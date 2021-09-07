2021/09/07,
藝文

布袋戲傳奇鍾任壁辭世享耆壽90，一生獲獎無數文化部將呈請總統明令褒揚

布袋戲傳奇鍾任壁辭世享耆壽90，一生獲獎無數文化部將呈請總統明令褒揚
Photo Credit: 雲林縣府提供

我們想讓你知道的是

鍾任壁藝師辭世，享耆壽90歲。他在布袋戲領域中的傳承推廣，作育英才無數。文化部長李永得表示，鍾任壁藝師一生奉獻臺灣傳統布袋戲的保存、傳承及戲劇創新。雖溘然離世，但其熱情教學的無私精神，將永為後世所緬懷。

布袋戲「閣」派第五代掌門人鍾任壁昨（5）日晚間辭世，享耆壽90歲。根據文化部指出，文化部長李永得已指示文化資產局全力協助家屬治喪事宜，並將呈請總統明令褒揚。

新興閣掌中劇團第5代傳人鍾任壁辭世（2）
Photo Credit: 雲林縣府提供
鍾任壁

鍾任壁於1932年出生於西螺的布袋戲世家，自小承襲家傳新興閣布袋戲，17歲起擔任傳統布袋戲、劍俠戲主演，1953年，鍾任壁就申請立案登記團名「新興閣掌中第二劇團」，直到父親亡故，才將劇團改名為「新興閣掌中劇團」至今。

根據《中央社》報導，學者呂理政《布袋戲筆記》一書記載，鍾任壁22歲成名，並配合戲院內台演出，改良戲偶尺寸及布景，推出數檔奇幻武俠故事，《大俠百草翁》一戲風靡一時；1965、1968年兩度贏得台灣區地方戲劇比賽掌中戲冠軍；1965年更曾受邀於中視演出《小神童李三保救世記》。鍾任壁更是雲林西螺「新興閣」的核心，與黃俊雄、陳錫煌、許王人等布袋戲大家同輩。

而鍾任壁以具藝術性之文、武戲口白與演技著稱，擅長傳統布袋戲與創新的金光戲，一身奉獻於布袋戲，在此領域獲獎無數，曾獲國家三等景星勳章、教育部民族藝術薪傳獎、藝術教育貢獻奬之終身成就奬、雲林縣政府文化特別貢獻獎及文化藝術獎——貢獻獎、臺北市與新北市合頒臺北傳統藝術藝師、臺北市政府布袋戲終身成就奬等獎項。國際上更被英國劍橋「國際傳記中心」（International Biographical Center）選入「21世紀台灣偶戲表演藝術傑出人物」。

根據《中央社》報導，雲林縣長張麗善聽聞鍾任壁逝世後相當難過，而雲林縣府去（2020）年開始為鍾任壁拍攝紀錄片《掌中傳啟》，甫完成後鍾任壁先生卻與世長辭，令人扼腕。《掌中傳啟》將於10月1日首播，向鍾任壁致敬。

此外，《中央社》也指出，鍾任壁的兒子、新興閣第6代傳人鍾任樑，為父親布袋戲人生所下註解：「世紀人，甲子藝，卅年傳承，滿腔熱忱，一心執念」。文化觀光處也說，鍾任壁每次出席演出場合，總是西裝筆挺亮相，有「布袋戲紳士」之稱，他一生都投入布袋戲，包含布袋戲紮根、推廣及文化宣揚活動。其將掌中藝術帶入校園，讓偶戲文化傳承於國中小及大學生的身上，扶植藝術於不輟。

鍾任壁在布袋戲領域中積極的傳承推廣，培育英才無數。文化部長李永得表示，鍾任壁一生奉獻臺灣傳統布袋戲的保存、傳承及戲劇創新。雖溘然離世，但其熱情教學的無私精神，將永為後世所緬懷。

布袋戲一代宗師鍾任壁辭世
Photo Credit: 台北市政府文化局提供

新聞來源

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。