英國長弓兵以寡擊眾的阿金庫爾戰役（下）：實際上僅過了半小時，法軍最精銳的戰力就被消滅

排布在兩翼的遠程射手與騎兵才是驅趕英軍長弓手的主力，以騎兵衝鋒拉開序幕；此外還有一支別動隊騎兵襲擊英軍陣後的老營。但現場的狹窄顯然打壞了法軍的算盤；不但遠程射手排不上第一線，甚至大部分從騎都只能擺在最後方的第三陣無所事事。

由於附近並不缺乏更適合展開兵力的場所，法軍最後的排陣之所以與當初所計畫的失之千里，可能是因為總結以往失敗的教訓後，在最後一刻統帥的首腦們決定打一場依靠縱深、純粹防禦的會戰，憑盔甲、（弩手的）盾牌吸收英軍箭雨、耗完箭支後再行反擊，比較靠譜。

於是形成會戰之初都等對方出手的狀態：雙方相距大約1000碼（914公尺）擺下陣勢，之後便從清晨等到晌午，乾瞪眼了4小時。但是比起法軍，兵力劣勢、補給斷絕、後繼無援的英軍更經不起等。上午11：00，亨利五世緊急召集諸將，說道「夥伴們，我們上」（Felas, let’s go），決定採取主動；英軍將士個個跪倒，親吻土地、咀嚼泥團，塵土成為人的一部分，正如將死之人也要回歸塵土。

在布陣之初射手們掄起斧錘，將隨身攜帶的尖木樁敲入泥中；此時長弓手們重新拔起插進土裡的尖木樁，配合中央甲士的步調緩步前進。戰場中央本是一片新犁過的田地，連日霪雨的關係一片泥濘，每一腳下去能踩進腳踝甚至膝蓋深，穿盔戴甲下馬步戰的騎士們拔步前進喘息如吼，不得不隨時停步緩過氣、重整隊形，終於跋涉到法軍陣前大約一箭之遙（大約300碼，274公尺）。長弓手們急忙將木樁敲進泥裡，重新削尖木樁對齊戰馬胸前，然後射出第一波挑釁的箭雨。

而同樣等了4小時的法軍卻早已鬆懈下來，許多人擅離陣列，不是餵馬遛馬就是取暖小憩，輕輕放過對方喘息未定的可趁之機，就沒想過英軍真地殺來。距離太遠，長弓手的第一波箭雨殺傷不大，但已起到誘敵作用。

法軍兩翼的騎兵還沒來得及把開小差的人馬全找回（右翼大約才湊齊了150名重騎兵）便倉促發起進攻，數量不足再加上地面泥濘，光滑的馬蹄鐵被底下黏膩的泥漿吸住，戰馬奔騰不起來，輕易給長弓手射退，極少數能衝到英軍陣前的也被木樁穿胸而過，被慣性帶著作完前空翻的騎士便被擁上的射手解決。這就廢了法軍兩翼的騎兵。

Photo Credit: iStock 在箭雨中朝長弓手衝鋒的法軍騎士

中箭狂奔的戰馬給中央列陣的法軍甲士造成了混亂。預料到英軍最終的失敗，大部分最有野心的貴族騎士們都搶著站前排拔頭籌插頭香，爭搶甚至引起了紛爭，少數騎兵的失敗還不足以否定勝利的前景。但沼澤般的地面又是另一回事；如英軍一般法軍甲士不但得在泥淖中掙扎前行，還得在長弓手黑壓壓射來、遮去日光的箭雨洗禮下低首俯身，以免長箭穿過頭盔覘孔插進眼窩。

隨著法軍逐漸逼近，長弓的破壞力也越來越高，射穿盔甲的慘況越來越多，即便沒射穿，撞擊力道也猶如鐵匠揮槌敲擊一般，回聲在頭盔內久久不去，震耳欲聾。為了步戰靈便，法軍事先將騎矛（lance）鋸短到5－6英呎（1.5－1.8公尺）；有些人的手甚至被長箭釘在自己的騎矛上。

