布袋戲傳奇鍾任壁辭世享耆壽90，一生獲獎無數文化部將呈請總統明令褒揚

布袋戲「閣」派第五代掌門人鍾任壁昨（5）日晚間辭世，享耆壽90歲。根據文化部指出，文化部長李永得已指示文化資產局全力協助家屬治喪事宜，並將呈請總統明令褒揚。

Photo Credit: 雲林縣府提供 鍾任壁

鍾任壁於1932年出生於西螺的布袋戲世家，自小承襲家傳新興閣布袋戲，17歲起擔任傳統布袋戲、劍俠戲主演，1953年，鍾任壁就申請立案登記團名「新興閣掌中第二劇團」，直到父親亡故，才將劇團改名為「新興閣掌中劇團」至今。

根據《中央社》報導，學者呂理政《布袋戲筆記》一書記載，鍾任壁22歲成名，並配合戲院內台演出，改良戲偶尺寸及布景，推出數檔奇幻武俠故事，《大俠百草翁》一戲風靡一時；1965、1968年兩度贏得台灣區地方戲劇比賽掌中戲冠軍；1965年更曾受邀於中視演出《小神童李三保救世記》。鍾任壁更是雲林西螺「新興閣」的核心，與黃俊雄、陳錫煌、許王人等布袋戲大家同輩。

而鍾任壁以具藝術性之文、武戲口白與演技著稱，擅長傳統布袋戲與創新的金光戲，一身奉獻於布袋戲，在此領域獲獎無數，曾獲國家三等景星勳章、教育部民族藝術薪傳獎、藝術教育貢獻奬之終身成就奬、雲林縣政府文化特別貢獻獎及文化藝術獎——貢獻獎、臺北市與新北市合頒臺北傳統藝術藝師、臺北市政府布袋戲終身成就奬等獎項。國際上更被英國劍橋「國際傳記中心」（International Biographical Center）選入「21世紀台灣偶戲表演藝術傑出人物」。

根據《中央社》報導，雲林縣長張麗善聽聞鍾任壁逝世後相當難過，而雲林縣府去（2020）年開始為鍾任壁拍攝紀錄片《掌中傳啟》，甫完成後鍾任壁先生卻與世長辭，令人扼腕。《掌中傳啟》將於10月1日首播，向鍾任壁致敬。

此外，《中央社》也指出，鍾任壁的兒子、新興閣第6代傳人鍾任樑，為父親布袋戲人生所下註解：「世紀人，甲子藝，卅年傳承，滿腔熱忱，一心執念」。文化觀光處也說，鍾任壁每次出席演出場合，總是西裝筆挺亮相，有「布袋戲紳士」之稱，他一生都投入布袋戲，包含布袋戲紮根、推廣及文化宣揚活動。其將掌中藝術帶入校園，讓偶戲文化傳承於國中小及大學生的身上，扶植藝術於不輟。

鍾任壁在布袋戲領域中積極的傳承推廣，培育英才無數。文化部長李永得表示，鍾任壁一生奉獻臺灣傳統布袋戲的保存、傳承及戲劇創新。雖溘然離世，但其熱情教學的無私精神，將永為後世所緬懷。

Photo Credit: 台北市政府文化局提供

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責任編輯：王祖鵬

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