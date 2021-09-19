莊永明《台北老街》：日治時代的西門町是日本人的娛樂場所，繁華商場充滿東洋情調

文：莊永明

西門町釆風錄

「不到台北市，不知台灣的繁華；不到西門町，不知台北的熱鬧。」這句話，是禁得住考驗的。

西門町的商店街，是台北市消費市場的指標。西門町的電影街，是台北市娛樂市場的樞紐。

西門町的舞榭樓台、西門町的委託商行、西門町的路攤餐廳……；還有肩摩轂擊的人潮、浩浩蕩蕩的車隊……誰能不說它是台北市華麗、奢靡、風尚的代表，名聞遐邇的西門町，如今雖有日薄西山之態，但是台北市鐵路地下化完成，淡水河澄清之日時，西門町的東山再起，必然可以預期，那時候，相信它將又以一個嶄新的風貌，領導著台北市向更現代化邁進。

西門町的「町」，本字是念ㄊㄧㄥˇ，但因受台語的影響，約定俗成讀ㄉㄧㄥ了；西門町是日治時代「行政區域」的命名，日本人將地區分為：市、町、村、字，工商區多稱町，農業區多稱村，台灣人顯然不知如何用台語去讀「町」這個字，於是「秀才識字認半邊」，想不到大陸人士來台後，也「入鄉隨俗」，跟著有邊讀邊，竟然讀成「ㄒㄧㄇㄣˊㄉ一ㄥ」了。

Photo Credit: 時報出版 世界館電影院，門前的雕像充滿西方風情。

繁華商場，原是墓地

西門町之名源於西門，西門稱為寶成門，是重脊歇山重簷式的城門；當初，日本人為了興工修築縱貫鐵路新線及擴充道路，決定拆除台北城垣和城門時，台灣總督府圖書館館長中山樵得知消息，加以反對，並呼籲應保存城門，列為古蹟，可惜當他的請願被當局採納時，西門早就蕩然無存了。台北城的五座城門——東門、西門、南門、小南門、北門，西門成為唯一一座被日本人所拆除的城門；所以西門町有西門之「名」，而無西門之「實」。

一八八○年代以前，現在所謂的西門鬧區，卻是一個「夜都市」——荒塚纍纍的公墓；公墓附近有一條大水溝，和一片沙質的番薯田。白天，偶有牧童來此地放牧，入晚後，人跡罕至，只有潺潺的流水聲和刮刮的寒鴉啼，其淒涼、陰森的景色可知。

台北城築成後，城內因係行政重鎮，發展很快，而有一八八○年（光緒六年）開闢的「西門街」及稍後拓成的「石坊街」。一八八五年，劉銘傳創新市公司，招商建築市街，乃再闢建「新起街」，意謂新建的道路，由西門通往艋舺祖師廟，「西門地區」從此不再是「畏途」。

日本治台後，日本人將「城內」當成全台的軍政中心，大量的日本移民也漸漸盤據在城內，和原台灣人居住的地區——艋舺（萬華）、大稻埕，成了強烈的對比。

「城內」被較早來台的日本人住滿後，遲一步來台「淘金」的日本人，便在西門地區覓地建築房屋，他們清塚填溝，於一八九六年九月蓋起新起街市場，這是台灣新市場的濫觴，二年後新起街市場改建成八卦形的磚樓一幢（俗稱八角樓），左方是Ｔ字形平屋，一八九八年十一月落成時，曾開物產共進會，以資慶祝，這座八角樓就是今日的紅樓戲院，連同魚肉蔬果市場，大家名之為西門市場。

「八角樓」為兩層樓，樓下販賣日常用品，樓上出售古董、舊書，據台大教授黃得時說：他的藏書不少是在日治時代購於此舊書鋪。

西門地區，成「市」後，日本人對他們的居處，原是墓地，心裏很不舒坦；為了驅除邪氣，請了日本京都伏見區稻荷山的「稻荷神魂」——狐仙，來驅鬼鎮祟，這個小小的廟就是蓋在西門市場右側空地；穿和服，腳蹬木屐的日本人常來參拜，香火鼎盛，西門町的熱鬧，也因此起步了。

範圍多大，見仁見智

西門町的範圍有多大？誰也說不上來。有人說是以西門圓環（即中華商場愛棟與信棟間，鐵路平交道的南側，以前塑有鐘樓，現在已拆除。）一千公尺直徑的圓型地帶為準；其實，在殖民政府實施市制於町名改正時所稱的西門町，只是約今中華路以西至康定路間之成都路兩側一帶而已，西門國小即在此範圍內，但是，民間稱呼的西門町，範圍就大得多了，以日治時代的町名來說，包括有築地町（因地勢低窪，填土而成故名）、壽町、濱町、末廣町、泉町、新起町、西門町、若竹町……都是；當時住在這裏的日本人還組織個「西門會」。

