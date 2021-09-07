用歧視來反歧視？德國大學組織「歧視白人」風波

兩個星期前，柏林洪堡大學的學生組織，捲入了歧視的風波。事緣學生組織（ReferentInnen Rat）打算設立輔導新職位，處理校園裡種族歧視的問題。用意本為良好，可是，職位公開招聘文卻令人嘩然。本來不同膚色、種族、性別的人不應該受到歧視，不應該他的背景受到不公平的對待。然而，自己卻成為歧視的反面教材，矯枉過正而不自知。歧視問題真的可以用歧視來解決？

柏林洪堡大學的學生組織，希望設立「反歧視輔導處」（Antidiskriminierungsberatung），主要職責是處理校園內的歧視問題。同時，給受歧視影響的學生空間，表達及講述親身受歧視的經歷。學生會在公開信表明，希望聘請黑色或有色人種（Schwarz oder als Person of Color），並鼓勵曾受種族歧視的人，申請其職位。本身這幾句說話的爭議並不大，不過，內文中的幾句說話，卻引來歧視的嫌疑。其中兩句提到：

Damit sind Menschen gemeint, die nicht als weiß wahrgenommen werden.（換言之，即是非白人才會受到聘用。） Wir bitten ...weiße Menschen, von einer Bewerbung für diese Beratungsstelle abzusehen.（我們請求白人，忽略此輔導職位的申請。）

這兩句話難免引來歧視的嫌疑。同時，內文提到「白人」二字，意思也不甚清楚：指的是所有歐洲人？抑或是所有地方的白人？如何定義何謂白人？內文也沒有交待清楚。學生組織的想聘請有色人種，直覺上，似乎有色人種在社會受到歧視的機會較多，問題根源在於白人的歧視。因此，順理成章，白人就不應該佔據這個職位。

可是，種族歧視問題本身就相當複雜，不只是涉及膚色的問題，還有種種的歷史、政經結構的原因。純粹將問題一刀切，歸咎於白人問題，不單止無助解決種族歧視的問題，反而製造種族間的對立。況且，白人的身分並不等於支持「白人優越論」；歧視問題不會因為沒有白人就不存在。這篇公開招聘文是製造問題，抑或解決問題，顯而易見。

事後，洪堡大學也發表聲明，表示尊重言論自由，樂見不同觀點與意見。不過，卻不認同因為人的膚色、背景、性別、世界觀、年齡等受到歧視，要求學生會重新檢視內容。學生代表表示對於內容引起誤會，表示遺憾，並且之後修改了內文。

種族歧視的問題在德國一向相當敏感。公開形式的歧視，在德國都會引起牽連大波。這次學生代表一次失言，令柏林市長Michael Müller都公開批評。他認為，公開信毫無疑問是歧視，直言是「相當愚蠢」（große Dummheit）的行為。因此，學生代表亡羊補牢，撤回言論，實未為晚也。Müller不否認學生代表是出於良好的意願，但是卻缺乏足夠的敏感度，令事情走向難堪的局面。

筆者在柏林的生活經驗，體會城市是相當的開放，對不同人和事物相當包容。在香港被視為奇怪的事情，在柏林人眼中是正常不過。歧視問題在世界任何一個角落都存在，開放文明的社會應該盡力減少，甚至阻止問題出現。然而，利用歧視來反對歧視，僅是治標不治本的方法。要反對歧視之前，是否也要檢討自己的行為也屬於歧視？否則僅只會好仁不好學，其蔽也愚。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin