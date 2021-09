英國長弓兵以寡擊眾的阿金庫爾戰役（中）：英軍布陣的實際狀況，向來是史家爭論的焦點

10月12日,差不多每日行進15至20英哩(約24-32公里)的英軍抵達索穆河岸,發現法軍已在布蘭雪塔克(Blanchetaque)渡口埋設木樁,並在河對岸佈署重兵,更上游的橋梁則都已被摧毀。除了對岸的強敵,英軍身後的盧昂(Rouen)還正在集結部隊,不趕緊渡河則有被夾擊的危險。

經過一整天的軍議,亨利五世的麾下將佐還是覺得當面強渡太危險,決定往上游去尋找機會渡河。隔河法軍也隨之移動。更上游處阿布維爾(Abbeville)的橋梁也有重兵6千把守,而在英軍的行軍路上法國人堅壁清野,當亨利五世抵達亞眠(Amiens)時,連續數天只靠堅果、野莓、肉乾度日的英軍到此兵糧告罄,又飢又疲,士氣一落千丈;法國人似乎存心讓疲倦與飢餓消磨對手,英軍幾乎如同亨利的顧問們所預料的即將倒大霉,「像被圈起的羊一般」。

但接著再往上游的索穆河河道往東北突出了一把彎,沿河北岸而走的法軍要跟著繞一大圈,河南岸的英軍卻可以離開河岸截彎取直直走更上游處的渡口。亨利五世先是一場佯攻,讓對手以為英軍將在柯爾比(Corbie)渡河,接著利用內線優勢,甩開法軍10英哩(約16公里)左右的英軍在10月19日抵達內勒(Nesle);200名長弓手斥候發現了兩處可渡涉的淺灘、一道被破壞到一半的河堤,順道就把零星守軍給趕走。

工兵趕忙將柴草舖墊在斷堤上重新築路,還把附近民家窗門階梯拆了臨時修起一條過道。快速通過有賴於有條不紊循序漸進地通行,大部份士兵3人並肩渉河,而另一處渡口則專門輸送裝備武器。大約晚間8:00左右最後一名士兵過渡彼岸,英軍行進了一會駐紮在附近村落,連日緊張後難得放鬆,過了一個愉快的晚上,渾然不覺趕路中正休息的法軍就在7英哩(11公里)外。

第2天(20日),法軍的3名使節來到英軍駐紮處,亨利五世這才知道敵軍竟然這麼近。使節捎來的是法軍的挑戰書;亨利沒敢肯定答覆,只含糊地說一切遵照上帝旨意、與他交鋒必會招來敗亡、所以最好還是別攔著他。

預料對方必來交戰,亨利接著擺下陣勢,卻等不來敵軍──數量上大約有3、4倍優勢的法軍一口氣撤到了北面的巴波姆(Bapaume)。法軍的動向令現代史家大惑不解,這可能是因為追上英軍的只是法軍前鋒,後續兵力還在10月的暴雨下滿是泥濘的道路上掙扎;也可能是因為王室統帥德阿爾貝壓根反對條件不成熟的會戰。

英軍也在滂沱大雨中再度踏上歸途;眼前就有法軍24小時前留下的轍跡,通往交通樞紐阿拉斯(Arras)。亨利五世一面留心對手行蹤,一面在法軍行軍路線的西南邊上避開敵人平行趕路。

10月24日,英軍抵達布朗日(Blangy),在法軍截斷橋梁前強行將之奪下,渡過了太努瓦斯(Ternoise)河;英軍一度以為擺脫了追兵,但當斥候們爬上河北岸300英呎(約91公尺)高的峭壁時,才發現多如飛蝗的法軍分成3個大陣,距離不過1英哩(1.6公里),正嚴陣以待。

斥候的報告傳來,亨利五世又派出貼身騎侍(squire)前去確認敵人數量;騎侍回話,緩緩說道:「陛下,那兒有得殺,有得生俘,有得追亡逐北」。英軍急急忙忙排開陣勢,雙方隔著略為凹陷的低地對峙,不但彼此陣容看著清楚,軍樂聲、馬嘶聲與竊竊私語也聽著明白。但法軍與上回一樣,不一會兒功夫便收兵;天色將晚,而英軍的退路已被堵截,肯定逃不過隔天的決戰。

英軍繼續在泥濘中跋涉;即便區區僅6千人,寄宿的小村莊也容不得,絕大部分英軍士兵只能在淅瀝瀝的雨點中蜷縮樹下,一身濕漉漉四體冷冰冰。連日靠生食草蔬堅果渡日,許多人的屁股都還沒擺脫下痢的酸爽;失去了馱馬的長弓手更是疲憊,畢竟除了每人攜帶50支箭之外,亨利五世在10月17日還下令所有箭手準備一根6英呎(1.8公尺)長的木樁,兩頭削尖帶著走,至此已帶著行軍一星期還多。

在17天的行進當中他們已走過了260英哩(418公里),比原本預估的里程(150英哩)多出7成;而他們的對手,法軍主力雖然也不離不棄地跟蹤堵截,算一算大約是10天走上180英哩(290公里),保存了更多力氣對付敵人。

即便是向來意志堅定的亨利也有些許動搖,當天夜間派出特使到法軍大營提出條件,只要讓出到加萊的路,英國願意將哈弗勒爾交還法國,並且賠償英軍一路上造成的所有損失;法國人的援軍卻還源源不斷地趕來,壓根兒沒有談判的心情,早早把英國人打發回去了。

英軍陣營一片死寂,法軍一度以為這是要趁夜溜走的前兆;亨利已下令不准發出聲響,騎士違者沒收戰馬與鎧甲,士兵則要被切下一隻耳朵。許多人只是默默地繕甲礪兵,或者告解悔罪,不抱生存的希望。

靜默蘊釀著。亨利五世巡視著他的士兵,打話激勵;這個場景打動了百餘年後的莎士比亞。在他的劇作《亨利五世》當中,此時的亨利告訴他的士兵們,明天就是聖克里斯賓節(Saint Crispin's Day,10月25日),將來所有熬過這場戰役的戰士,在往後每一年的同一個節日,能驕傲地亮出當年上戰場留下的傷疤;與聖克里斯賓節一同不朽、活在人們傳頌中的,將會是:

我們,少數人;我們快活的少數人;我們一幫兄弟。(we few, we happy few, we band of brothers. )