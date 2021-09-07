民眾黨提「廢考監」「並立制改聯立制」等四大修憲方向，民進黨力拚10月提出黨版

台灣民眾黨立院黨團今（7）日召開記者會，黨團總召邱臣遠、立委賴香伶和張其祿提出四大修憲方向，包括「廢考監」、「人權入憲」、「修憲降門檻與公民提案」、「並立制改聯立制」，盼藍綠兩黨都能夠放下政治偏見，也看看民眾黨團的提案並且開放自家委員連署；並強調，本次修憲是修憲權回歸立法院以來最接近成功的一次，希望能看到執政黨所提出的版本；民進黨憲改小組則在上週開會，表示將力拚10月提出黨版。

民眾黨再提4方向，盼立委選舉並立制改聯立制

邱臣遠表示，距離上次修憲委員會的組成已5年，本次修憲是修憲權回歸立法院以來最接近成功的一次，部分重大議題如18歲公民權等，幾乎已是朝野共識；其實民眾黨團去年已提過「18歲公民權」、「動物保護入憲」，今年將再提四大修憲方向「廢考監」、「人權入憲」、「修憲降門檻與公民提案」、「並立制改聯立制」。

立委張其祿表示，新憲政改革是民眾黨團本會期的重點任務。他指出，台灣上次修憲已是17年前的事，這17年來經過了兩次政黨輪替，民眾對於憲政未來的想像早已和當初有所不同。民眾黨團在去年10月提前成立「修憲工作小組」準備憲法改革研究，並且已召開13次工作會議，希望研究出能夠符合台灣憲政體制現實的修憲案。

張其祿表示，由於人民教育水平普遍提高，網路發達和資訊自由，民眾資訊吸收度快、範圍廣，為了讓民眾參與修憲或一般法律提案，門檻更應降低；本會期民眾黨團準備「降門檻，公民要參與」修憲草案，將人民的創制權落實在修憲提案上，納入公民修憲的提案，以直接民主彌補代議民主的不足，這絕對有利於深化台灣民主。

此外「聯立制修憲案」也是另一個修憲重點，過去選舉採並立制，產生票票不等值的問題，容易造成一黨獨大專制的局面，採行聯立制則能使國會席次充分反映民意基礎、提升國會效能，更有助社會意見多元呈現。

並立制和聯立制差在哪？ 某國國會議員總席次100席，區域代表50席，不分區50席。假設採用「並立制」，A黨政黨得票率40%，區域代表獲得10席，不分區席次＝50X40％＝20（席），所以總席次＝區域+不分區＝10+20＝30席；假設採用「聯立制」，直接用得票率算總席次＝100X40％＝40（席），不分區席次＝30（A黨需湊滿40席，補的30席就是不分區席次） 「聯立制」制度的好處是，某政黨就算沒有地區候選人當選，甚至不提名地區候選人，只要通過政黨票的得票門檻，就可獲得席次，有利於小型政黨，且不會有並立制「總得票率與席次不對等」之困擾。缺點是，因為聯立制的應得總席次是由政黨票得票率決定，分配比例代表席次前，必須先扣除同黨的地區當選席次，不同於並立制中，比例代表席次直接就是政黨票得票率的狀況。



以民眾黨為例，2020立委選舉其獲得11.2％政黨票支持，但在國會內只有5席，張其錄認為，「現在的並立制沒收民眾黨8席」，因此他們主張採行聯立制，可讓國會席次充分反映民意基礎，提升國會效能。

立委賴香伶則強調，憲改不能為修而修，希望一次到位，納入早在2015年就被討論過的「人權入憲」。她表示，國際間早已有保障核心人權的九大公約如「公民權」、「婦女權」，我國雖已將其中如兒童、身心障礙者權利公約國內法化，但至今沒看到任何明確的相關保護。台灣在同性婚姻通過後，自詡為亞洲人權國家指標，更應該在這次修憲將「人權入憲」納入討論範圍，將人權提升至憲法等級，早日將台灣打造成亞洲人權燈塔。

賴香伶表示，「廢考監，權力要平衡」也是民眾黨團修憲的主張，相較於多數現代國家三權分立的憲政常態，我國雖然將考試權與監察權獨立分離，但實際行政上考、用分離，造成行政效率破碎；監督上調查權行使強度不足，限縮國會對行政監督效果，若能回歸三權分立體制，可望改變我國行政效率不彰、監督強度不足的憲政體制。憲法是國家基本大法，不宜輕動，但也不能把修憲門檻訂太高，致使無法與時俱進；這次修憲委員會若能把門檻適度降低，將有利於國家合理運作。

民眾黨團表示，希望以務實的態度處理修憲問題，不把問題複雜化，並且再次強調，修憲是為了更好的國家發展，呼籲兩大黨切勿借題發揮，夾帶可行性太低或實質意義不大的議案，造成修憲破局；更期待藍綠兩黨放下己見，能參與連署民眾黨團的提案，一同把握難得的修憲機會。



目前民眾黨團僅有民眾黨立委蔡壁如提出的《中華民國憲法增修條文》增訂第10條之1條文草案，明訂將動物保護列為憲法重要基本國策，經跨黨派立委連署支持，已送至修憲委員會審議。

民進黨預計10月提出黨版

民進黨憲改小組「人權與基本國策組」也在9月1日時，召開分組會議，就社會各界所關注的18歲公民權及人權條款進行討論，希望10月中下旬黨版修憲案能夠出爐，送交立法院黨團。

憲改小組發言人林飛帆表示，與會委員多數具體建議選舉權與被選舉權應下修到18歲；而針對人民的自由及權利，小組也同意憲法應朝向接軌聯合國人權規範方向進行修正。

林飛帆表示，參政的年輕化是世界普遍的潮流，也是許多年輕人共同等待的公平、可以決定自己未來的權利與機會；而不僅是如此，過去大多以釋憲方式來補足人權保障不周延的方式，如今可以透過這次修憲的機會，在憲法層次的人權相關條款上，賦予更多與時俱進的精神。

民進黨3月啟動憲政改革小組討論，分成中央政府組織、國會職權、人權與基本國策等3組；憲改小組會議先前因為疫情三級警戒而停擺，國會職權組9月終於先重啟，人權組及中央政府組織組也預訂會依序重啟，力拚10月下旬黨版修憲案能夠出爐，由立法院黨團正式提出黨版修憲草案。

立法院新會期傳規畫本月17日開議，時間點仍待朝野協商拍板。民進黨團總召柯建銘說，新的會期除了要處理中央政府總預算案，今、明年度國營事業預算案、紓困特別預算案與軍購特別預算案，也要開始啟動修憲程序，力拚2022年大選合併公民複決。

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核稿編輯：翁世航