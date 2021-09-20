錢穆《秦漢史》：秦政府之覆亡，此誠中國歷史上一絕大變局也

文：錢穆

第五節 秦政府之覆亡

一、封建心理之反動

秦自始皇二十六年并天下，至二世三年而亡，前後僅十五年。然開後世一統之局，定郡縣之制。其設官定律，均為漢所因襲。其在政治上之設施，關係可謂極大。焚書坑儒，立以古非今之禁。尊王學，斥家言。定一尊於朝廷，綜百家於博士。力反戰國游士講學之囂風，求反之於古者政教不分官師合一之舊。其同書文字，剗滅古文。對於文教上之影響，亦復匪淺。

國民處新王督責之下，不遑甯處。北築長城，南戍百粵。內開馳道。建咸陽宮殿。物質上之種種建設，亦至偉大。然民力已竭，而秦法益峻。秦人之視東土，仍以戰勝奴虜視之。指揮鞭撻，不稍體恤。始皇既卒，趙高用事。天下解體，怨望日甚。封建之殘念，戰國之餘影，尚留存於人民之腦際。於是戍卒一呼，山東響應，為古代封建政體作反動，而秦遂以亡。

其時六國皆立後，陳勝、吳廣，皆楚人，最先起，故陳勝自立為楚王。張耳、陳餘立趙歇為趙王。魏人周巿立魏公子咎為魏王。燕人韓廣自立為燕王。（秦王仇燕太子丹，或盡滅其後，故其時獨燕無裔戚。）齊王族田儋自立為齊王。陳勝、吳廣既死，項梁始立楚懷王孫心為楚王。（楚王族夷誅亦慘，故楚南公曰：「楚雖三戶，亡秦必楚。」而楚懷王孫心乃於民間訪求始得。）

韓人張良立韓公子成為韓王。其時起事者，尚以為古昔貴族後裔，仍當處其優越之地位，復其以前公侯世襲之舊制。故以廢封建為秦罪。即陳嬰之母，亦謂「吾依名族，亡秦必矣。」知貴族傳統，在當時人心理中，蓋猶有莫大之勢力。然而時代大趨乃與人心迷信相背。項羽入咸陽，分封諸侯，已一變時人之想望。所謂六國之裔，皆轉失職，未獲保其優越之職位。而一時鋒起之將，轉各分封要地。即如項羽自為西楚霸王，而遷義帝於郴州，最為其著例也。

然使項王一依當時民眾迷信，推尊義帝，退列臣位，天下將仍不免於亂。蓋自秦人一統，中國歷史已走入一新局，為往古所未有，而一時昧者不之知。故群情懷古，仍不免戀戀於封建之舊統。雖始皇、李斯毅然排眾論而主獨是，然亦不能盡脫一時舊見之束縛。如其欲復古者學術統於王官之陳規，摧折民間家言，而成蔽塞之勢。又役使東方民力，踰於其量。七科之戍，（一吏有過，二贅子，三賈人，四嘗有市籍，五六父母大父母嘗有市籍者，七閭左。）閭左之發，實為召亂大源。

秦人自狃於往昔封建時代君主役民之成法，而不悟社會生業之分化已繁，政府統治之疆域亦廓。掃荊吳之閭巷，驅之漁陽之邊塞，豈得不群情憤騷，揭竿而起。平心論之，此雖秦廷之虐政，亦自本於一種心理上之錯誤。而當時山東豪傑，一呼百應，亦為恢復封建之迷夢所驅。實亦不免於以另一種迷誤之心理為之策動。而事實終於趨新，不能重歸故態。項羽入關，大燒咸陽宮室，火三月不滅。此亦東方人嫉視秦廷建設之心理表示。

然始皇、李斯十餘年來為全國努力建設新首都，使社會民眾從此有一集中之視聽，其精神影響，已有成效，不可磨滅。項王不願居關中，而亦不肯使沛公居之，是其心中亦隱然已存一咸陽為帝都王域之想，故不敢畀之畏敵也。可見一統之局已成，縱使一時崩壞，其勢不能仍歸於分裂。項羽分封諸侯王，互不自安，還相攻伐。終使群雄全滅，仍歸一王。而後民間六國重立之迷夢，亦遂告畢。漢帝因得安享其成。歷史推遷，固有非一二豪傑之力，可以稱心而安排者。往史例證，往往而然，此特不過其一例也。

