電影。一幕星聲夢裡人,漫天銀河裡,浪漫合舞,愛情、藝術,相知相契者,足以超脫昇華遺憾。

他帶她聽Jazz,道出音樂乃溝通與衝突。夏季熱戀,連場歌舞,正符合此一主題;秋天Sebastian加入樂團,搵食但違反初心,兩人餐桌吵架,音樂停止,感情隨之告終。

And here’s to the fools who dream

Crazy as they may seem

Here’s to the hearts that break

Here’s to the mess we make