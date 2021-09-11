李根政 X 傅志男—大叔帶你走讀高屏溪（上）：高雄人轉開水龍頭，有70%水源是從這裡來的

文：李根政、傅志男

台灣剛經歷百年大旱，但緊接著是豪雨成災，極端氣候已經是無法迴避的事實。

幾個月前，和高師大蔡佩桂老師討論環境教育課程，他提到有位台南的國小老師，想要讓小朋友了解和討論台灣水資源的問題，網路上都找不到合適的文章或資料，最後是用我曾發表的論述型文章，做為小朋友閱讀和討論的材料。

我在專心投入環境運動前是個小學老師，從教育現場回饋得知這樣的訊息，覺得愧對小朋友，我們做了那麼多的環保運動，卻未曾花時間將所知所想系統化的整理，增進社會和學子多認識這些課題。於是，我和好友傅志男老師討論，決定把長年對高屏溪這條全台最大的河川、水資源的運作的學習和了解，整理為圖文說，提供給國小高年級、國中、高中的師生以及社會大眾，從了解水源頭和水龍頭之間的故事，共同思索和面對極端氣候下的生命之源——水。

今年，台灣經歷著超過百年未有的大旱，是1911年有紀錄以來最少的降雨。

兩位南台灣的大叔，決定帶領更多人，走讀從水源頭到水龍頭之間，關於高屏溪的故事。

我是李根政，從小在金門長大，九零年代移居南台灣，喜歡和一群人努力改變社會，也喜歡寫書法、逛傳統市場煮飯。因為要專心投入環境運動，2007年辭去教職，和一群朋友創辦了地球公民，轉眼間已成為資深的環境運動大叔。

我是傅志男，在高雄楠梓仙溪旁的客家小聚落長大，專長是帶教師們學生實地走到自然生態現場做環境教育，走讀現場和解說是最好認識環境的方式。這幾年著迷於空拍，下面要show給你們看的空拍景象都是我拍的喔！

我們因為柴山保護運動認識已經超過20年，是環境運動戰友也是酒友。20多年來，一直關注著南台灣水議題，這幾年傅志男四處勘查拍照各種環境地景，並標出地理位置，幫助大眾了解台灣。

身處百年大旱的南方，我們從去年沒有颱風，就一直很擔憂旱情，想著能做些什麼事？後來決定透過影像紀錄和書寫，帶著大家了解高雄人的水之源，走讀台灣第一大河————高屏溪。從認識我們喝的水從哪兒來開始。在氣候緊急時代，一起思考人和大河的關係，尋找一條永續的水之路。

傅志男——離鄉40年後的返鄉

我的老家是「雞油樹下」，楠梓仙溪旁的小聚落，聚落裡，許多家庭是連田都沒有的農夫。

Photo Credit: 地球公民基金會 / 傅志男

所謂的田，其實是向河川局承租的沙洲。1996年賀伯颱風後沙洲都流失殆盡、變成圓滾滾的大礫石，之後，連在沙洲種田的機會都沒有。

3歲時我就是個怪咖，喜歡住在廣大沙洲的工寮裡，有時和阿公阿嫲，或者和老爸老媽一起，唯一的玩伴是一隻大狼狗。

直到上小學前才回到聚落，幼稚園讀的是宣化堂（村莊主廟），國小畢業後，便離開聚落到外地唸書，之後就定居高雄市區。

這張照片是應客委會邀請回鄉協助空拍，數十位鄉親齊聚在宣化堂的畫面。40年後，我這個楠梓仙溪的子民，正在重新了解溪畔的家鄉。

台灣第一大河高屏溪

從90年代開始，南台灣有一系列的環保運動，包括了保護高屏溪、反對美濃、瑪家水庫等運動，那時，我們正好都移居到了高雄，開啟了對這條大河的認識。

Photo Credit: 地球公民基金會

高屏溪全長171km，流域面積廣達3257km²，是台灣流域面積第一大河，主要支流包括了荖濃溪、楠梓仙溪（旗山溪）、濁口溪、隘寮溪。平均年降雨量約2454mm，每年5~10月降雨量約占全年82%。年逕流量72.13億m³，年平均日流量每秒228.71m³。

荖濃溪、楠梓仙溪是高屏溪主要的支流，水源頭都在玉山

Photo Credit: 地球公民基金會 / 傅志男

隘寮溪上游的群山

Photo Credit: 地球公民基金會 / 傅志男

這是隘寮溪上游的群山，隘寮溪也是高屏溪的一部嗎？這不是自古以來的天然現象哦！待會帶大家了解。但對高雄人來說，我們喝下的一滴水，也許曾經從這裡流入隘寮溪，和荖濃溪匯流後，進入高屏溪；或者滲入屏東平原數百公尺的礫石層，成為伏流水或地下水，最後，走入家裡的水龍頭。

