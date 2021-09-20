《知識生產與傳播》：顓頊「絕地天通」，也是上古社會從巫術轉向宗教的重要一步

文：劉龍心

（三）徐炳昶

此外，同樣從「民族」角度切入探討中國古史問題的還有徐炳昶。他和蒙文通一樣，對中國上古民族採三系之說，即所謂炎黃、風偃和苗蠻等三大集團。唯其不同的是，他並不像蒙文通一般，將炎帝、共工畫歸於南方的江漢民族，而是將其與顓頊、祝融一併歸之於北方的炎黃集團；而蒙、傅二人以為應屬東夷／海岱民族的伏羲和女媧，在徐炳昶看來卻屬於苗蠻集團；對於蚩尤，他也獨排眾議，視其為東方風偃集團的成員。徐炳昶和傅斯年、蒙文通的異見，涉及三人對於中國本土起源論的基本假設，以下分三方面闡釋他們的觀點。

1. 炎帝問題

在炎帝問題上，徐炳昶認為炎、黃兩氏族，一為姜姓，一為姬姓，兩者皆出於陝西、甘肅之交黃土原上的少典一族，同屬華夏集團的成員。唯姜姓炎帝一族很早就進入農業階段，而黃帝氏族則在周代以前都還停留在游牧時期。為了證明姜姓一族的發祥地，徐炳昶從姜水一地追索，推證出最有可能的地點應在陝西境內渭水上游一帶，該地離黃帝氏族的發祥地陝西黃土原相去不遠，基於這個理由，他把炎、黃二族都畫歸於同一集團。

徐炳昶的判斷除了來自文獻上的記載之外，也加入考古方面的材料，以及民間傳說的證據，如1935年他在陝西寶雞縣鬥雞臺從事考古發掘時，在寶雞縣城南的姜城堡附近發現一處彩陶遺址，並於相去十二、三里處又發現一座史前民居的遺址，在遺址存留的陶器中藏有一些黴黑的穀粒，加以當地人至今仍供奉著一種謂之為「大頭爺」或「后稷頭」的農神，凡此皆可證明炎帝一族的起源，以及農業起源甚早的事實。

徐炳昶據以判斷各族分屬哪一集團的依據，多半是該族的起源和地望，而非後來逐漸遷移活動的範圍。他強調炎帝氏族有部分向東遷徙，在東遷路線中略向南偏，於是和南方苗蠻集團有不少犬牙相錯的地方，如申、呂、齊、許和祝融八姓的昆吾，以及共工等國，因此這些國家才經常為人畫歸為南方一系。

例如共工氏，蒙文通和傅斯年皆視其為南方部族，然徐炳昶據羅泌（1131-1189）引《淮南子・本經訓》中「共工振滔洪水以薄空桑」之說，考得古地名以「共」命名者有四處，唯此四處卻各自分散在山西、河南、甘肅等地，難以區辨，於是他便再從共工和顓頊的關係中，推得河南北部的輝縣最為靠近顓頊帝丘（河北濮陽縣）之所在，並透過親訪，發現該地位在黃河北轉之處，極為符合「炎帝少女溺海堙海」，以及「振滔洪水以薄空桑」兩神話的源出地，因而斷言共工和顓頊一樣同為炎黃集團的氏族。

2. 顓頊問題

顓頊也是一個關鍵人物，無論炎帝、共工和後面會提到的祝融，幾無不與顓頊有密切關係。在顓頊問題上，傅斯年認為顓頊為東北方部落之宗神，屬於東夷一系，然徐炳昶卻和蒙文通一樣，以為顓頊更接近於炎黃集團，例如他們不約而同地注意到顓頊在上古時期由神道向民權轉化的意義。如《左傳・昭公十七年》有謂：「自顓頊以來，不能紀遠，乃紀於近，為民師而命以民事，則不能故也」。

蒙文通認為這即代表「古之設官命名，多荒陋，聽於神，而顓頊切於實事，聽於民，則可以為治理也」。顓頊設五行、六府之官以治民事，是為中國古代「脫離神道，紀於民事」的重要表徵。然而顓頊如何帶領人們脫離神道，走向民事，蒙文通並沒有進一步追究，對此徐炳昶則從神話學的角度詮釋此一轉折。

他強調顓頊的主要事蹟在於「命重黎絕地天通」，即「命南正重司天以屬神，火正黎司地以屬民」。徐炳昶認為所謂的「絕地天通」，實際上就是一件「很顯著的神話」，只是歷來古書並沒有從這個角度提出令人滿意的解釋。從社會進化的觀點來看，遠古人類對於大自然的變化所知不多，天人之間的溝通有時必須靠巫術，其後才慢慢有了宗教。

徐炳昶強調巫術與宗教是不同的，巫術可以靠巫覡用特別的咒語指揮、命令自然界照著人們的意志達成想要的事，但宗教是信仰，信仰背後有蒼蒼在上的貴重明神，即所謂「帝」，中國古書裡慣於在顓頊、嚳、堯、舜、丹朱等名之前冠以「帝」字，指的就是這種「半神半人性質」的人神，也就是具有人格的神。這類的人神，人們不能指揮、命令他們，只能謹慎地遵守他們所定下來的「科條」。

因此巫可以有很多，宗教主卻最好只有一個，否則社會秩序便無以維繫。然而明神居於蒼天之上，人們如何才能得知明神的意旨呢？徐炳昶說古人相信天地之間是相通的，上天和下地可以靠著「上插雲霄」的高山溝通，所以高山上常可見群帝的遊跡，神巫在此亦可任便往來。

黃帝以前，氏族的範圍不大，社會秩序還不成大問題，及至黃帝以後，散漫的氏族逐漸合併成較大的部族，天地相通、神巫往來就可能打亂社會秩序，於是這時帝顓頊出來，快刀斬亂麻，命少昊氏的大巫重出任「南正」以司天，也就是說除了重和帝顓頊之外，無論何巫均不得升天，妄傳明神的命令；再命「火正黎司地以屬民」，即讓黎擔任「火正」管領群巫，教他們好好給萬民治病祈福。

換句話說，「絕地天通」的具體辦法，就是把原本可以通天的高山封絕起來，使眾巫不能隨便往來，由具有人格的明神主持人世間的一切，安定社會秩序，這也就是顓頊「絕地天通」的意義，也是上古社會從巫術轉向宗教的重要一步。

可是如果顓頊可以任命少昊族的重出任司天的南正，那麼他何以不屬於風偃集團呢？徐炳昶的看法是：如果單就地域方向來辨別，很難斷定顓頊所屬的集團，因為無論東西南北皆有關於它的記載，所以只能另闢蹊徑。徐炳昶指出：從《國語・魯語》中，展禽列在祀典中的人物，如太皞、少皞、皋陶、祝融等毫無地位的情形來看，便可知這是炎黃集團的祀典，而顓頊在裡面卻占著重要的地位，由此便可證明顓頊確為炎黃集團的成員。

此外，黃帝和夏后氏是華夏集團的中堅分子，顓頊「能修黃帝之功」，夏后氏亦對其舉行祖祭，這點適可看出他們氏族間的派分關係。徐炳昶從這兩條線索中雖然確立了顓頊的集團屬性，但他無論如何也不能忽略顓頊和隸屬於風偃集團的重之間的密切關係，以及黎後來成了南方首領的事實。對於這點，徐炳昶的解釋是：這正好說明了顓頊原屬於炎黃集團，唯後來受風偃集團很大的影響，他說：

大約炎黃集團從陝西、甘肅一帶的黃土原上，陸續東遷，走到現在河南、山東、河北交界處的大平原，首先同那邊的風偃集團相接觸。始而相爭，繼而相安，血統文化，交午旁錯。帝顓頊的氏族所居最東，互相影響的地方也最多。因為他的氏族所居的地方交通方便，所以文化也較別處同集團的氏族為高。將來有虞氏和商人所居的地方皆不甚相遠；他們的文化全是一種混合而較高的文化。有虞氏祖顓頊，商人禘舜，足徵他們的氏族與文化全是一脈相承。

這段話值得注意的地方有三：第一，顓頊族是為炎黃、風偃兩集團的混合；第二，炎黃、風偃兩集團「始而相爭，繼而相安」，對抗之後在氏族和文化上逐漸混合交融，一脈相承；第三，中國古代民族未必起源於一地，尤不見得起源東方濱海地區，炎黃集團由西向東遷徙，在河南、山東、河北交界處與風偃集團相接觸即為證明。

3. 祝融問題

再一個顯著的例子是祝融。不少人將祝融畫歸為南方民族，而徐炳昶同樣根據祖源和地望加以判斷，認定祝融實際上原出於炎黃集團的顓頊氏族，在禹征服三苗之後才到了南方，逐漸成為南方苗蠻集團中最有代表性的一族。由於古書中提及祝融時無不說他出於顓頊，其名或曰黎，或曰重黎，如《左傳》上說：「顓頊氏有子曰犁，為祝融」，《山海經・大荒西經》也說：「顓頊生老童，老童生祝融」、「顓頊生老童，老童生重黎」等，於是徐炳昶便從祝融和顓頊的關係往下追索，得知重和黎實際上是兩個人。

《國語・楚語下》亦言：「顓頊受之，命南正重司天以屬神，命火正黎司地以屬民，使復舊常，無相侵瀆」，可見重和黎是分掌南正和火正的兩個人，唯《史記》卻誤以火正為北正，導致後世聚訟紛紜。徐炳昶認為黎即是祝融，他既受顓頊之命出任火官，就代表他和顓頊一樣屬於炎黃集團的成員，人們祀之為竈神，不唯代表了人對火的需求，更象徵著古人對火的崇拜觀念。

從祖源的角度來看，祝融和顓頊的關係證明了祝融原屬於炎黃集團，但徐炳昶和傅斯年一樣也注意到祝融的後代，即所謂「祝融八姓」的分布地極廣，遠非北方民族的活動範圍所能涵蓋。《左傳》上說：「鄭，祝融之虛也」，徐炳昶考得祝融原居地為河南中部的新鄭，而祝融八姓的分布範圍卻從湖南、湖北一路北上，延伸到河南中部，以至於河南、河北、山東交界處，亦有西居黃河北岸者，向東則可到山東南部，遠遠超過炎黃集團的範圍。

徐炳昶認為這是祝融後代不斷遷徙的結果，他強調：「集團是偏於文化的，並不完全屬於血統」，意思是祝融在血統上雖出於漢人，在遷移之後卻在文化上漸受南方民族的影響，所以「後人把祝融說成苗蠻集團的代表，也並無大錯誤」。

祝融問題牽涉甚廣，其複雜程度常常使治古史者陷入一種自說自話的狀態，徐炳昶在總述苗蠻集團時便說過這樣一段話：

前兩集團（指：炎黃、風偃集團）早期相互以至於可以相混的關係幾乎沒有，而與此集團的關係極深，幾乎可以作代表的人物，祝融，差不多的古書全是說他出于顓頊。這就使它同它集團有容易相混的危險。

細讀這段話，大別有兩層意思值得留意：第一層意思比較簡單，徐炳昶認為炎黃和風偃兩集團的屬性較為清楚，彼此混淆的情形相對比較少見（即便在蒙文通、傅斯年的分類體系上亦復如此）；但南方民族的變數極大，炎黃、風偃集團被畫入南方集團者有之，南方民族混入前兩大集團者亦復可見，以致後人對它們的分類也不十分一致。徐炳昶自己也承認：

我們這樣地分三集團，也為工作的方便，覺得這樣地分比較合適一點。其實，除了東方的風偃集團內容比較簡單外，此外二集團全比較複雜。我們已經把炎黃集團分為黃帝和炎帝兩大支，又不得不把祝融八姓各國從真正南方的苗蠻集團分出來。實則，如果覺得不方便，即使分成五集團也沒有什麼不可。不過就是這樣畫分以後，只要我們對於時間和空間二要素把握的很緊，並且不要忘記早期史料和晚期史料的不同價值，仍不難看得出炎帝同黃帝，祝融同苗蠻的關係比較密切，不是同其他集團的關係所能比。

