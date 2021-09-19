《開一間鼓勵交流的社群咖啡館！》：從柑仔店變成下午茶沙龍，透過活動擴展跨世代交流的範圍

文：齋藤保

閒置房屋成為小鎮的緣廊

jupi的緣廊（橫濱市金澤區）

橫濱市金澤區富岡東地區。從國道十六號線沿著細長險坡往下走兩分鐘，就能看到一間充滿昭和初期氣息的透天厝。

這裡原本是一間讓孩子有地方可去的柑仔店，後來變成一處讓不同世代在此交流的沙龍。除了是讓人悠哉享受下午茶時光的緣廊，也舉辦了許多如萬聖節、與在地國中生合作的企劃，以及其他適合年輕族群參加的活動。

從柑仔店變成下午茶沙龍

身為代表的高橋秀子小姐大約在十六年前搬來這一帶，之後便將自家車庫改裝成柑仔店。據說她曾是讓兒童盡情玩耍的「兒童小木屋」工作人員，也擔任過以培育青少年身心健全為目標的青少年指導員，相當重視與兒童及社區之間的交流。

要讓在地居民一同守護孩子，就必須建立能直接面對面交流的關係。換成銀髮族也一樣。我早就打算打造「jupi的緣廊」這個讓每個世代都能輕鬆交流的空間。

擔任事務組組長的西田克也先生是在「jupi的緣廊」創立前與高橋秀子小姐一起談論夢想的其中一人。令人意外的是，他們原本只是一起遛狗的同伴！西田先生告訴我們，當高橋小姐提到要將自家打造成沙龍並開放給一般人使用時，他真的深深折服於高橋小姐的熱情，但覺得開沙龍是件有風險的事，要開就要很有計畫，於是陪她前往區公所洽談。當高橋小姐在附近找到空房子，也陪她一起前往商談房租。

二○一六年三月，高橋夫婦與西田夫婦加上兩位推動在地活動的夥伴，合六人之力創立了「jupi的緣廊」。他們利用區公所提供的「起居室支援事業」補助金改造屋齡六、七十年的古民宅，大肆翻修了一遍，並在補強房屋結構的同時保留了緣廊的原貌，一走進去就讓人相當懷念，彷彿回到鄉下奶奶家一樣。請來朋友擔任志工後，他們便開始經營一星期營業六天的沙龍。

羈絆於柑仔店專區油然而生

若問「jupi的緣廊」魅力為何，想必是與沙龍併設的柑仔店專區吧。一邊微微低頭，一邊輕輕拂開玄關的暖簾，就走進了縱深的土間（連接玄關與房間的地方），架上滿滿的古早味零食與玩具瞬間映入眼簾，據說種類多達一百六十種，連大人都會忍不住拿起來回味一下。

Photo Credit: 時報出版提供 向看著零食的孩子們搭話的高橋小姐。

這裡禁止請客、借貸，也禁止滑手機、玩手遊，沙龍裡也一樣禁止。「就算用手機的是爸爸，我也會提醒他喔，因為我希望這位爸爸能與小孩在這裡盡情地玩。」這裡的小孩來自附近的四所小學，有些甚至會騎著腳踏車來玩。

住在附近的工作人員提到，「與其一個人待在家，來這裡和孩子們聊聊天還比較快樂。走在路上的時候，聽到孩子們喊我『是jupi的奶奶』也很開心，愈來愈多人認出我了。」

現在的二十位工作人員是徹頭徹尾的志工，有他們排班，這裡才能順利經營嗎？高橋小姐答道：「這裡的每個人都做得很開心，所以班表自然而然就填滿了。」看來，正是這些工作人員的從容，才讓「jupi的緣廊」變成一處令人身心舒適的空間吧。

Photo Credit: 時報出版提供 總是笑容滿面的志工

三百日圓的設施營運協助金

大部分的社群咖啡館都以午餐做為主要收入來源，但高橋小姐說：「我們這裡是以柑仔店專區以及沙龍為主要業務，至於午餐，我們是不提供的。」每個人都可以帶外食，但每次進入沙龍都需要捐助三百日圓的設施營運協助金，沙龍會提供現磨現煮的咖啡或紅茶當作回禮。若是星期一，則可購買代替午餐的麵包，光是贊助三百日圓就能在這裡待上一整天。每星期一次的電腦教室和每個月一次的修眉服務則以免費的方式舉辦。

就某種意義而言，三百日圓這個金額在這類沙龍算是有點高。當初設定金額的時候沒有猶豫過嗎？高橋小姐與西田先生異口同聲地回答「當然猶豫過」，但他們也說明：「當初是與區公所討論之後，才設定這個金額的，既然入場費是這裡的救命繩，所以覺得設定這個金額比較好。」其實將近二十％的經營成本都是從這三百日圓而來，若是只收五十或一百日圓，恐怕沒辦法持續營運到現在。