被日本政府強迫改道的隘寮溪

Photo Credit: 《台灣地誌》中冊，圖353，頁870；圖354，頁871，南天書局提供

隘寮溪原本不屬於高屏溪。隘寮溪出了三地門，以扇形狀辮狀河進入屏東平原，原沖積扇除了成為東港溪的源頭外，大部份水（尤其是洪水）進入武洛溪（巴轆溪）。日治時期，為了解決屏北地區的水患，1938年完成興建隘寮堤防，強迫隘寮溪水導入荖濃溪，加入了高屏溪水系。

氾濫的扇狀河道成了後來的甘蔗田，成了東亞最大糖廠（屏東糖廠）的支柱，武洛溪的源頭被堤防截斷，目前飽受著畜牧業污染。不過，隘寮溪並未完全被馴服，大量群山匯流出的水，滲入河床和屏東平原地下的礫石層，成為了伏流水、地下水。屏東九如、萬巒、五溝水......等地區，都出現乾淨的湧泉，而匯聚為武洛溪、東港溪的多處源頭。

我很喜歡的一套地理書《台灣地誌》，裡面有敷明產業地理研究所繪製的堤防興建前後的水系圖，尚未築堤前，溪水向西南漫流，可以想見，如果大雨造成洪氾，整個屏北地區都很難安居（1928年）；築堤之後，河道則被壓束往北流接到高屏溪（1956年）。

另一方面，荖濃溪也因1938年的堤防興建，原本進入屏東平原的辮狀河床向南改道束縮，而原來的荖濃溪床，變成今天的台糖手巾寮農場（目前是毛豆的產地）、高雄農場與信國地區，以致於今日屏東與高雄的界線並非以荖濃溪為界，里港分為溪北和溪南兩地。

高屏溪——性格強烈的大河

2009年莫拉克颱風來襲，颱風回流引入西南氣流在玉山山脈、中央山脈的阻擋下，產生強烈的地形雨灌入，讓整個高屏溪流域成為主要災區。一整年的雨在3天3夜下傾洩而下，帶來2854mm的恐怖雨量，幾乎包辦了台灣史上颱風最大雨量的前10名（除第5名之外）。

小林滅村，數個部落和村莊也嚴重受創傷亡；林邊溪潰堤，屏東沿海被大水淹沒，養殖業遭逢史上最大重創；從山上到海邊，佈滿了難以計數的漂流木。

災後，我們從上游到下游四處勘查紀錄，其中令我最感震撼地景地貌改變是：高屏溪上游的河床，3天內土石墊高3、40m。這使得水利署的曾文越域引水工程被迫停工至今，曾文越域引水是打算從荖濃溪上游取水，興建長達14km引水隧道，穿過玉山、阿里山山脈，將水源引到曾文水庫的計畫，因洞口被土石深埋數十公尺而無法再施作，大自然巨大的力量，深深的挑戰了人定勝天的思維。

然12年之後的今天（2021），由於前一年颱風不入台，連帶沒有引入強烈西南氣流帶來的降雨，造成了百年大旱。做為台灣第一大河的高屏溪，流域廣達3257km²，從玉山以降的台灣廣闊山林，所匯聚流出的水，竟少到每秒不到4m³。

這是多強烈的對比，雨季河水暴漲，旱季渴極擰不出水，在氣候越加極端下，雨水更加暴起暴落。如果這是新常態，仰賴這條生命之河的人們該怎麼辦？

八八水災環境現場

地球公民基金會提供

地球公民基金會提供

地球公民基金會提供

甲仙鄉小林村死亡及失蹤457人，那瑪夏、高屏溪、曾文溪上游河床墊高數十公尺。

高屏溪攔河堰的水混濁如泥，高達數萬的濁度，讓自來水公司無法過濾處理。因為水太濁，即使大河洶湧、濤濤洪水，人們卻無水可用。林邊溪潰堤，堤外道路佈滿漂流木，位於高屏溪出海口附近的林園中芸漁港，也被漂流木塞爆。在屏東沿海的佳冬，國軍第一次出動戰車救援受困的災民。

大高雄的降雨豐枯比達9:1，河川的逕流量在極豐和極枯的狀態下，可能落差達數千倍

洪氾與渴極——豐枯極端

地球公民基金會提供 2004年7月4日，新旗尾橋上拍楠梓仙溪

地球公民基金會提供 2021年4月30日，新旗尾橋上拍楠梓仙溪

2004年敏督利颱風後兩天，我站在新旗尾橋上拍著楠梓仙溪高漲混濁的河水。2021年趁傅志男去空拍，就請他站在同樣的位置，拍下這張極端乾枯裸露的河床。從這2張照片可以看到豐枯強烈的對比。