徐炳昶認為集團劃分為的是研究方便，因此不論分成三集團或五集團（應指風偃、炎、黃、祝融、苗蠻等）都是可以的，只是炎帝和黃帝、祝融和苗蠻之間的關係，無論如何總還是比較密切。徐炳昶的這兩段話本是針對祝融和苗蠻集團而發，仔細推敲卻不難發現他和傅斯年的觀點在此倒頗有相契之處。

換句話說，徐炳昶之所以注意到南方民族易與西北／東方民族相互混淆的情形，以及炎帝和黃帝、祝融和苗蠻之間的密切關係，實際上透露出他已意識到上古時期南北之間存在著更多的融合與滲透；而炎黃和風偃集團間清楚的集團屬性，則意味著對抗和競爭才是東西民族之間的主調。這點和傅斯年有意將姜姓一族併入西系合而觀之，並堅持從東西對抗的格局看待上古民族的看法，竟隱隱然若合符節。

第二層意思也是從祝融的問題延伸而來。徐炳昶說：「蠻的地域似乎以湖北、湖南為中心，北及于河南西部熊耳、外方、伏牛各山脈間。至于祝融八姓的地域似乎超出這個範圍不少」，而且「究竟離苗蠻的範圍，相差頗遠」，所以他基本上不認為祝融應和苗蠻集團的其他民族（如三苗）混為一談。他一方面強調「集團是偏於文化的，並不完全屬於血統」，卻還是從祖源關係上追索祝融和顓頊之間的聯繫，這和他討論炎帝、共工和顓頊的問題如出一轍。

因此他雖一一考得祝融八姓散居各地的位置，也將祝融氏族編排進南方苗蠻集團中，卻還是念茲在茲地強調：「祝融氏族或部落的一部分後來雖南入苗蠻集團，成了那邊的宗教的和政治的首長，可是氏族或部落的本身仍屬於華夏集團，它的大部分也仍留在集團中，並未南下」。

此一結論和同樣從地望考察祝融八姓活動範圍的傅斯年極為不同。在傅斯年的觀念裡，祝融是夏商以前遍布東、西兩系之間最大的民族，唯於夏商興起後逐漸遭到翦除，唯羋姓之荊楚尚留遺風，傅斯年便從楚的宗法、官制和文化等線索上，推斷出殷楚同風的可能，從而間接證明祝融和東系民族之間微妙的關聯性。

徐炳昶相信祝融原出於北方炎黃集團，在深入南國傳播教化之後才逐漸成為苗蠻集團的成員，這和傅斯年注意到往南移徙的生祝融，不同於留在中原的祝融孑遺（熟祝融），有著基本相同的思路，唯二人對於祝融的起源問題卻有完全不一樣的見解：傅斯年看到的是祝融與東夷的關係，而徐炳昶卻指向了北方的炎黃集團。究其實，這樣的推論與傅、徐二人對於上古民族起源的基本假設息息相關；傅斯年對於東方民族起源的信念有如前述，而徐炳昶對此卻始終持保留態度，他說：

讀了若干西方的歷史，看見古代文化發展的幾個搖床全在濱海的區域，就結論到那樣區域交通方便，所以文化容易發展，而推論到中國發展的搖床也應該在沿海各地；證據欠缺，又不惜牽強附會以證成之！這一般的學者常常用力甚勤，立論甚多，但是歷史的真實並不由于他們的努力而比較接近。……然則吾國文化的發源地就沒有一定限于濱海區域的理由。

徐炳昶認為主張文化起源於濱海地區的人，只是從交通便利的角度立論，卻忽略了海道可能是通往其他地方的渠道，也可能形成一種天然的障礙；中國東方一望無際的大平原利於行旅，而西方的黃土高原也非不易超越的險阻，何以認定中國文化必起源於濱海？

書籍介紹

本文摘錄自《知識生產與傳播：近代中國史學的轉型》，三民出版

作者：劉龍心

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Photo Credit: 三民出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