渾厚的組織力與營運形態

創立之際，營運委員會在聯合自治會長、地區社協、民生委員的協助下成立，現今仍每月聚會，報告相關活動。這一點其實相當讓人吃驚，因為許多地方一年只象徵性地舉辦幾次。

十五個團體加上個人，約有一百多位在地人士註冊為贊助會員，在「jupi的緣廊」背後支援營運。全彩印刷的《緣廊快訊》每月大約印製一千三百份，統統都由員工投遞給贊助會員，再發給當地居民。

快訊編輯會議每個月舉辦一次，並且會在會議中討論活動企劃，所有志工都參加的會議則是每個月舉辦一次，不禁讓人感受到這裡多麼重視「面對面討論」的重要性。

或許正是因為這麼做，才能以堅實的組織力與營運體制贏得各界信賴吧。自開幕第二年開始，「jupi的緣廊」就成為此地的「交流站事業」夥伴。

透過活動，擴展跨世代交流的範圍

開幕三年半之後，由外界提供的企劃愈來愈多。例如與富岡國中茶道部合作、已舉辦七次的「緣廊de茶會」，以及年輕媽媽團體「橫濱媽媽導覽」所企劃的萬聖節活動「Baby Art Dream Coffee」等，讓不同的世代有更多機會交流。

小時候常去高橋小姐柑仔店的二十幾歲年輕族群也會抱著懷舊的心情來到緣廊。「孩子們願意來看看我，真的讓我很開心啊。」

回過神來，「jupi的緣廊」不知不覺地以最自然的形式達成了跨世代交流這個目標。貫徹自己的做法，從中找到樂趣，令人感到舒適的組織與組織的包容力也不斷吸引著更多夥伴聚集。

經營重點

靈活的經營模式：從一起遛狗昇華成一起經營緣廊的高度共識、負責人的想法，以及支撐這股想法，身兼大掌櫃一職的事務組組長西田先生的輔助，都是經營模式的一部分。

具備主體性的志工：讓二十位志工待在這裡服務的祕訣在於每個月一次的腦力激盪會議與企劃會議。採用的是「大家一起想」的開會方式，這也是不依賴補助的獨立經營模式。

與地區建立絕妙的關係：町內會、店家、銀髮族俱樂部、公家機關、每月召開的營運委員會、一百名贊助會員，一同建構了在地的強力羈絆。

自然而然的跨世代交流：柑仔店雖然扮演了相當吃重的角色，這裡也自然而然地接納了年輕媽媽，參與協辦事業，以及與銀髮族志工建立良好的關係。

DATA

名稱：富岡沙龍「jupi的緣廊」

經營：jupi的緣廊營運委員會

地址：橫濱市金澤區富岡東3丁目14-47、TEL：045-294-2947

營業時間：星期一到日：早上十一點到下午四點（星期六公休）

創立：二○一六年三月

主要事業：沙龍、舉辦活動、銷售古早味零食（古早味零食專區可讓孩子學習使用金錢的方法）

座位數：雖是視情況而定，但通常能容納20至30個人

每日平均來客數：20位

工作人員：志工25名

全年預算：約350萬日圓（2018年度）

收入：贊助會費24萬日圓（會員數106名）、設施營運協助金57萬日圓、營業額250萬日圓、手工作品與其他20萬日圓

支出：採購／原料費200萬日圓、管銷費50萬日圓、房租／電費／瓦斯費／自來水費97萬日圓、活動9萬元

財源細目：自主事業65％、補助／贊助25％、會費／捐款10％

「jupi的緣廊」並非咖啡館，以捐贈設施營運協力金300日圓就提供一杯咖啡做為回禮的方式經營。

書籍介紹

本文摘錄自《開一間鼓勵交流的社群咖啡館！：Community Cafe經營實戰指南》，時報出版

作者：齋藤保

譯者：許郁文

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在地創業、長照關懷、育兒交流、社區再造、地產地銷……可以怎麼開始呢？

答案統統是：「開一間社群咖啡館！」

場域的力量，最高！

「社群咖啡館」一字源於Community Café，是一個由在地居民負責經營的開放式公共空間。所有人都可以來這裡放空或與人相聚，進而創造形形色色的邂逅，為自己的生活場域與地區帶來各式新契機。

不論出發點是長照關懷、育兒交流，亦或推廣在地農特產、活化老舊社區、里山經濟，也不論最後發展得多麼多元，對於凝聚人群與力量、持續且具體推動社區意識或議題，社群咖啡館都是最實際可行、也最貼近日常的方式。

一本具體教導如何經營社群咖啡館的實戰指南

本書作者創立的「港南台城市咖啡館」如今已邁向第十五年，對於開咖啡館的錢從哪來？養得起多少位正職員工？怎麼找地點？房租的占比如何拿捏？有多少志工可以幫忙？訓練員工和志工的待客小祕訣是什麼？又該怎樣讓人聚集、流動？等問題，他將在書中手把手地大方分享關於社群咖啡館的所有know-how！

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航