大高雄的降雨豐枯比達9:1，河川的逕流量在極豐和極枯的狀態下，可能落差達數千倍。依據2017年水文年報統計資料顯示，高屏溪（里嶺大橋）最大瞬時流量每秒9394m³，今年4月底位於下游的高屏溪攔河堰，竟僅有每秒不到4m³的流量，創同期歷史紀錄以來最低，豐枯流量每秒竟落差達3000多倍。（資料來源：高屏溪流域管理委員會、水利署南區水資源局）

Photo Credit: 地球公民基金會 / 傅志男

這是今年4月26日，大旱下，荖濃溪和楠梓仙溪匯流後的高屏溪 。寬達2~3km大河僅剩涓涓細流，從是從上游往下游拍攝的角度，橫跨大河的是里港大橋。

Photo Credit: 地球公民基金會 / 傅志男

這是雨季時，荖濃溪和楠梓仙溪匯流後的高屏溪，水量很大，前景是從高雄嶺口通往屏東里港的里嶺大橋。（攝於2017年6月3日）

大高雄的自來水從那裡來？ 從水源頭到扭開家裡的水龍頭，這是來自中央山脈、玉山、阿里山山脈，匯流入高屏溪的水。高雄地區每日自來水供水量約150萬噸，其中約105萬噸來自高屏溪攔河堰。2021年4月13日下午六點，高屏溪攔河堰每秒流量僅剩3.8m³，這樣的情形下攔河堰僅能取地面水約24.5萬噸的水（非全部流量皆可取用）。 如果找不到其他來源的水，只能減少供水，或者停水。 幸好，高屏溪流域中上游河床孔隙率大、滲透性高，河床下有充沛的伏流水資源。台灣自來水公司在高屏溪沿岸的竹寮、翁公園、九曲堂及會結等4處建置伏流水及地下水井等設施設計取水量為每日34萬噸，常態取水量為每日16萬噸，可提供每日約18萬噸備援水量。2018年高屏堰上游完成興田伏流水工程，加上2020年完成的溪埔及大泉伏流水工程，3處伏流水最大取水量可達每日45萬噸。此外，2018年8月啟用的鳳山再生水廠，日供應臨海工業區4.5萬噸再生水。 這些水源，都是來自高屏溪。 限於篇幅，本刊只處理自來水（含生活用水和一部分工業用水），農業用水有機會再和讀友分享。

攔河堰與湖庫系統

Photo Credit: 地球公民基金會

高屏溪地面水的利用方式，主要是透過興築攔河堰，引水到湖庫或自來水淨水廠。這是目前高屏溪主要的攔河堰、湖庫位置置，以及輸送示意圖。由上游到下游，分別是：

甲仙攔河堰引水到南化水庫

月眉攔河堰引水到阿公店水庫

高屏溪攔河堰引水到澄清湖、鳳山水庫

東港溪攔河堰引水到鳳山水庫

楠梓仙溪與南化水庫

Photo Credit: 地球公民基金會 / 傅志男

這是我在風空子山上，台南和高雄的交界，為的是要同時看到楠梓仙溪和南化水庫。台南和高雄市議會，偶爾會因為南化水庫吵架，原因是，南化水庫是蓋在台南，超過半數的水卻是從高雄的楠梓仙溪，甲仙攔河堰越域引水過去。台南或高雄各可以拿多少水？議會很有意見。

這張照片是從南往北拍，畫面的中心是阿里山山脈的烏山支稜，稜線左邊是曾文溪流域，右邊是楠梓仙溪流域。以行政區來分，以東是高雄，以西是台南。以山脈來分，楠梓仙溪以西（左）是阿里山山脈，以東（右）是玉山山脈。

Photo Credit: 地球公民基金會 / 傅志男

這張照片是從南化水庫淹沒區的上半部往大壩拍攝，通常雨季時照片中的溪流（長綠草處）是被淹沒的，但枯水期時就會露出像照片的樣貌。（攝於2021年4月29日）

它是高雄和台南很重要的供水來源，透過一條聯通管，最大每日可輸送約50萬噸水給到大高雄。南化水庫於1993年完工蓄水，1999年甲仙堰通水，算是很年輕的水庫，然而淤積率已達39.13%。