這是在最外側直面長弓手的結果，而法軍的密集陣形──為了避開、減輕英軍兩翼長弓手的火力，法軍最外側的甲士也拼命往中央擠──則使得法軍陣中前背貼後胸肢體相雜揉，擁擠到根本無法操持兵器。英軍火力逐漸將法軍正面削成如三叉戟一般，3個矛頭對準了英軍分成中左右3陣的甲士。

終於法軍還是熬過了火力的洗禮，迎頭撞上英軍的甲士，累積許久的壓力一次爆發，肉搏十分激烈，一度將英軍往後壓退一騎矛的距離。然而英軍甲士站在堅實的土路上，下盤穩當，不像法軍得一面使力一面小心地滑。

法軍事先準備的長柄戰斧、鋸短騎矛在面對英軍的原版騎矛時又有短不接長的尷尬，更別說剛跋涉而來氣空力盡還沒喘幾口，就得接戰等候多時氣定神閒的英軍，側面還被長弓手射住。法軍直戰鬥到第2陣的友軍也趕上增援，但沒能解決困境──側面的長弓射手持續輸出、將人驅往陣中緊逼，反而使得法軍陣中更加壅擠。

危急之際，亨利五世命令射手拋下長弓，拾起短兵（長弓手用來把木樁搗進地裡的斧、錘，以及倒臥戰場傷亡者手中的兵器）助戰；許多甲士奄奄一息，任由欺近的長弓手將匕首扎入盔甲的隙縫、或者掀起頭盔的護罩直插面門。

戰鬥如雄獅一般的阿朗松公爵（Duke of Alençon）率領著一夥人直取格洛斯特公爵（Duke of Gloucester）把他打趴，前來支援的英王也被敲了一腦袋，王冠被磕下一瓣，真的是差點要跪。孤軍深入的阿朗松公爵才發現自己陷入重圍，脫下頭盔、獻出手套正要認輸，隨即被盛怒的英軍砍倒在地。中世紀的戰場上貴族向來有主動投降拿贖金換自由的權利，也是士兵藉以致富的捷徑；此番戰鬥激烈，有的法國貴族投降不下10餘次，但大部分人則在討饒時喪命。

Photo Credit: iStock 與阿朗松公爵交手的亨利五世；背景的馬上騎士是虛構的，此時雙方都是步戰

人力體力快速消耗，法軍很快就失去了戰鬥的能量，屍積如山；有些人身上並無傷痕，純粹是推倒、絆倒、滑倒在地後被層層疊疊壘上身的同伴屍身、鎧甲堆壓，窒息而亡。法軍屍身竟堆到了一人高。

關於文獻中所描述的高與身齊的屍山，現代史家多有質疑，不過類似紀錄在中世紀其實十分常見──當一支軍隊陷入包圍或半包圍的狀態時，外圍的士兵很自然地往裡邊兒退後、閃躲、擠壓，就容易演變成陣中堆屍的慘況；當英軍兩翼的射手拋下長弓開始圍殲敵人，法軍本來就已經過度密集的陣形便同樣發生了推搡踩踏。

二戰期間奧斯維辛集中營內毒氣室的屠殺也反映了類似情形：被關押的受害者為了一口新鮮口氣，會拼命擁向少量出口，拉扯、踩踏、攀附其他人，堆起的屍身往往高出6英呎（1.8公尺）。

當英軍爬上法軍屍山居高臨下反擊時，戰役的高潮也過去了；實際上僅僅經過了半小時，法軍的第1陣與第2陣就已經被擊垮。除了最精銳的戰力被消滅之外，由於貴族領主們搶著打前鋒，儘管法軍的第3陣還保留優勢兵力，此時卻陷入群龍無首的窘境，任由英軍清理戰場，從屍堆中拉出一息尚存還可以討贖金的人質。

就這樣過了2小時，亨利五世突然得報，法軍的別動隊姍姍來遲，正在英軍後方搶掠行李，英王的龍床、皇冠與玉璽都成了法軍戰利品。不過更糟的是英軍現在有被前後夾擊的危險，士兵們還散布各處挖人質發大財不在戰鬥位置上，正面的法軍還在接收附近的馳援，一小批援軍甚至正面發起了衝鋒（然後被擊退）；數量龐大的俘虜要是跟著裡應外合，後果不堪設想。