且尤可奇者，不徒六國後裔全不成事。即社會夙所推尊，故家大族，賢人學士，只其帶有往昔貴族之色彩，比較近於民間一般之想望者，亦復先後失敗。而最後之成功，轉落於一輩純粹平民之手。此尤當時民間心理所未始逆料也。如張耳為魏信陵君賓客，陳餘為儒者，與張耳俱知名。周文，陳之賢人，曾事春申君。凡此諸人，俱歸失敗。而項氏世世為楚將。

項王之為人，恭敬慈愛，言語姁姁。喑噁叱咤，千人皆廢。（韓信語。）其所任愛，非諸項，即其妻之昆弟。雖有奇士不能用。（陳平語。）分明不失一貴族傳統之身分與氣派，而卒亦覆敗。至於漢祖，史稱「其父曰太公，母曰劉媼」。是父無名字，母無氏族。其家庭之孤微可知。至高祖之為人，史稱其

仁而愛人，喜施，意豁如也。常有大度，不事家人生產作業。及壯，試為吏，為泗水亭長，廷中吏無所不狎侮。好酒及色，嘗從王媼、武負貰酒。……歲竟，此兩家嘗折券棄責。（〈本紀〉。）不好儒，諸客冠儒冠來者，輒解其冠，溲溺其中，與人言常大罵。（〈酈生傳〉。）

此實一無賴平民之寫照耳。其一時功臣

惟張良出身最貴，韓相之子也。其次則張蒼，秦御史。叔孫通，秦待詔博士。次則蕭何，沛主吏掾。曹參獄掾。任敖獄吏。周苛泗水卒史。傅寬魏騎將。申屠嘉材官。（即步卒。）其餘陳平、王陵、陸賈、酈商、酈食其、夏侯嬰等，皆白徒。樊噲則屠狗者。周勃則織簿曲，吹簫，給喪事者。灌嬰則販繒者。婁敬則輓車者。（趙翼《廿二史箚記》「漢初布衣將相之局」條。）

此等所謂布衣將相，誠開當時歷史一大變，亦實為致堪驚奇之事。趙翼所謂「人情猶狃於故見，而天意已另換新局」，此語洵足道破當時之情勢。實則無論一民族，一國家，一團體，其文化之積累既深，往往轉不足以應付新興之機運。故東方鄒、魯、齊、梁諸邦，轉敗亡於文化落後之秦國。殷鑑不遠，正與六國後裔及其故家世族，轉失敗於一群無賴白徒之手者，先後一理。正以彼有成跡，有先見，有夙習，此等均屬暮氣，轉不如新興階級之一無束縛，活潑機警，專赴利便者之更易於乘勢得意耳。

故自秦之亡，而上古封建之殘局全破。自漢之興，而平民為天子，社會階級之觀念全變。此誠中國歷史上一絕大變局也。秦皇、漢祖，均為歷史大潮流所驅策，其興亡久暫之間，當局者不自知。後世論史者，徒據一二小節，專於指對私人下評斷，則亦斷斷乎其無當矣。

書籍介紹

本文摘錄自《秦漢史（三版）》，東大出版

作者：錢穆

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也許你知道中國歷史上，秦滅六國，一統天下；漢高祖革命，成為第一個平民皇帝；王莽利用禪讓之論，代漢而興。然而，你知道秦始皇如何統治龐大的帝國？焚書坑儒的真相又為何？漢帝國對外擴張遇到什麼樣的問題？重農抑商背後的事實是什麼？

史學大師錢穆，以嚴謹的史學研究方法，就學術、政治及社會各層面，深入淺出地對秦漢史加以探討。全面性的論述，不但一解秦漢史學的疑惑，更能提高讀者的眼界，是對中國歷史有興趣的讀者，不可不讀的一部佳作。

Photo Credit: 東大出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