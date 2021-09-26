投稿論文時，如何善用英文句子和段落說服期刊編輯和審稿委員出版？

文：Steve Wallace

在數個月或甚至數年的辛勞實驗和分析後，終於將學術文章投稿。愉悅和如釋重負的心情隨即被緊張和憂慮取代。

您想要自己的原稿能快速出版，但是投遞的稿件很少能直接被接受出版的。同儕審稿委員可能會針對您的文章提問，並建議您再次遞交修改過的原稿，有時候這對於某些作者而言並不容易。

回覆信是您說服期刊編輯和審稿委員的機會，藉此說明他們所提出的問題已獲得解決，您的稿件現在適合出版了。不過，要寫出一封好的回覆信並不簡單，尤其是必須同時面對心中的OS以及現實層面該如何客觀理性回應。

本文將說明如何克服挫敗感，寫出一封有效的意見回函，幫您克服最後一道關卡，讓學術論文順利出版。

想一下，並決定下一步如何進行

期刊編輯通常是最後的審判者，他們會根據同儕審查報告決定是否要出版您的論文。

最常見的編輯決定是「修改後再投」，這代表該研究論文只需要實質修正後即適合出版。若您需要盡速出版論文時，難免覺得錯愕，但是這樣的決定並不是退稿，而是您的論文仍然可以出版，只是要處理好審稿委員的問題。

在開始寫信給審稿委員時，先考量他們的要求是什麼。其實，他們所給您的建議，很有可能是大幅改善您原稿的機會，也可能一併挑出您研究設計上的重大瑕疵，甚至是您未注意到的論述。

此外，其實同儕審查並不是一份支薪的工作，所以保持同理心，記得他們從自己繁忙的研究行程中撥時間讀您的文章，並不斷提醒自己在回應時保持禮貌和尊重。

面對評論，身為作者應該要閱讀每一個評論，並思考自己該如何表達自身立場。要記得，您的論文即將面對的是第二輪的審查，所以要回答所有的評論，回答時要周全。因此，為了幫助您釐清這些問題，已下列出審稿委員常提出的幾個問題。

額外實驗

審稿委員可能會挑出您論文中重要的缺失，建議執行額外的實驗。

雖然這是您在實驗室裡付出無數小時後，最不想聽到的意見，但仔細想想，若是只想要加快重新投遞程序，而忽略審稿委員的意見，仍不進行這些額外的實驗，這將會大幅減少原稿被接受出版的機會；除非您有確定能說服審閱者的絕佳理由。

花時間和精力在出版論文的最好版本是值得的。

如果您無法達成這樣高的成就，如緊迫的限期，就盡量讓自己在限制時間內，盡可能執行更多的實驗。要在這種情況下增加您的機會，就需要讓審稿委員看到您已經認真地考慮過他們的建議，並補充至自己的討論一節中。例如，您可以用提案的方式，將缺漏的實驗列為未來重要的研究方向，或將之列為自己研究的限制。

澄清您的學術論文內容

犯錯是一個過程，所以大多審稿閱員會企圖找到您原稿中的錯誤。先感謝審稿委員讓您注意到文中的真實錯誤，而若當中有誤解，也可以解釋。

審稿委員也會要求您澄清原稿中不清楚的部分。例如，他們會要求您提供更多的背景資訊，或以不同方式呈現您的數據。這時候，適當地修正錯誤，並為自己不佳的呈現方式道歉。

以第二語言寫作具有挑戰性，若您寫出來的英文不清楚或含有錯誤，審稿委員會留下相關評論。有許多作者向我們救助，就是因為同儕審稿委員針對作者的英語寫作提出負評。一旦決定要怎麼回覆審稿委員的問題後，您就準備好寫回覆信了。

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本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航