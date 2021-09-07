朱立倫在黨主席辯論會中主打「承擔」，可能為自己挖了更大的坑

國民黨主席選舉的辯論擂台賽結束了，四位候選人江啟臣、張亞中、卓伯源、朱立倫表現，平心而論，四人各有長短優劣，不過媒體輿論的焦點仍舊放在朱江二人身上，尤其是江啟臣現身的時候，戴著呼應趙少康領銜發起「戰鬥藍」的「戰鬥到底」口罩，在該敏感時刻格外引人遐想。

政治上的合縱連橫非本篇要討論的重點，我想就朱立倫、江啟臣二人在辯論擂台上的交鋒談談，特別是朱立倫自己提到的幾個部分：承擔、換柱、避談參選2024總統、「最強候選人我求都要把他求來」。（至於張亞中不提也罷，選他讓國民黨「新黨化」，必然是民進黨最樂見的。）

言語上的「洞」，往往不是他人挖的，而是自個兒挖的，越是深的洞越是如此。朱立倫的辯論表現以「自曝其短」形容，恐怕都還不夠貼切。

朱立倫口中的「承擔」，江啟臣只感受到「快溺水死掉」

朱立倫的辯論主軸緊扣「承擔」二字，他拿出競選2016總統，參與造勢晚會的表現，振振有詞、慷慨激昂，無論言詞怎麼峰迴路轉，一定回到「我最有承擔力，最有領導力」。若只看這段陳述，真有朱當年換柱後坐上總統候選人寶座的即視感。

只不過，江啟臣淡然說道：「我不清楚當年的領導力、判斷力為何，我只知道2016立委選舉時，我差點淹死在這波敗選潮中，而國民黨當時全面在野、立委席次剩38席，我為了承擔，也跳出來擔任在野後國民黨立院黨團書記長。」

朱立倫所說的「承擔2016年」，只說了「後段」出來承擔換柱，卻漏了「前段」2015年初選神隱，姑且不論是回憶不起，還是不堪回憶，他在2015年國民黨總統候選人初選時的怯戰，是不爭的事實。

當時朱立倫的民調與蔡英文仍有一戰之力，國民黨整體士氣尚未崩盤，雖然輸面大，但是總統險敗，國會保有近一半的席位，仍是可能的，至少能保留大部分元氣，況且2015年藍營都期盼朱立倫一開始就出來承擔，結果呢？

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洪秀柱當年初選提出「拋磚引玉」，希望藉由自己參加初選，鼓勵其他有志者挺身而出，結果呢？結果是朱立倫當時說要「做好做滿」，下半場上演換柱戲碼，國民黨決定性慘敗，不僅輸了執政，國會更淪為少數在野，至今元氣仍未復原。

如果2015年初選，朱立倫便選擇出來承擔，國民黨又會不會有今天的狼狽？「承擔」二字，是否太簡單了一點？

朱立倫的「承擔力」如何，不必是長期關注政治時事的人都能知道，過去朱的戰績是最佳佐證。無怪乎卓伯源挑戰朱立倫，要他「平反」個人聲譽時，他也只能回應：

「承擔就是擔任主席，國民黨自2014年底就面對一面倒的大逆風，2016年甚至許多候選人要退黨、不掛黨名。因此，雖然對不起前主席洪秀柱，我仍抱定決心、跳下火坑要守住黨，否則立委席次恐怕連四分之一都不到。過去錯誤不用每次都重提，我也感謝洪秀柱曾對外說出真相，為我平反。」

朱立倫為自己挖了大坑洞，他口中的「承擔」恰巧證明他有多不能承擔。不僅合理化換柱行動，也直接表明「推洪秀柱等於讓國民黨在立法院滅頂」。朱立倫可能因為是學會計的，太精於計算導致他搞錯政治歷程的前因後果。然而，我身邊包括長期研究台灣政黨選舉論者在內的許多國民黨朋友，都認為正因朱拍板換柱，才讓國民黨當年的立委選舉無法「坐四望五」。

面對朱立倫對於2015年沒有承擔勇氣的辯解，江啟臣的反應可以看出其良善之心，至少非常有風度地沒有當場戳破，但是那句「我差點淹死在這波敗選潮中」，卻道出這些年多少國民黨競選公職人員的心酸血淚？

洪秀柱的好意，被朱立倫扭曲來「卸責」

洪秀柱日前接受專訪，談到換柱事件，為了緩和黨內氣氛，說不是只有朱立倫一人，是很多人，包含前總統馬英九。

據悉，洪秀柱之所以願意講到換柱事件，出面幫朱立倫緩頰，是因為不想要看見國民黨因為這次主席選舉，再次黨內互打到頭破血流。然而，自洪秀柱解釋換柱事件以來，朱立倫的表現反而像是「拿著洪秀柱的話，到處跟人家說『我沒有責任哦，是其他人有哦』」，卸責真是「卸好卸滿」。

更早之前，有「總是刊出『親朱人士』透露的消息內幕」的媒體出刊報導，引用不具名的「親朱人士」、「近朱人士」、「熟悉黨務的人士」說法，把換柱責任甩鍋給前內政部長廖了以。熟悉政治放話文化的人，鐵定知道這些消息究竟出自何方，誰在玩把戲，卸責換柱，攤開來看一清二楚。