以現在台北市的地圖來看，西門町的範圍應是東起中華路、西至康定路、南起成都路二段，北至漢口街，其中包括的有昆明街、西寧南路、漢中街、峨嵋街，和武昌街二段、衡陽路、寶慶路等；當然，這是戰後廣義的西門町，我們現在說：「到西門町去逛逛。」大概指的就是這一大塊的地區。

Photo Credit: 時報出版 一九三五年 始政四十周年台灣博覽會的西門大陸橋夜景。

東洋情調，娛樂日人

日治時代的西門町是日本人的娛樂場所，所以當時的西門情調是東洋式的。

一八九七年十二月十九日，日本人即在西門町蓋了台灣第一座劇場——「浪花座」，地點就在今天萬國戲院舊址，「浪花座」後來擴建為「朝日座劇場」。一九二○年代，已有專演日本劇的「榮座」，電影院則有第二世界館（曾為昆明街太平洋飯店）、新世界館（今新世界戲院）、芳乃館（今國賓戲院，以前為美都麗戲院）、國際館（今國際戲院）、大世界館（ 今大世界戲院）、台灣劇場（今中國戲院），大家以前所說的「電影街」即是指這個地方。

一九二六年到一九三二年，即日本大正末年和昭和初年，新世界館的後面小巷，有日人所稱的「片倉通」，林立了二十家左右的館子，壽司、佃煮、蒲燒、燒鳥等日式小吃應有盡有；附近又有日式的、西式的大酒家，西門町的繁華景象，更名不虛傳。難怪當時在台的日本人喜歡留連「西門夜店」。

王詩琅在〈西門町憶舊〉一文寫出：「日人在台北市的人口，充其量也不過祇是有兩三萬人，可是他們只在西門町就有這麼廣大的娛樂地區，這麼多的娛樂場所，來供這些統治者的消遣、享受，相反地台胞們的這種設備，不但相形見絀，毋寧說是太可憐了。」

戰後初期，暗藏春色

戰爭結束後，日本人被一批批地遣返，台灣人將西門町的攤棚，據為己有，由竹搭慢慢改建為木造，而且再加蓋半樓，供伙計打鋪蓋，但這些「半樓」卻成了暗藏春色的地方，那些陪酒的「半樓仔查某」，成了「醉翁之意不在酒」尋芳客尋樂的對象。大陸來台的人士們，也將之視為買醉的地方，這是當時百業蕭條的社會中，一個很不正常的現象。以後，治安當局嚴厲取締了「半樓露店」，想趕走色情，但是此時社會的昇平現象已漸浮現，於是「純喫茶」（咖啡座）、浴室、酒館、歌場、舞廳又將「西門町」打造成了一個五光十色的花花世界。

一九四九年，國府遷台，台北市政府為了安置這些大陸來台的小商人，委託警民協會將從北門到小南門間縱貫鐵路兩側的空地，搭蓋了三列臨時棚屋，以安定他們的生活。這些隨軍來台的小生意人，以開設大陸各省口味的餐飲麵食營生，因為生意不惡，而且歸期渺茫，於是違建越建越長，將台北站南下到萬華站縱貫鐵路的兩側似乎給占滿了，既不雅觀，又不衛生，成了台北市之瘤。

台北市政府為整頓市容，擬訂了中華商場整建的計劃，終於一九六○年春，將鐵路兩側的棚屋全部拆除，在東側建造全長一千一百七十一公尺的鋼筋水泥三層店鋪八棟，自北而南以八德——忠、孝、仁、愛、信、義、和、平命名，計有一千六百四十四個鋪面，是台灣最大的小商販商場，以當時的台北市來說，可以說是美侖美奐的百貨總匯商場；商人且利用商場樓頂架起高聳的廣告霓虹燈，入晚後，閃爍燈光，給台北增加了鮮豔瑰麗的天幕。

但等到中華路兩側高樓崛起後，中華商場就顯得不上眼了，加以火車長年通過商場，將後牆燻得黑漆漆的，住戶又將廢品雜物胡亂堆積在那裏，更顯得不堪入目。每當北上列車將進台北火車站時，便會對台北市產生了一種先入為主的雜亂印象，中華商場又再度成為了「台北市之瘤」；鐵路地下化完工後，中華商場的存廢，成了市政建設的重大課題。