Photo Credit: 地球公民基金會 / 傅志男

荖濃溪、楠梓仙溪是高屏溪主要南化水庫的集水區，後堀溪流域本來就不大，一半的水源來自楠梓仙溪（旗山溪）的甲仙攔河堰的溪水灌注。人們常去甲仙吃芋頭冰，但可能沒注意到甲仙大橋的上游，就是甲仙攔河堰，和高雄、台南人的用水命脈之一。上面的空拍是今年（2021）4月底大旱時的楠梓仙溪乾涸的河床，右下角就是甲仙攔河堰引水口。

月眉堰——阿公店水庫

Photo Credit: 地球公民基金會 / 傅志男

這是個不起眼的設施，月眉堰（二仁圳月眉進口水）剛好位於旗山和杉林的交界，在月眉橋上游，從楠梓仙溪（旗山溪）引水到阿公店水庫。

同時，農田水利會要從這裡引水，供應旗山二幹圳灌區及湖內、阿蓮二仁灌區之農業用水等，由於事涉民生、工業、農業用水不同的政府機關，所以建立了一套機制，協調水的分配。從這些引水設施，可以知道楠梓仙溪真是北高雄地區很重要的水源命脈。

Photo Credit: 地球公民基金會 / 傅志男

高屏溪攔河堰

高屏溪攔河堰（又稱大樹攔河堰）2000年開始營運，同年，政府執行攔河堰上游的養豬事業離牧政策，高雄人才免於喝豬糞尿液過濾後的自來水。但是，離牧政策實施後，養豬戶往下游遷徒，由於沒有改變高污染的飼養方式，致使屏東武洛溪、東港溪等河川嚴重污染。

Photo Credit: 地球公民基金會 / 傅志男 高屏溪攔河堰平均每日取水量約100~110萬m³，約佔大高雄地區每日用水量之70%，是大高雄最重要的自來水源。

竹寮取水站

Photo Credit: 地球公民基金會 / 傅志男

Photo Credit: 地球公民基金會 / 傅志男

我們的高屏溪導讀，快要接近尾聲，這回來到下游。上圖是翁公園取水站，設計取水量是每日10萬噸，常態取水3萬噸；下圖中的竹寮取水站興建於日治時期，經由深度20~30公尺的水井，將伏流水送往坪頂給水廠淨水，設計取水量是每日10萬噸，常態取水每日9萬噸。今年（2021）的大旱，來自高屏溪沿岸的伏流水，每天提供55萬噸自來水，成了高雄人的救命水，這些水同樣來自高屏溪。

由於高屏溪的河床下是礫石層，地面的河水會下滲，但不會直接成為地下水，而是往下游繼續流動狀態的淺層水。日治時代，水利工程師利用這個特性，不必蓋水庫，只要設置地下堰（如二峰圳），或者在河畔鑿井取水，也可以足夠的水量。然而，伏流水和地下水並非取之不盡，仍需管控補注量和抽取量的平衡，同時要考量不同區域的地質條件，防止地層下陷。

Photo Credit: 地球公民基金會

設置於屏東林邊溪的二峰圳和力里溪的南和圳，分別建造於1923和1925年，是利用埋在河床下的集水廊道取水，至今仍源源不絕的供水。這樣的取水技術從日治時代發展，後來中斷，直到近年才重新受到重視。

至於供應大高雄用水的高屏溪，取用伏流水的地點都是在西岸，如以高屏溪攔河堰為界，往下游的為從日治時期、1970年代陸續建置的既有取水站，上游的則為2018年以後最新設計建造。

目前高屏溪的伏流水總設計水量為每日79萬噸，其中每日31萬噸已為台水公司常態取用，其他則是備援用水。

原本，備援用水是在豪雨期間，因地面水濁度過高無法過濾時所使用，然而在今年大旱期間，成了救命水。

劉桑的60度梅子酒

Photo Credit: 地球公民基金會

一天，結束了勘查紀錄的行程，在月光山隧道的杉林出口附近，我和傅老師拜訪了旗美社大的釀酒老師——劉桑。

寂靜的夜裡，自然而簡陋的棚下，我們在幽暗的燈光品嘗著劉桑自用和教學的美酒。劉桑的製酒技藝驚人，都是利用在地榖類和水果及香料植物釀造。其中，最令我印象深刻的是40度香醇米酒，60度透亮梅酒，一個多小時的品酒，享受了從南台灣風土昇華而成的美饌，令人至今回味。

但是因為連兩年大旱，少了天然的泉水，劉桑說，從去年入秋到今年都還沒辦法釀酒。大旱的影響真的打擊面很廣啊！牽動著生活的小確幸到嚴肅的生計和產業經濟，乃至整體生態環境。

下一集就從生活用水出發，和大家分享我們對節水、水資源課題的看法，邀請大家一起來思考。

本文經地球公民基金會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航