亨利一面重整陣勢，一面下令處決戰俘。大部分士兵非常不情願地宰殺金雞母，以至於亨利必須指定200長弓手執行命令，匕刺、斧砍、槌砸如牲畜般一一屠割，被關在小屋中的人質則一把火燒了。

以現代眼光來看屠殺戰俘可稱罪大惡極，法國學者當中民族意識較濃厚的自然不少口誅筆伐。不過回到中世紀的脈絡，當戰役的前景還不明朗時，俘虜的性命留不留就是受降人單方面決定的；在當時的其他戰役中，交戰未結束前先殺降誠屬司空見慣，也被交戰雙方視為理所當然。

亨利五世的命令固然不人道，然而史料當中往往不是指責亨利暴虐，而是埋怨法軍無效的反擊反而葬送了戰俘的性命；實際上，在法軍行動前亨利已先派出使者，提醒他們重啟戰端的可怕後果。

隨著法軍的撤離，英軍也停止了殺降；亨利五世召集雙方的使節，要求他們確認勝負；「這天是您的」（This day is yours.），使者回答道，然後指了指附近矗立的城堡，說那座城叫作阿金庫爾（Agincourt）。英王順水推舟，便將此役命名為阿金庫爾之戰。

法軍遭受了慘重的失敗：大約8000至10000人死於是役；單單計算披甲的貴族，1萬人陣亡了大約5600至6600人；3位公爵、5位伯爵、近百餘名其他貴族、3069名騎士與騎侍（squire）陣亡（一說法軍戰死了3位公爵、6位伯爵、120名男爵、1500名騎士），5位公爵、12位伯爵則作了俘虜；法王死了7個表兄弟，羅亞爾河以北的21名王室或領主總管（bailli, senescal）當中至少12人非死即俘。

陣亡者還包括王室統帥德阿爾貝，而元帥波西考儘管逃過一劫，到死都沒有被贖出。將近1400位政治上支持法王的重要人物一次去了3分之1。許多家族的當家與男性繼嗣幾乎同時全部去世，將近一代人的領主被抹消。英軍的傷亡則輕微得多：文獻中的紀錄從9人、10人至33人不等，顯然過低；但大概不超過數百人。

阿金庫爾之役無疑是巨大的勝利；數量僅僅對手4分之1的英軍卻殲滅了比自己還多的敵人。敗報傳至法國宮廷，公眾起而詬罵貴族的無能，說這是上帝降罰腐敗的貴族，罪有應得，互相指責聲中進一步加劇了貴族間的黨爭；人們說法國從此成了各國的笑柄，當天這一戰遭受的損失與屈辱是法蘭西3百年來僅見。

亨利與其麾下帶著1500－2000名俘虜，在大雨中踏上歸途，3天後濕冷飢寒的英軍順利抵達加萊。儘管英王受到盛大歡迎，尷尬的是普通士兵卻不免作冤大頭，被城中商人敲竹槓，一夜暴富之後又被故意抬高的物價削得一貧如洗；有些士兵甚至被拒絕入城。

這般戰力是不可能再執行任何軍事行動了，亨利在加萊等候順風待到11月中，撇下了部隊先行歸國。在倫敦迎接英王的儀式隆重盛大，大衛戰勝哥利亞等等主題的各式活人畫（tableaux vivants，由藝術家或演員保持靜態呈現畫面的一種演出形式）在街邊展出，觀眾擠得水洩不通，國王的行列伴隨著法軍戰俘，花了5小時才順利通過。

在戰役前10天，英國本土還有不服亨利統治的貴族控訴現有政權不合法；但阿金庫爾戰勝後4天內捷報傳至倫敦，一切針對亨利得國不正的指控都煙消雲散。亨利五世不但藉此消滅政敵，還取得了貴族與議院的信任，讓他們相信與上帝同在的英王戰無不勝，批准軍費慷慨解囊。

再怎麼說英王的遠征也只取得了哈弗勒爾港口，戰勝以後若無後繼，阿金庫爾之役也就不具任何決定性；實際上，後續針對諾曼地的征服與鞏固一直進行到1422年亨利逝世為止，那時他也才35歲。然而憑藉著英軍相對於法軍的優勢，戰爭還會再持續一個世代。

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核稿編輯：翁世航