「吳柏毅」和「傅潘達」滿街跑的台灣，什麼時候才會開放外送酒精飲料和處方籤用藥？

全台為了恢復過往生活，努力實踐防疫新生活對抗病毒，但就在本土確診漸漸降到個位數的同時，你喜歡的酒吧有足夠的力量撐過這波疫情嗎？

外帶調酒，差點被歸類成「菸酒製造業者」

自5月中旬發布三級警戒，雖然酒吧業者能合法營業，但在無法提供內用，且外帶外送服務受限於法規的雙重緊箍咒下，無異於停業。即便8月初降回二級，雙北餐飲業終於有條件解封內用，零星的酒吧業者也陸續跟進，還是有不少民眾對內用仍抱持觀望態度，事隔三個月，業者生存空間仍十分有限。

其中一大因素，酒吧調酒如果用外送、外帶販售而非在酒吧內享用，會被《菸酒稅法》第二條定義為是產製行為，被當成「菸酒製造業者」管理，不僅得向地方主管機關辦理菸酒稅廠商登記，還得設帳簿、憑證、會計紀錄以利報菸酒稅。

被歸類為「酒類釀造配置業」後還沒結束，連帶有土地使用分區問題，根據《臺北市土地使用分區管制自治條例》和相關行政規則，必須符合建築物地點、樓層設置、不得獨立設置及外賣酒製品等規定，否則得被歸類在「公害嚴重之工業」，酒類外送成了工業區域限定行為。換言之，現行法規使得酒吧調酒行為只能「即調即飲」。

光是簡述業者這段期間的困難就牽扯三部法律規定，所幸經民間、民代、中央地方主管機關等各方協調後，財政部終於在6月17日放寬規定，允許在禁止內用期間開放「有條件」調酒外帶，包括限定杯裝、杯裝容器必須符合食品衛生安全規範、在杯裝容器上提醒購買者未滿18歲禁止飲酒等事項。

但「外帶自取」是否已是最佳解？相信不少人的答案是否定。

美食外送平台的興起加上疫情推波助瀾，我們早已熟悉外送或是外帶自取的流程，​但場景一旦換成在家喝調酒，民眾不能用習慣的網路平台、只能電話預約，不能請外送員幫忙、只能親自前往酒吧取貨。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

這依舊和大眾的消費習慣相差甚遠，酒吧不是只有服務住在店家周圍的民眾，疫情前我們會為了喝到好喝的調酒選擇去和住家有點距離的酒吧，也會為了支持已經有交情的bartender特地繞路去他的店消費，甚至會選一個晚上Barsurfing、喝遍城市裡的調酒。

開放外帶是往前進很大一步，但光是開放外帶是沒辦法回應民眾實際需求，也無法根本性解決業者生計問題。

外送問題，還是沒有被解決

中央放行的隔天，台北市議員邱威傑在臉書上寫下：「其實不論是咖啡廳、酒吧、餐廳還是任何這類業者，外帶很難撐起一整家店需要的營收。沒有外送服務的許可，業者經營還是相當困難。」、「我們仍然認為，最好的解決方案是比照國外的做法，在防疫期間，短暫地開放外送服務。一方面讓業者有生存的空間，二方面也讓消費者更有待在室內的意願。」

只靠外帶成效有限，尤其《菸酒管理法》第30條「禁止酒類商品以無法辨識年齡的方式進行」、「臺北市政府財政局處理違反菸酒管理法案件認定原則」第二點第一款「無論是否能合理辨識購買者年齡，都加以限制」的規定，才是該正視的問題。

以法律層面來看，《菸酒管理法》第30條立法理由載明目的是避免未成年人取得，而台北高等行政法院108年度簡上字第144號判決則表示，如果業者具辨識年齡的機制，則符合立法目的。也就是說，對業者來說這樣的推定方式已經造成諸多不便，更違反憲法比例原則、保障人民營業自由及財產權等意旨，而根本原因在於無視另外設計年齡辨識機制的可能性。

說起年齡辨識機制，醫療用藥也有類似狀況

疫情期間大多呼籲民眾不要進入醫療院所，只不過全台高達700萬慢性病患者及一般民眾不會因為三級警戒停止醫療需求。

台灣完善的醫療健保體系在5月21日及火速開放通訊診療，「健保快易通App」也提供相對應的資源支持。不過依照目前的流程，民眾需要取藥時，仍得親自或委託親人取藥、或是透過藥師親送，加上「藥品優良調劑作業準則」第23條規定，即便有受託人，藥師還是得親自確認交付對象是病患本人。

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規範的必要性無須贅言，不過藉著伴隨三級警戒衍生的問題，也是我們面對的時刻：疫情緊急時，我們能不能用不同手段方式解決身份認證的顧慮，加速資源的供給、爭取時間降低如醫護人員、患者等面臨的壓力？

外送酒類和處方箋，有哪些案例可以參考？

這在國外不是新題目，以平台端為例，以新加坡foodpanda為例，從訂購到交付都有詳細的驗證機制，如果消費者沒有符合規定，會直接取消訂單、把酒退回原商店。

其他如美國Drizly、美國和加拿大Uber Eats也有類似上述的把關。藥物外送方面，日本JFRONTIER也另外設計專用App認證消費者身份，安排藥師電話說明服藥方法，再由合作的LOGIQUEST公司配送藥品到患者手上。

也有不少政府做出權衡的先例，如加州酒精飲料控制局（Department of Alcoholic Beverage Control）允許加州餐廳販售的啤酒、葡萄酒、雞尾酒，在有封蓋、隨餐點販售的前提下得以進行外送，並開放得來速窗口賣酒精飲料；紐約州政府也放寬讓搭配餐點的酒類飲料可以外帶外送。

過往無法可解的，不代表現在也是難解之題，上述國外案例讓我們看見，科技改變實務運行的可能。

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回到台灣，販售酒類的相關法規在21年前制定時，網路尚不成熟，為了避免無法確認年齡驗證，彼時一律禁止線上購買。2021年的時空背景已經不同，如今台灣有網路開戶、轉帳、貸款等大量資訊核對需求的純網銀，以及確認駕照、駕駛人身份認證的共享運具作為前例，疫情期間也催生出健康存摺、健保快易通App、1922簡訊實聯制等解決方式。

以科技回應社會問題、以創新解決產業困境，因此，即便外送法規的限制導致民眾、業者權利受限是疫情趨緩的台灣現在仍存在的威脅，但自詡為科技大島，我們仍有十足的信心可以期待，未來會有一套更完整的解方處理這些問題。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航