塔利班統治下的女性權利：阿富汗婦女上街抗爭被包圍、大學必須男女分班、走不同出入口

塔利班（Taliban）失去阿富汗政權的這20年來，女性在大學的錄取率急劇上升，罩袍和面紗幾乎從首都喀布爾（Kabul）的街道消失。20年後，塔利班在8月迅速入主喀布爾，該政府對女性的政策成為各界矚目的議題。

伊斯蘭先知賦予女性權利，女性上街表態卻遭對空鳴槍

發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在8月17日的首次記者會中談到女性權益時，聲稱會致力於「在伊斯蘭教法體系下」維護婦女的權利，並表示婦女在社會中將有活躍表現。根據《BBC》報導，在論及女性就業的議題時，他們卻模糊地表示，女性在衛生、法律、教育和警察部門是「需要的」。

儘管如此，女性權益在塔利班政權下的改變仍備受質疑。《半島電視台》報導，週六有數十名婦女走上喀布爾街頭，要求獲得工作權、參與政府單位，並且希望能夠討論女性在議會中的席次。

26歲的Razia Barakzai對《半島電視台》表示，抗爭的婦女在財政部入口附近被攔住，並受到塔利班的包圍，他們拉著紅色布條並攜帶槍枝，阻止她們繼續走向宮殿門口，甚至以胡椒噴霧和催淚瓦斯試圖阻止人群，「我們一直都採取和平的作法，但他們只想不惜一切代價地阻止我們。」

一名24歲的抗爭者表示，伊斯蘭教的先知賦予女性權利，而她們想要她們的權利。

Barakzai指出，塔利班要求在場的每一位抗爭者「回家」，但事實上，在塔利班的層層包圍下，走出去也很困難，「很奇怪，他們不希望我們留在這裡，又不讓我們離開」。

根據《美聯社》報導，在抗爭者到達總統府時，有10幾名塔利班特種部隊衝進人群、對空鳴槍，頓時，數十名20歲出頭的女性只得四處逃竄。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

抗爭者：若女性無法參與政府決策，要如何確保自身權利？

這些20幾歲的女孩還很年輕，其實不記得塔利班在2001年前統治時的狀況，但他們的恐懼據說是來自聽聞女性不被允許上學和工作。

而這些女孩是冒著風險上街的，一名24歲大學生Farhat Popalzai向《美聯社》表示：「我是那些沒有發聲的女性的聲音。他們（塔利班）認為這是一個男人的國家，但並不是，這也是一個女人的國家。」

曾在政府工作的Barakzai向《半島電視台》表示，這次的抗爭是為了回應塔利班政治委員會副主席史塔尼克賽（Sher Mohammad Abbas Stanikzai）日前的聲明，他指出女性在塔利班政府未來的領導高層中，「可能」不會佔有一席之地。

「如果我們無法參與政府決策、或和塔利班談判，我們要怎麼知道能夠擁有他們答應我們的權利？」Barakzai回應，並表示她和夥伴們在試圖與塔利班會面時遭受拒絕：「他們會以沒有正式文書申請為藉口，或者我們不在正確的時間到那裡，但這就像他們根本不想要和我們說話。」

女性受教困難重重，男女分班、避免碰頭

雖然塔利班在女性就業、參政等權利上的表態模糊不清，但其教育部門在近日發表的一份文件中，卻將女性在私立學校中的就學進行了詳細規範。這一連串的法令列出了一長串規定，以防止男女學生在學習過程中「看見」對方的面孔。

根據《法新社》報導，塔利班於1990年代的統治中，幾乎不讓女性受教，理由是教室裡只能有同樣性別的學生，且女學生在離開家的時候，必須有男性親屬陪伴。而自2001年，塔利班在阿富汗的第一次統治結束過後，私立大學在阿富汗如雨後春筍般地開張。

根據《衛報》報導，雖然還沒有明確的跡象顯示，對女性受教的限制會達到向1990年代一樣、全面禁止的程度，但女性也將面臨廣泛且破壞性的排除。

塔利班新任的高等教育部長表示，大學裡男女必須分開受教育，但從歷史上那些「區隔但平等」的制度結果看來，女性在這其中不是被驅逐、就是會獲得比較低品質的教育。

其中，女性搭乘的公車必須加蓋，並要設置窗簾把學生和男性司機隔開。女學生在上課前後的時間，被限制在「候課室」中避免拋頭露面，還被限制必須身穿黑色的服裝。

此外，理想狀況下，大學應該要為女生班配給女老師、不然就是行為良好的年長男性教師。大學還要替男女設立不同的出入口，並比男性早5分鐘下課，避免和男性在課後混在一起。

一名不具名的大學教授向《法新社》表示：「事實上，這是一個困難的計畫，我們沒有足夠的女老師和班級來把女孩分開。但其實塔利班讓女生去學校和大學已經是正面的一步。」

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責任編輯：李芯

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