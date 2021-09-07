舉國歡騰的軍事政變：遭軟禁的幾內亞總統顧德，為何從民選希望走到顧人怨？

文：吳宗宜

幾內亞政變，民選總統遭部隊軟禁

西非國家幾內亞於9月5日爆發軍事政變，由上校杜姆布亞（Mamady Doumbouya）率領的特種部隊，攻入首都科奈克里（Conakry）的總統府，拘捕現年83歲的總統顧德（Alpha Conde），並解散現任政府。

身披幾內亞國旗的杜姆布亞在國家電視台上宣布，貧困和政府的貪腐迫使他的士兵推翻顧德、廢除憲法：「士兵的職責是拯救國家，我們已經解散了政府，我們將一起改寫憲法。一人統治已經結束，我們不再將政治委託給個人，我們將把它委託給人民。現在是我們相互了解、攜手共進，坐下來制定符合現實、能夠解決問題的憲法的時候了。」

杜姆布亞也指出，他們是為了這個超過1270萬人口國家的最佳利益而挺身而出：「自1958年脫離法國獨立以來，我們國家的經濟沒有取得足夠的進步，如果你看到我們的道路、醫院狀況，你就會意識到72年後，我們是時候該覺醒了。」

發動政變的特種部隊宣布實行全國宵禁，且並未明確結束時間，僅表示將另行通知。軍隊被部署到街頭，由軍方取代地方首長施政，陸地和空中邊界也將關閉一周，軍隊並將於6日召集顧德的內閣部長和其他高級官員，在首都科奈克里會晤。

人民舉街歡騰，國際社會多所譴責

政變的消息傳出後，首都不少人民卻感到歡欣鼓舞，一位匿名的示威者向法新社表示：「我們為特種部隊感到自豪，折磨和殺害我們青年的兇手終於被推翻了。」

另一位匿名人士告訴德國之聲，由於幾內亞國內的情況慘淡，她對此次政變感到非常高興，「人民受了這麼多苦，沒有水、沒有電，甚至沒有路！幾內亞沒有路，這太荒謬了！我們都厭倦了。」

幾內亞記者尤瑟夫（Youssouf Bah）告訴半島電視台，該國情況非常不穩定：「自從政變者在國家電視台發表聲明以來，反對派支持者走上街頭支持，成千上萬的年輕人在街上跳舞歡迎他們。這座城市是分裂的，一部分是支持政變者，另一部分支持與反對派之間仍在衝突，很難準確掌握確切的情況。」

開放社會基金會（Open Society Foundation）的政治學家凱恩（Ibrahim Kane）向德國之聲表示，幾內亞一直處於風暴中，自去（2020）年選舉以來，該國一直在應對無休止的混亂：「幾內亞一直處於危機中，很明顯，總有一天有人會試圖為局勢帶來秩序。」

德國之聲西非記者弗雷（Fred Muvunyi）則報導：「看起來政變實際上已經成功了，但誰會掌控大權仍然令人困惑。」

幾內亞專家福法納（KabineFofana）則向德國之聲稱，幾內亞的局勢最終將歸結為一場力量之爭：「在這樣的權力爭奪中，實力最強者通常會獲勝。」

Photo Credit: AP / 達志影像

然而，以美國為首的國際社會均譴責此次政變，國務院發言人普萊斯（Ned Price）9月5日在一份聲明中說，「暴力和任何憲法外措施只會侵蝕幾內亞和平、穩定和繁榮的未來，並敦促各方遵守法律，這些行動可能會限制美國和其他國際夥伴支持該國走向更光明未來的能力。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也對政變予以譴責，並呼籲叛亂分子釋放被拘捕的總統顧德：「我本人密切關注幾內亞情勢，強烈譴責任何藉由武力奪取政權的行為，並呼籲立即釋放總統顧德。」

非洲聯盟（AU）也譴責軍事政變並要求立即釋放顧德，非盟輪值主席、剛果民主共和國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）和非盟委員會主席穆罕默德（Faki Mahamat）也發表聲明，呼籲非盟的和平與安全理事會召開緊急會議，審視當前的局勢並採取適當措施。

西非國家經濟共同體（ECOWAS）也要求幾內亞恢復憲法秩序，並威脅要對其實施制裁，西非經共體現任主席、迦納總統阿庫佛－阿杜（Nana Akufo-Addo）也譴責這場政變，並要求士兵立即無條件釋放被拘留的顧德。

奈及利亞外交部也聲稱，特種部隊的叛變違反了西非經共體的規定：「奈及利亞政府對今天發生在幾內亞共和國的政變感到難過，這明顯違反了西非經共體關於民主及善治的協議，奈及利亞政府強烈譴責並拒絕任何違憲的政府更迭，呼籲發動政變者立即恢復憲法秩序，以保護人民的生命和財產。」

針對各界呼籲釋放總統顧德，一名特種部隊軍官向路透社表示：「我們希望向國家和國際社會保證，顧德的身心都沒有受到威脅，我們採取了一切必要措施讓他獲得醫療服務並與他的醫生保持聯繫。」

遭軟禁的民選總統顧德是誰？

現年83歲的幾內亞總統顧德，曾是反對派領導人，一度被軍政府監禁並被判處死刑，他於2010年透過民主選舉從長期執政腐敗專制的軍政府手中獲得了政權，成為幾內亞自1958年脫離法國獨立以來、該國52年歷史上第一位民選總統，許多人將他視為這個礦產資源豐富，卻長年深陷貪腐國家的一個新開始。

顧德於2015年再次當選，由於幾內亞擁有豐富的自然資源，包括鑽石和黃金、鋁土礦（Bauxite）、鐵礦，該國經濟得以在其執政的10年中持續成長，但該國大部分人口仍生活在貧困之中，顧德承諾要剷除幾內亞猖獗的腐敗問題，但批評人士稱，他未能改善普通民眾的生活。

去年，顧德推動修憲公投，使他能夠在總統兩屆任期限制後再次連任，此舉導致反對派強烈抵制10月18日的總統大選，並在幾內亞各地引發暴力衝突。

然而，選舉委員會還是宣布顧德的勝選，稱其獲得了59.5％的選票，他的主要競爭對手迪亞洛（CellouDalein Diallo）僅獲得了33.5％的選票。迪亞洛和其他反對派人士稱選舉舞弊頻傳，是一場騙局，並指責他轉向威權主義，民眾也大規模上街示威抗議。

顧德政府稱有數人在示威抗議遊行中，與安全部隊發生衝突而喪生、數百人被捕。但幾內亞媒體報導稱，至少有30人死亡，顧德政府則否認對抗議者採取嚴厲手段，並指責反對派製造混亂。

幾內亞政局一直動盪不穩，此次特種部隊政變、軟禁總統更是使局勢更加混亂，也讓國際市場對鋁土礦的出口感到擔憂，鋁的價格持續飆漲。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範