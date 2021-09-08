娘娘訪護家盟爭議：「打破同溫層」是開放社會的真實理想，還是輿論環境的神話烏托邦？

文：Yenchen Wang

娘娘到底做錯了什麼？

娘娘將訪談護家盟秘書長張守一的影片下架了。lag了幾天才看到娘娘的爭議，作為一個所謂「正統」媒體談話節目的工作者，其實感受很複雜，甚至可以說哀矜勿喜。

一方面，娘娘嘗試去做的基本上就是一個論壇節目——或是一般人認知中的「政論節目」——在做的事，然而他的操作顯然是不成熟的。娘娘將她的娛樂型網紅身分轉化成媒體製作人和主持人，但至少以張守一專訪的這集而言，從節目企劃、執行到包裝都相當失敗。

這似乎顯示我們的節目工作還是有一定的專業，儘管「政論節目」這個標籤的聲譽在許多年輕觀眾心中可說是岌岌可危，包括我自己。同時，我也不由得回過頭想，其實娘娘失敗的方式，和大多數電視論壇節目失敗、進而使這項節目類型變得聲名狼藉的方式，其實並沒有本質上的不同。

如果我們在八點到十一點打開有線電視新聞區塊，可以發現連著不知道多少只有一面之詞的評論節目，大家應該一點也不陌生。某些節目的言論品質和失衡的程度或許不比張守一高明多少。我們也單靠想像就可以知道，YouTube上可能有多少比「娘娘研究室」更單面偏頗的影片，不同立場皆然，並且不乏觀眾。

這並不是要替娘娘辯護什麼，而是如果我們不能在「娘娘做錯什麼」之外，進而想想「論壇節目是怎麼被做爛的」，那麼其實娘娘犯的錯誤就只是技術上的，而不是倫理上的。它就只是找錯觀眾的少康戰情室或正晶限時批。

我們將很難說服自己，為什麼一個基於人設而被期待有公共責任的藝人，必須承擔糟糕節目所招致的批評，但天生有責任的新聞頻道，卻可以理所當然地每天用貧乏的政治佈道麻痺思考。而且這個節目類型也只會繼續劣化，直到被整個觀眾世代淘汰，而我們終究必須看娘娘研究室來討論公共議題。

事實上，我也不覺得看娘娘（或其他網紅）討論議題是壞事。網紅或藝人想要扮演更多角色，創造公共議題討論的平台，這對整體媒體環境應該是正面的。如果它是威脅，那也只是對愈來愈被年輕受眾疏離的傳統論壇節目而言——娘娘或其他網紅填補的空缺，某種程度上也代表我們無力提供數位觀眾相應夠好的評論內容，這是電視節目自己該檢討的問題（也是我的工作所在）。

真正的問題是娘娘怎麼製作這些內容。它所顯示的問題也正可以對照政論節目面臨的情況。

首先，在企劃上，專訪並不如許多人想像中那麼好操作。至少以我在《有話好說》的經驗，我們總是戒慎恐懼面對單集專訪。因為一對一談話可以完全暴露雙方對主題（和對方）的了解程度，熟習對談的來賓擁有大量機會，將討論導向自己希望的方向，這對不預設腳本的節目而言可以是充滿風險的。

但是專訪確實也能獲得最直接的回應，即時對焦觀點和完整表達。因此專訪企劃本來就是一種賭注，基本上等於是將節目最核心的資源（以網紅而言是粉絲的注意力，電視節目就是頻譜時段）作為籌碼，押對方能否給出你想要的內容。

有時候你甚至必須視情況調整籌碼，例如給予對方更足夠的時間闡述他的主題，或是妥協避開某些話題，來換取核心的討論，這些現實也都存在。或許娘娘從企劃上就已經讓渡了過多的主導權，以致於整個節目最後變成了張守一研究室。有話也不時會在爭議話題上以專訪形式邀約主委、部長級官員，這確實也是以曝光資源來換取討論機會的陽謀，前提是節目準備端得住。

以論壇節目的品質而言，娘娘顯然是搞砸了。從對談的結果論，娘娘或許是高估了自己的反應能力，或是錯誤地把那些質疑對方的部分都剪輯剔除了；前者是執行的問題，後者則是包裝定位的判斷力不足。

我們可以稍微想像娘娘的製作團隊要如何跟護家盟互動：他們必須接上線、說明來意、來回確認訪綱、敲定錄影形式，對方也會去查看你的節目走向和立場，和你討論看法……，在開錄前、關機後，這一切都是日常的人際互動，否則節目不會做成。在這種情形下，沒有一點訪談經驗和表演慾的人，是無法突然開錄然後就能與受訪者針鋒相對、冷嘲熱諷的。偏偏專訪又是最需要主持人適時扮演「論敵」的形式。

這也是為什麼有些看起來分析犀利的來賓進到棚裡變得一團和氣，反之暴走的也大有人在。訪談和受訪當然都是技藝。過少的火候可能會浪費來賓，過於侵略式的做法則可能失去來賓。

至於包裝定位，或許在貼文中清楚界定這只是一個「護家盟到底在想什麼」的影片，能夠緩解一些對於「打破同溫層」的落差感。甚至可以直接說明為什麼訪談採取這種「做球」的方式進行，只要有夠好的理由，也不至於變成人設危機。畢竟文案也是內容的一部分，應該能夠與影片主體進行分工，讓觀眾體驗的違和感小一點。

從企劃、執行到包裝，娘娘的問題或許正提醒我們做節目的人，這項工作所建立的經驗和價值觀仍然是有意義的。認真想把節目做好的媒體，更沒有理由把專業拱手讓人，而要更嚴肅面對自己與觀眾的關係，不論是在倫理上或市場上都是。

或許我們已經過於習慣那種幾乎是生產過剩到粗製濫造的言論，透過帶狀時段對觀眾進行疲勞轟炸，製作團隊也因為緊湊的節奏，根本無暇檢視自己到底製播了什麼——如果不按照熟練操作的「定番」模式，湊和著破碎的主題與固定來賓，節目恐怕也難以準時播出。

因為習於煽情、高張的言說表演，重複的論調循環輪播，我們幾乎忘了製作論壇節目其實應該要是一件精巧複雜的事，以為只要有人在鏡頭前不停講話，基本上就成立了。或許娘娘也是這樣以為。畢竟我們容許這種做節目的方式存在也不是一兩天。

行之有年的節目製作並沒有找出「打破同溫層」的模式，大部分節目早就不以此為目的，單以一個被奪走話語權的短訪談就企圖達成對話，恐怕更是妄想。這種「打破同溫層」到底是開放社會的真實理想，還是社群輿論環境的神話烏托邦，近來總有愈來愈多悲觀的觀察，分眾的商業現實在政論節目更是清晰。

《有話好說》應該是為數不多沒有所謂「固定咖」的論壇節目，因為節目仍維持每次依照議題設定挑選專業性、代表性和可看性足夠的來賓組合，這種運作方式常常是很痛苦的……，因為要面對更高的不確定性與議題準備，而這個組含主持與製作人在內也不過七名正職。

帶狀論壇的製播節奏確實消耗討論品質，要做好每一集尚且不易，更不要說在收視考量下的商業台論壇節目。但是觀眾不是白癡。如果傳統論壇節目無法為新觀眾扮演公共議題評論的提供者，自然會有其他產品出現。娘娘或許做壞了他的節目，但他的下一次或別人可能做得更公允而且吸引人。如果觀眾和媒體工作者真正想從娘娘的失敗中學到什麼，或許更該審視的是自我放棄的論壇節目，如何才能不犯同樣的錯。

本文經作者授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航