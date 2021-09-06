中國晶圓代工龍頭「中芯國際」鬧出走潮，董事長辭職、核心技術人員留不住

中國晶圓代工龍頭——中芯國際（Semiconductor Manufacturing International Corporation，SMIC）上週公告，董事長兼執行董事周子學辭去職務，由原首席財務官高永崗擔任代理董事長。近年來中芯除了受到美國持續出口制裁外，又爆出多位高層去職、核心技術人員出走的消息，外界直指中芯正面臨「內憂外患」的挑戰，引起半導體產業的格外關注。

受到美國制裁，高階半導體設備禁止出口中芯

中國各科技產業對晶片的需求旺盛，以去（2020）年數據顯示，進口達 3060億美元（新台幣1兆5千億元），佔中國進口總額的15%。為了掌握先進半導體的製程，不再受到國外牽制中芯在中國半導體上具有關鍵地位。

隨著美中貿易戰進入白熱化，該年美國政府再對中芯施加壓力，美國商務部（United States Department of Commerce）公布實體清單，具體制裁中芯並切斷其與美國供應商和半導體技術的聯繫。

「我們不會讓美國先進技術，變成幫助對手（中國）的工具」美國商務部長Wilbur Ross在聲明稿表示，中芯主要股東是國有企業，這項措施是為了防止中國軍方透過商業，竊取美國的技術。

這項制裁命令對中芯造成嚴重打擊，因為中芯的半導體設備超過 80%或更多來自於美國供應商，然而實體清單卻要求廠商，如果要出口到中芯，必須要經過申請，尤其是半導體先進製程的設備（10奈米以下）。

「我們敦促美方停止無理打壓外國企業的錯誤行為」，中國外交部發出嚴正聲明直指，美國利用國家權利打壓中國企業。

美國銀行（Bank of America）研究報告指出，中國的晶圓製造技術本來已經落後於美、韓等國家，如今又受到限制，未來要能突破的機率不高，整體技術將會落於美國5年以上。

除了美國供應商以外，美國政府也持續向荷蘭公司艾司摩爾（ASML）施壓，要求停止出貨一台高階半導體設備——極紫外光微影製程（EUV）給中芯。美國銀行報告強調，中國想要製造先進晶片，沒有歐美的設備，幾乎不可能。

中芯高層變動不斷 核心技術人員出走

去年中芯為消減受到美國制裁的影響，中芯高層找來台積電前共同營運長蔣尚義主持大局穩定局面。《關鍵評論網》訪談資深投資人黃柏堃說明，外界普遍認為中芯盼能借助蔣尚義的資源，突破美國政府的夾擊。

不過卻在消息曝光時，時任中芯國際共同執行長、且同為出生台積電的梁孟松卻是掛冠求去。黃柏堃強調，這樣的現象在一家大公司上很罕見，雖然最後兩人皆受託留下，但內部不和傳聞已甚囂塵上。

近日中芯再度公告，董事長兼執行董事周子學辭去職務，由原首席財務官高永崗擔任代理董事長。黃柏堃指出，戰時（美中貿易戰）換大將非常不利，近年來的變動，已經讓投資人感到擔憂。

今年7月4日，中芯發布重大訊息，原先技術研發副總裁、核心技術人員吳金剛博士，因個人原因申請辭去相關職務。而該名高階研發主管，今年5月才獲得數以萬股的股票。

由於中芯國際推出了「重獎高管及員工的股權激勵計劃」，吳金剛身為核心技術人員可以得到16萬股的股票，以當中芯收盤價58.13人民幣計算，合計可得人民幣930萬元（新台幣3906萬元），但卻無法留住他。

高階主管異動不斷外，研發人才也大幅縮編。《工商時報》報導指出，在今年中芯的研發人員為1785人，而去年同期研發人員多達2419人，等於在一年間，已縮編達600多位研發人員。

中國媒體《大話企業》分析員温周指出，由於全球晶片荒持續延燒，中芯營收也水漲船高，但卻沒有對員工調整薪資，整體薪資結構出了很大的問題。

根據8月中芯發布的2021年半年報顯示，中芯國際今年上半年營收達人民幣160.9億元，同期成長22.3%；淨利52.41億元，同期成長達278.1%。值得注意的是投入研發的比重亦不斷下降。

黃柏堃強調，由於全球半導體產業景氣佳，各公司普遍出貨暢旺，但中芯受到美國制衡外，內部的變動相當劇烈；未來晶片荒的需求若不再暢旺，或者景氣將面臨調整反轉，這才是中芯真正遇到挑戰的時候。

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核稿編輯：翁世航