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搭配朱立倫辯論的公開說法一併觀察，朱立倫絲毫不認為換柱他有責任，坐實資深媒體人羅友志對朱的評價：無信、無能、無和、無情、無義。種種質疑之下，朱立倫僅能無力的回應「過去錯誤不用每次都重提」。

始終避談2024參選問題，「無私無我」仿若「有私有我」

整場辯論交鋒下來，朱立倫始終避談他個人究竟參不參選2024總統。

參不參選2024之所以重要，實因「國民黨已無再輸一次的本錢」，台灣民眾大部分根本不在乎國民黨的死活，甚至有人期待國民黨就此覆滅。爾今，只剩藍營支持者跟若干國民黨政要「孤影自憐」。

對比朱立倫的迴避，參選2024與否這一件事情上，江啟臣倒是早早表態，辯論上再次表態一次：不選就是不選，並宣示他會當「造王者」。其實，參選2024這個問題的答案真的簡單——就是選與不選。

那麼，面對「選不選」這個直球對決，朱立倫辯論前是用「我一定無私無我推出最強候選人」，到後來宣稱自己不點名任何人，避免落入陷阱，辯論時則表示「2024年總統大選，國民黨要贏就要推最強、最好的候選人，沒有一個人可以自稱『造王者』、我也不是，國民黨才是造王者，強的國民黨才是造王者，弱的國民黨就變成『害王者』」。

所以，兜了一圈，除了攻擊江啟臣宣示造王者這事情本身外，朱立倫有沒有說清楚自己選不選，也留下令人玩味的懸念。

朱立倫的閃避，讓他口中的「無私無我」仿若「有私有我」，沒把話說死，就是非常有可能選。

「最強候選人我求都要把他求來」，是否表示2024總統候選人還是得用「喬」的？

「最強候選人我求都要把他求來」應該是整場辯論中，朱立倫少數不那麼「避重就輕」的一段表述。同時，明確道出朱的思考核心從未有過「制度」二字。

江啟臣對於怎麼推出最強候選人／能贏得選舉的候選人，他的解方是推出「公平的初選制度」，在此制度之下，產生候選人的過程是公正的，公平公正自然服人。江啟臣之前接受趙少康專訪，兩人談論初選制度，談到可以參考「美國初選制度」，打造一個「類美式的初選制度」，不因人設事，少了人治，少了「喬事」，多了年輕人重視的制度。

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「最強候選人我求都要把他求來」聽起來像是朱立倫要親自下去「喬事」，因人設事，顯示朱立倫思維的老舊陳腐。制度本身制度好比一把尺，尺一拉開，合乎標準就給過，不合乎便再去練練，日後再戰。國民黨過去的紛爭起於制度不明，換柱事件不正是「因人設事」？不正是洪秀柱雖是制度產生的總統候選人，大老們看不順眼就換掉，朱立倫拍板動手換柱，踐踏制度？

江啟臣辯論沒提到的「數位黨部」，摸到新政黨經營的眉角

辯論過程緊湊，儘管江啟臣提到諸多政績，「數位化」這部分卻忘了提，尤其是「數位黨部」App。

作為一個重度手機使用者，直到最近才把數位黨部App下載下來試試，簡單講我對這款國民黨開發的App評價是：「不錯，但可以更好」。

以黨部功能來說，讓黨員繳黨費、回復黨籍等功能已經建立起來，也整合進蔣萬安委員發起的「愛心待用餐」地圖、國民黨民代服務處地點等，顧到非黨員的民眾可能的需求，吸引非黨員的民眾來使用。

事實上，記得江啟臣某次專訪中也提到，未來這款數位黨部App會加入黨員意見回饋，好似建立起黨員意見傳遞跟溝通的直接管道。那麼，可以想見，未來應該會加入黨部與黨部之間的傳遞，實現黨部對黨員、黨員對黨部、黨員對黨本身、黨部對黨本身等等意見／資訊溝通、傳遞的垂直化與平行化。

而對比朱立倫的「建立Line群組」來做黨組織扁平化，可能會面對訊息洗板、封閉、階層間傳遞慢等問題，有著以上線的App而不完善運用，實在可惜。

新時代對決舊政治，選未來或破敗的過去

朱立倫總說要「整合所有資源，打贏選戰」，問題是：藍綠基本盤早已經發生變化，論基本盤是藍小於綠，不論怎麼整合藍營，小就是小，輸就是輸。顯然，朱立倫的選戰藍圖，沒有思考如何擴展中間選民的支持。

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國民黨的未來在制度、在青年。

國民黨被罵「醬缸」，就是指國民黨又「醬」又「缸」，「醬」是某些人骨子裡看不起青年，愛用迂腐陳舊的教條教訓青年，擺出一副跩不拉嘰的樣子；「缸」是某些人只敢躲在國民黨的病態結構裡，面對外頭挑戰禁不起打，打自家人孔武有力，打民進黨軟弱無力。醬缸裡的「老醬菜」更是喜愛踐踏制度，遇事總用「喬」的，制度擺在那兒也不願意遵守。

江啟臣結辯時強調，「國民黨正走在『舊政治與新時代』的分水嶺。蔣經國曾提醒，『時代在變、環境在變、潮流也在變』；這次黨員同志的抉擇，也是國民黨走向輝煌或黯淡的抉擇」，既然國民黨走在制度化的道路上，延續制度化、擴展青年黨員，改變黨的結構，就是未來。反之，是選擇破敗的回頭路。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航