卜洛克《小說的八百萬種寫法》：以事件之初來開場，永遠都是錯的嗎？當然不是

文：勞倫斯．卜洛克（Lawrence Block）

好的開頭 vs. 壞的開頭

小說以事件之初來開場，永遠都是錯的嗎？

當然不是。「永遠」是我們努力保持距離的字眼，記得吧？關於寫小說，沒有多少事是絕對的，將開頭延後的「第一件事其次說」原則當然也不是。它有用極了，而且永遠值得考慮，可是有時展開小說的最佳方式，就是最自然的路。換句話說，就由事件開頭來起頭。

我用自己的作品舉幾個例子：

《致命蜜月》的主角是一對新婚夫婦。在他們的新婚之夜，惡棍們在附近的湖濱小屋殺了一個人。至於壞人們痛打新郎，強暴新娘，這部分幾乎是事後補敘。主角沒有將此事報警，而是自己動身追殺壞人。我認為強暴事件特別重要，因為它為隨後的每件事提供動機，讓伸張正義的活動能令人接受，甚至令人欽佩，而且比起後續進行緩慢的章節裡夫妻倆開始以實際行動追蹤凶手，強暴事件的動作與複雜狀況都較多。如果開場寫他們在打電話、查城市工商名錄，接著才倒敘強暴事件，那就太蠢了。

《這種人很危險》（Such Men Are Dangerous），這是我以筆名保羅．卡瓦納 （Paul Kavanagh）發表的作品，這本書寫一個筋疲力竭的退役特種部隊隊員瀕臨崩潰邊緣，所以趕往佛羅里達州珊瑚群島的某個島嶼，過著遁世的生活。接著一個類似中情局幹員的人突然到來，將他捲入一樁犯罪案。這個故事使用「第一件事其次說」就很自然，但我更想在開頭建立主角的性格，因為我認為那是書中最重要的元素。此外，我想在那個人物設法去島嶼之前，先帶出他經歷性格上的崩毀過程，接著再呈現他孤獨而自給自足地度過幾個月後，產生的前後對比。

《父之罪》（The Sins of the Fathers）是史卡德系列的第一本，始於他受雇於被害人的父親，隨後的行動發展緩慢，所以我現在覺得如果按時間順序排列事件，這本書會建構得更加有力。然而下一本史卡德系列作品亦同，兩本都是以「第一件事其次說」的原則開場。

關於小說開場，大家有兩派想法：一派認為重要之處在於寫下來，另一派則認為寫對它才重要。兩者都相當有確實根據，差別在於側重面向的不同，而且這個標準會隨不同作者與不同小說而變化。

拿我自己來說：一本書在我落筆之前，永遠都不完全真實。大綱或長版大綱的文字，不知為何，並不算數。我得真正寫作，從打字機逐張拉出完成的文章與對話。那些紙張可能沒有任何真正的意義，我可能會扔了它們，或重寫它們很多次，然後書才會有最終的形狀。可是它們開始長得像完稿的樣子，而當它們開始累積在打字機的左邊，我就知道自己真的在進行寫書這個奇妙過程。

因此我在尚未釐清這本書的樣貌時，可能就會草率地開始寫。我寫頭幾章的第一稿，常常是處於這種釐清的過程。人物的大量必要資訊，以及他們所捲入的情節，來自我在書寫過程中的發現。

《喜歡引用吉卜齡的賊》就是這樣。

關於柏尼．羅登拔的作品，我已經寫了兩本，可能不用再打五十頁的初稿來認識他。就情節看來，我也不是盲目前進，坐下來寫第一頁的時候，我很清楚知道至少前一百頁的情節。

即使這樣，五十頁後，我覺得我不喜歡自己寫出來的東西。步調對我來說不對勁，我想除掉幾個人物，壓縮幾個場景。我寫了五十頁之後，更加了解柏尼和他的密友卡洛琳．凱瑟之間的關係，所以想重寫一次，這樣就可以在前面幾頁重新定義這個關係；我對情節的了解，也新增了許多我開始寫時還不知道的一些細節，我想在開頭就為這些事打地基。

另一方面，我寫《第一個人死了之後》時，非常清楚開頭，但不太曉得之後會發生什麼事。前提夠單純了：一個人在酒後喪失知覺時，殺了一個妓女，因此入獄。他藉著六○年代畫時代的某個引人爭議的判決而獲得釋放─就是米蘭達（Miranda）、艾斯考波多（Escobedo）、基甸（Gideon）那幾件知名案子之一。這本書以「第一件事其次說」原則的形式開場，艾力克斯正緩慢從昏迷中醒來，身在時代廣場某個旅館的房間。他看見一個女子死於地上的血泊中，因為想到自己又做了這種事而大受衝擊。

