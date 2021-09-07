禁廚餘養豬「治標不治本」，立委籲政府專業化剩食管理、推行廚餘環保飼料化

為防堵非洲豬瘟，9月起禁止廚餘養豬1個月，不過既有的上千公噸養豬廚餘，該何去何從也引發關注。立委鍾佳濱、洪孟楷等今（7）日和養豬協會共同召開記者會，呼籲政府應集中、專業化高溫蒸煮處理養豬剩食，並推行廚餘環保飼料化，杜絕運送過程汙染，兼顧環保與經濟效益。環保署則表示，目前廚餘以生質能源化與堆肥化為優先處理選項，未來可研議飼料化。

廚餘送到掩埋場或焚化爐，可能會有什麼問題？

為避免病毒藉由廚餘進入養豬場，非洲豬瘟災害應變中心指揮官、農委會主委陳吉仲8月27日宣布，自8月30日起，廚餘禁止進入養豬場，9月1日至9月30日養豬場全面暫停使用廚餘養豬。根據環保署統計，目前全台每日廚餘回收量約有2250公噸，而國內合法申請使用廚餘餵豬的養豬場有676家，飼養豬隻約43萬頭，每天可消化約1200多公噸的廚餘，占國內廚餘再利用的最大宗。

日前環保署在環團召開的記者會上回應，國內現有的廚餘處理設備是針對生廚餘，國內每天原本要用於養豬的1263公噸的廚餘去處，部分緊急調度個地方的垃圾掩埋場與焚化爐來因應，之後再逐步加入生產堆肥與生質能發電體系。

台灣本土黑豬自救會總幹事曾仁德表示，「剩食」經過重新高溫蒸煮殺菌後可以轉化成「環保飼料」，重新投入到畜牧產業上，有助於資源的永續循環，除了減少環境的負擔外，也能替農業發展更多的附加價值，並減少對大宗物資的過度依賴。如果都將剩食以焚化、掩埋、 發酵、能源化的方式處理，不僅無法有效去化，更會排擠焚化爐對於其他垃圾的處理量能，以及增加焚化後的底渣量，屆時垃圾清運費用、違法濫倒的風險都將提升。

新北市養豬協會理事長李當期則說，目前養豬場皆有配合政府落實高溫烹煮，把關好安全措施；貿然禁止廚餘養豬，而將廚餘送至焚化爐燒，恐產生戴奧辛，採掩埋處理則會造成地下水汙染，或因鳥類、鼠類叼食帶至畜牧場，而造成進一步擴散。

立委洪孟楷則認為，「全面禁止廚餘」是治標不治本的做法，若讓各縣市採焚化或掩埋方式處理，都可能會造成環境二度汙染。目前農委會補助豬農飼料費每頭500元，但對養殖成本較高的「黑豬」農而言是杯水車薪，若持續延長禁止廚餘養豬，應參考實際飼料成本、提高補助。

鍾佳濱說，「廚餘養豬」並非精確說法，因為廚餘目前是分為熟的「餐食剩餘」及生的「果皮菜渣」。前者又可細分為能回收處理再食用，及無法回收但可烹煮再製成飼料的剩食；後者則是裁切加工、中央廚房用剩的廢料，可作為土壤肥料或供沼氣發電。因此他認為，「剩食管理」才是問題所在。

鍾佳濱認為，在廚餘源頭落實生熟分類，養豬剩食的運送杜絕污染，以及最後送至畜場時要經過高溫蒸煮，便能同時運用現有回收機制處理剩食，並防止廚餘對環境、產業造成的危害。政策上應該鼓勵「團進散退」，大型牧場的剩食回收作業採集中回收、 分類利用、專業處理，才有助於提升規模經濟，讓資源更有效運用，並能確保回收作業規範被嚴格遵守。至於對剩食回收較無處理能力，稽查也不易的小養豬戶則應輔導逐漸讓其退場。

黃世杰指出，農委會與環保署應針對廚餘的再利用，研擬集中回收、專業處理、分類利用的方案，以完善廚餘妥適利用的比例，將廚餘處理政策予以精進，以達到循環經濟，維繫特色豬養殖產業目標。

洪孟楷則建議，政府在北、中、南、東都設置集中蒸煮、配送的大型廚餘蒸煮廠，讓豬農能領用經政府處理後的廚餘，根本解決問題達成三贏。

環保署：生質能源和堆肥約6成為優先，飼料化會研議

環保署副署長沈志修表示，禁止廚餘養豬的1個月期間，目前有75%的養豬廠與豬農願意繼續收運廚餘，再送到各縣市的指定地點，剩下25%未繼續收運部分，則由清潔隊協助清除。至於廚餘去向，過去已有44%廚餘採堆肥化處理；目前因禁止廚餘進入養豬場，以生質能源與堆肥化為優先處理選項，占有6成，其餘4成走向掩埋或焚化，而飼料化也是值得推廣的方向，行政團隊會研議，盼能兼顧產業並走向資源循環。

他也強調，掩埋場皆有不透水層、滲出水處理，不會汙染地下水，焚化爐皆有裝置空汙監測設備、即時連線，不會有空汙問題。

農委會副主委黃金城則表示，廚餘經有效蒸煮，就沒有傳播非洲豬瘟病毒的可能性，問題是可能有廚餘未妥善處理就被拿去餵豬，設定1個月內禁止廚餘養豬，是考量到病毒潛伏期。農委會與環保署還在討論廚餘集中處理的規畫，對於廚餘「集中蒸煮再派送」的處理模式，1個月內會針對管控處理提出相關報告。

行政院長蘇貞昌日前到台南參訪，指出台南市大概在2年前，就設立「廚餘高速發酵廠」並運作良好，還利用市民回收廚餘製作肥料「尚介肥」；請農委會及環保署配合，將這種運作方式推廣到全國，將這種操作流程作為國內的標準作業程序（SOP）。

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核稿編輯：翁世航