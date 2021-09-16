唐朝的華麗與宋朝的璞真，陶鑄出日本京都文化的千年驚艷

自從西元794年桓武天皇遷都至此，京都就開啟了她千年來的美麗倩影。最初的名字叫平安京，由於大唐風華的聲聲招喚，設計者有一個非常明確的理念，就是把她變成大唐國都的美麗複刻。

唐朝以洛陽、長安兩都並重，平安京亦延續這樣格局傳統：北端中央是皇宮大內裏，自大內裏向南方的起始點，乃是貫穿京中的朱雀大路。由大街為中軸，左右完全對稱，城內居住區像棋盤一樣切割成一個個小方格建造的，這是仿照唐代「里坊制」而建，日本人稱其為条坊制（じょうぼうせい），現今京都街隨處見的一条、二条、烏丸五条等等街道名稱，就是千年前的歷史烙印。

有趣的是，有別於中國的都邑修築高大的城牆來防禦，平安京卻看不到這些軍事建築，也許是當初的設計者擔心剽悍的城牆會破壞她美麗的高雅，只有在朱雀大道的最南端，興建了平安京的入口玄關——「羅城門」。並在城門的東西兩側，配置了平安京的護國神寺——東寺與西寺，用宗教的慈悲來守護她美麗的高雅。

當桓武天皇積極屏除「奈良」佛教勢力，遷都來到平安京。天皇請到了當年留學唐朝的佛法高僧空海進駐南端東寺，使東寺成為真言密教的總道場。倘若「奈良佛僧」進入平安京，南端入口處的查核不是威武的士兵，而是閃耀著熠熠佛光，大唐高僧的佛理指教。

平安京的入口，就是這麼唐朝，這麼佛教。

西寺後來遭遇大火燒燬，而羅城門也因失於管理消失匿跡，而東寺是平安京建都時期唯一存留的建築物。

原來平安時代的遺留，還是那麼唐朝，還是那麼佛教。

朱雀大路將平安京一分為二，東側稱為左京洛陽、西側稱為右京長安。儘管「右京長安」在當時多為沼澤地未能順利開發，最後實際的市區只有「左京洛陽」保存下來，但是平安京至此有了一個可愛的古典別稱「洛陽」。

京都人自稱為洛陽人，京都的行政區劃分洛南、洛京、洛中、洛北、上洛等，到現在仍在使用。而許多機關名稱更是直接打上洛陽的印記，如「京洛運輸」、「京洛庵」、「洛陽工業高等學校」、「洛陽病院」、「株式會社洛陽」。

漫步在京都街上，隨處可見的洛陽字樣，讓人有時空錯置之感，彷彿是這座千年古城，生怕遊客不知這裡乃是洛陽京城，處處提醒著遊客她那遠古的繁華記憶。

然而究竟妳是遠古的唐朝，還是千年的京都呢？我也搞糊塗了。

北魏楊衒之《洛陽伽藍記》，將洛陽分城內、城東、城西、城南、城北五卷敘述，對寺院的緣起變遷、奇談異聞都詳細記載，可見洛陽最經典的就是寺廟。平安京在千年前天皇的努力呵護下，可說是深得洛陽三昧。保守估計，京都現存的寺院多達3千多所，瀰漫空氣之中，是處處可見，令人菩提清涼的梵唄僧語。

而如今中國的洛陽大概只剩龍門石窟可看，但是徜徉在京都的洛陽，「三步一社，五步一寺」，令人震撼，亦是令人唏噓再三。

隨著平安京正式成為天皇的首都——京都，平安京「洛陽」又有另個典雅的稱呼「京洛」。

東漢班固《東都賦》云：「子徒習秦阿房之造天，而不知京洛之有制。」曹丕亦有古詩《煌煌京洛行》。京洛，京洛，多麼美的名字啊！然而隨著中國政治中心的轉移，京城洛陽早已是遙遠的歷史記憶，京洛更是陌生的詞彙。

不過這個華夏民族沉寂千年、甚至早已遺忘的都名，卻飄洋過東，成為大和民族永不褪色的鄉愁思念：日本近代著名美學家東山魁夷繪製了一系列京都風景畫，就是以《京洛四季》為名的圖文集。