第二章裡，他決定要像上一次一樣不自首，但要逃之夭夭。接著我們終於知道他是誰，以及他似乎又做了一次的事情是什麼。然後倒敘完畢，他搜索自己的回憶，想起自己昏迷之前極短暫的一刻，這短暫的一刻足以讓他相信，自己沒有殺了那個妓女，而他得去找出凶手。這本書的其餘部分，就是他為這件事付出的努力。

我開始寫這本書的時候，還不知道凶手的身分。哪些人會有嫌疑？我甚至對此也毫無頭緒。我真正知道的一點，就是自己想開始寫這本書。那個場景在我的腦海裡相當鮮明，而我寫它的時候，對於主角身分的想法，足以讓我動筆寫第二章。在此之後，我一邊寫一邊大量添入情節。而我從不需要重寫那表現良好的頭兩章，儘管我寫它們時，還不知道後面會發生什麼事。

不過大致說來，頭兩章比隨後的章節更容易需要重寫，至少我自己的小說裡是如此。如果是如此，就得選擇立刻重寫開頭，或繼續寫下去，等完成第一稿再重寫開頭。

同樣地，這個決定要看個人，你可隨意選擇。先寫下來，還是先寫好它？我的結論，是我寫書比較喜歡邊寫邊重寫，不然我很可能在專注於第十五章時，就會老是煩躁地想起第一章到第三章得在打字機前重來一遍。我們會在討論重寫的那一章再次提到這個普遍的兩難，但它似乎值得在這裡短暫地提起，因為開頭的部分，太常容易變得與書中其他部分不同步。

知道開頭很可能需要重寫，這件事有時會讓你變得太過隨便。出於這個理由，我寫作永遠有一個自我提醒：我正在寫的東西，有一天會印刷出版，每個字都不可磨滅。

然而這只是我的方法。對於其他作家，這種隨便可能值得鼓勵。對於在劣質紙上打出令人害臊又發育不全的第一稿，他不情願的程度，或許遠低於要他刻在石碑上。

重點就像我之前所說的：選擇不在於寫下它或是寫對它。重要的是你選擇有用的那條路。

前面提到上世紀或更久之前，小說比較能夠慢慢發展情節。夏洛克．福爾摩斯登場之作《血字的研究》（A Study in Scarlet）正是如此。這本小說漫長的第一章其實沒有情節。讀者看到場景設定在貝克街221B，但可以說什麼都沒發生。我們現在已經習慣那個時代的小說就是這樣，不過那本小說最開始是在雜誌上連載，就讓我覺得特別值得一提。畢竟詳細描述故事的場景之後，讀者得再等上一整個月才能知道到底會不會有事發生。

前面也提過，我幾乎整天都泡在網路上，而且時常不太知道這本書要怎麼進行就開始寫。這樣往往都行得通，故事會自己找到令人滿意的結尾。

不過配合這章的主題，我也有個可能值得一提的例子。

好幾年前，我想到可以用在馬修．史卡德系列的點子。說得準確一點，我想到的是故事結尾。我彷彿能看見那個高潮場景的每一項細節，也清楚怎麼寫最有可能走到那個結局。

我很清楚這點子不錯，決定好好想一想，多構思故事的架構。不過我思考得越久，結尾越是自顧自地在我腦中重播。對白自行產生，動作的片段也非常明顯。我認為自己可以直接坐下來寫完最後一章，而且內容肯定不錯。不過在那之前還需要十五到二十來章，我一點想法也沒有。

現在我已經能接受自己只知道該怎麼開頭，因為可以放手一試：坐下來開始打字，等寫到第一章的結尾，大概就會知道第二章要寫些什麼，依此類推。很多人都聽過 E．L．多克托羅的觀察，他認為寫小說就像開夜車，只能看到頭燈照得到的地方，不過還是可以就這麼穿越這個國家。

只要知道該怎麼開始。

不過如果只知道如何結尾，你他媽的該怎麼做？你沒辦法直接寫下來，然後等著故事告訴你是怎麼走到這一步的。寫小說不是這樣子。

我已知道故事結尾，剩下的任務是找到前面的故事。努力了幾個月，終於在維珍尼亞創意藝術中心（VCCA）駐村時想到了點子，於是我開始動筆。

幾週後我寫了將近兩百頁，也就在此時我心痛地明白自己走錯了方向。我還剩兩週可以待在VCCA，但也知道不能把剩下的時間都花在這本書上，只好暫時擱置晚點再重頭來過。

我好好把握剩下的兩週，花了幾天時間寫短篇故事。兩篇賣給《花花公子》，其中一篇〈答覆士兵〉（Answers to Soldier）寫到名叫凱勒的殺手，他後來成了五本系列作的主角。