時任台北市長的馬英九先生，曾經提出一個構想，希望能夠將目前已經廢除的中華商場一帶，建設成台北的「香榭里舍大道」，北門則是那座輝煌的「凱旋門」，至今尚未成形，未來則有待時間觀察。

Photo Credit: 時報出版 左：中華路早期棚屋景象。右：中華商場。

媽祖坐鎮，鬧區淨土

西門町寸土寸金，一分地都很難「得」，但成都路北側近西寧南路口卻有一座廟，稱為台灣省天后宮，是台灣地價最貴的廟宇；位於西門町鬧區核心地帶的媽祖廟原來是日本人的弘法寺，戰後，失火燒燬；一九五○年，信徒將原艋舺新興宮的媽祖金身，迎接安置，乃改名新興堂，後再改稱台灣省天后宮。

新興宮原是艋舺三大廟宇之一，日本人在拓寬馬路時，將之拆除，媽祖金身和廟產暫存龍山寺，「新居」完成後，寄人籬下的天上聖母，才進駐此寸土寸金的現址；因此雖是新廟，卻擁有一七九二年（乾隆五十七年）的法物和一口百年無錫元和廠製造的大鐘，和頗具歷史價值的匾額多方。

媽祖娘娘居住在鬧市中，面臨著熙熙攘攘的眾生社會，而且是個沉淪的、爭奪的環境，想救苦救難的感觸必然良多吧。去西門町追趕新奇和時髦、享樂和刺激的人們，路過這一片「淨土」，他們心裏的感想會是如何呢？我們就不得而知了。

書籍介紹

本文摘錄自《台北老街【30周年暢銷紀念新版】》，時報出版

作者：莊永明

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台灣人文民俗專家，莊永明老師代表著作。

台北老街擁有暢銷書與長銷書的雙重美譽！

30周年暢銷紀念新版

台北老街珍藏史蹟照片、珍貴史料，

以及莊永明精心收藏有關台北老街的明信片與愛國獎券。

藉著本書帶領讀者重遊舊台北，走出新生命。

艋舺、大稻埕、台北城——是所謂的台北「三市街」，是台北市的「原型」，這三個「聚落」的發展，先後有序，而且各有其成長背景，也因此街道的布局、房屋的造形，也各有其獨特的個性。

艋舺和大稻埕都有過商船雲集、帆影林密的年代，是同屬於「商業社區」，只是艋舺是閉塞的，而大稻埕則是開放的。艋舺在 1820 年代，已儼然是台灣北部經濟、政治與軍事的中心，和台南、鹿港鼎足而立。

這個由漢人移墾、建造的市街，經歷了漳泉械鬥、異姓爭鬥，產生了強烈排他性，形成了保守性格。淡水河床的淤塞，使這個由「番漢交易」之地所形成郊商殷盛的市街、逐漸地走向了衰敗，將其貿易市場拱手讓給了「下游」的大稻埕。

分類械鬥，被三邑人追、趕、跑的同安人，退入大稻埕，和以往在新莊方面戰敗遁入大稻埕的漳州人，本著「同是天涯淪落人」的心，攜手合作，在奇武卒社故祉，建立了新的家園。

歷史的軟跡，能留痕之處並不多見，而「台北老街」保住了一老建築，雖然這些當代的建築已經都是在風燭殘年中，畢竟幢幢都是歷史見證物，它能夠矗立便是我們的幸運，這種「歷史教材」是獨一無二，不能再求，誰忍心讓其消毀呢？

莊永明老師在本書中對於「台北」的定義為，以艋舺、大稻埕與城內為主的範疇；從三市街開始，便是台北身世的起源，也是莊永明老師在本書中特別彰顯的所在。

請看莊永明老師娓娓道來，這座城市最美的故事、最動人的歷史。

本書特色

認識老台北，愛上新台北！

台灣著名文史工作者，莊永明老師畢生致力於台灣各地「老」事物的收集與整理，從文人佚事到泛黃的照片、器具，在在都是莊永明老師為後世子孫留下的美好事蹟。

本書為30周年暢銷紀念新版，為2012年版的增修版。自1991年初版以來，已長銷與暢銷30周年。

從莊永明老師的文字與照片中，可以看見身為台灣的「下町」——大稻埕出身的獨特性格，深深眷戀著古老的一切，而這一切恰恰好也是快速翻新的台北城最需要被保護的珍貴記憶。

在本書中，除了可以一窺台北街道的歷史脈絡，更可以看見台北人是如何在更迭的朝代中適應著、茁壯著、驕傲著；這是一本不論是青青子衿或者是社會人士都應該擁有且深讀的好書。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