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「京都是日本的故鄉，也是我的故鄉」，「我把京都深秋的景色，當作哺育我的『搖籃』。」1960年春天，川端康成為了「左京洛陽」的美，特地到京都來長住一番。「想寫一篇小說，藉以探訪日本的故鄉。」這部描寫日本故鄉的小說正是獲得諾貝爾文學獎的作品的《古都》。

川端提筆寫信給他的好友畫家東山魁夷：「如果現在不畫的話，京都可就沒有了。趁著京都彌留之際，請畫下它吧。」

受到大文豪川端的啟發，東山魁夷花了6年的時間，畫成了畢生代表作《京洛四季》，京洛之名確實不凡。事實上早在幕末時期的畫家森寬齋、望月玉泉就已有《京洛四季》同名的畫作，京洛的魅力其來有自。

1968年，川端康成獲得諾貝爾文學獎，東山更特別以此系列畫作裡的〈北山初雪〉為禮贈賀，畫作所描寫的正是《古都》裡描寫京洛的雪景。川端後來的著作《日本之美的心》（日本の美のこころ)，即以此畫做為封面。

兩位日本近代文學、美學大師的相遇，「文中有畫，畫中有文」，讓京洛的感動美，從千年前，繼續延續至今。

然而如果你對京都洛陽不夠熟悉，對大唐文明又太過陌生，沒有關係，漫步在京都，你只要記住一種的色彩——艷麗。

成千上百的朱紅鳥居構成了一條通往神祕的奇幻隧道。經過無數風雨洗禮，褪了色的朱紅，加上新抹上的亮紅，大大小小，密密麻麻，蜿蜒而上。陽光打在朱紅上，隨著隧道，傾瀉而下，你聽見那聲響的感動嗎？

這是《藝妓回憶錄》中可愛小千代奔跑在鳥居隧道的電影場景，一片片的朱紅亮麗讓人印象深刻，讓稻荷大社的美，再次地艷麗展現。

屋頂有隻象徵吉祥的金銅合金的鳳凰，外牆塗漆貼滿了純金的金箔裝飾，若再搭配湖景以及兩旁的紅色楓葉，金紅色澤與湖光粼粼的交織輝映，貴氣逼人卻又優雅華麗，毫無違和的色彩美學令人嘆服再三，這是金閣寺的豔麗。

Photo Credit: 令狐少俠 京都叡山的夜間電鐵

看膩的白日的繁華，走趟京都叡山的夜間電鐵吧。全暗的車廂，寬敞的觀景窗，被點亮的是兩旁的朱紅燦黃。轟轟地聲響拉動著寧靜屏息前進，夜楓成為流動的色彩光影，車窗成了奇幻變化的彩色螢幕，整台列車彷彿開往宮崎駿電影裡的神秘世界，被震撼的瞬間，只有感動到不可思議。

這是叡山夜楓，難以想像的夜間艷麗。

唐朝盛世的浮誇色調：粉、黛、雪、金、銀、翠、碧、青、紅、白、黃，通通綻放在一朵朵色彩艷麗的嬌貴唐詩中。原本以為這只是單純的文字想像，隨著唐代彩釉陶器的正式出土，淺黃、赭黃、淺綠、深綠、天藍、褐紅、茄紫，種種色彩繽紛的曼妙組合，原來艷麗正是妳唐朝的顏色。

京都的豔麗在唐朝，唐朝的艷麗在京都。

然而唐朝的艷麗只是京都的華麗上色，畫布的底端還保有繁華落盡後的原始真純，那就是宋朝的璞真。

禪寺中斑落的枯石寧靜，簡約到毫無累贅的庭園洗鍊，一沙、一草、一石、彷彿當下，時間靜止，這是宋代禪宗的璞真。少了這種樸真，那麼再多的京都美只是一種喧囂。

只有唐朝的華麗與宋朝的璞真，才能陶鑄出屬於京都文化的千年驚艷。

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本文經令狐少俠授權轉載，原文發表於此

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