幾個月後，我找到適合展開那本史卡德小說的方向。失敗的開頭讓我更能掌握自己想要怎麼說故事，我在維吉尼亞州寫了超過三萬字，但後來只用到半頁。不過要是沒寫過那些不能用的內容，我不覺得自己找得到這個故事應該進行的方式。

我得說這很值得。那本小說就是《屠宰場之舞》（A Dance at the Slaughterhouse），出版後收到許多來自讀者和書評的好評，還贏得了愛倫坡獎。也因此，雖然這本小說的寫作過程不太尋常，但我並不懊悔。

不過我依然不會想要再經歷一次這個過程，也不會想推薦給任何人。無論你按照順序寫作，或者先跳過一些說明和設定，然後再回頭倒敘，我會說你只要動手開始寫，絕對會比沒動筆之前更清楚自己的書該怎麼起頭。

書籍介紹

本文摘錄自《小說的八百萬種寫法：從自我定位、撰寫大綱、發展人物情節，到電子書與自出版等最新出版趨勢，愛倫坡獎終身大師獎得主卜洛克的60年寫作技藝（全新增訂版）》，麥田出版

作者：勞倫斯．卜洛克（Lawrence Block）

譯者：傅凱羚、新新

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愛倫坡獎終身大師獎得主卜洛克 出版逾四十年好評不斷

從創作到出版的八百萬種可能

【全新增訂本上市！】

「沒有所謂的公式，每一本小說都是一次全新的經歷。」——勞倫斯．卜洛克

內容簡介

從紙本時代到網路時代，有兩件事情是不變的：

一、 寫小說沒有公式

二、 身為創作者的根本目標，就是讓作品被看見

從自我定位到架構情節

正確的自我定位——不為讀者而寫，而是準確找到自己天生適合的創作。 撰寫大綱——為別人的小說整理大綱，練習用作家的洞察力來閱讀。 好人物使讀者欲罷不能——鍛鍊描寫人物性格的技巧，愈能引起讀者共鳴，故事的誘惑就愈強大。 偽造是小說的核心——運用個人經驗、知識、熟悉的背景重新排列組合，用細節能打造具有說服力的情節。

數位時代的出版途徑

務必出版電子書和有聲書！這兩類消費者的數量正不斷上升。 別指望「自費出版社」，小說家付錢給出版社出自己的書，這件事就是不合理。 若預算有限、有特定目標讀者，且不考慮利潤，那麼自己來做一本書，其實不難！

《小說的八百萬種寫法》初版發行於一九七八年，書中列舉費茲傑羅、海明威等世界知名作家寫作方式，廣納超過百份作家問卷調查結果，大受讀者歡迎。在最新增訂本中，更收錄了數位時代電子書、有聲書、自出版利弊分析。卜洛克曾說：「沒有所謂的公式，每一本小說都是一次全新的經歷。」本書將讓新手備受鼓舞，讓老手重拾自信，幫助你找到屬於自己的創作與出版之路！

更多卜洛克的創作與出版建議

比起短篇小說，新手更應該寫長篇小說。

因為：需要的技巧比較少、比較不依賴高明的點子，而且是磨練各種寫作技巧的好機會。新手作家別要求自己以第一本小說獲得認可或金錢利益。

就算想到好點子，也可能必須適時地放棄。

一個點子如果能夠發展成一本書，不代表你就得將它寫成一本書，它可能根本就不是你擅長的創作類型。若受其商業潛力迷惑，可能就會看不清這個真相。

電子書與紙本書相輔相成，缺一不可。

如今逛書店的人變少了，電子書、網路書店已經是行銷的新戰場。然而，讀者們最珍惜、最讓人感到愉悅的還是實實在在的紙本書，尤其是質感優良的精裝本。最重要的是，紙本書往往能夠刺激電子書的銷量。

自費出版要考量宜大籮筐事情。

出版社提供文字編輯的服務，也意味著你的作品可能被大改特改。然而，由於寫作是寫出自己心中的想法，在校對時有可能充滿盲點。若要自行出版，你也許會需要一名編輯，或者至少一名校對人員，以確保文章用字遣詞的一致性。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航