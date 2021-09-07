深耕台灣近一甲子，台灣輝瑞榮獲2021 HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」

輝瑞深耕台灣近60年，秉持「持續創新以改變病患生命」的目標，致力於預防並治癒疾病，為提升國人健康而努力；亦在員工潛能釋放、多元文化職場建構等面向不斷地與時俱進，期許打造最佳的工作環境（Make Pfizer an amazing place to work）。這些努力與付出，今（9/6）榮獲亞洲指標性人力資源獎項《HR Asia》 「2021亞洲最佳企業雇主（HR Asia Best Company To Work For In Asia.）」獎項的肯定！

台灣輝瑞總裁葉素秋歸功於同仁的齊心努力

對於這項肯定，台灣輝瑞總裁葉素秋表示：「這個獎項不僅是人力資源實踐面的肯定，更是我們承諾打造台灣輝瑞成為最佳工作環境的具體展現，這要感謝所有同仁的齊心努力! 」

葉總裁進一步說明：輝瑞的企業宗旨：持續創新以改變病患生命（Breakthroughs that change patients’ lives）是引領全球每一位同仁每天工作的準則，在台灣也不例外；我們鼓勵同仁大膽創新、發揮創意並勇於挑戰現況。為實現同仁的職涯抱負，我們也提供多樣化的發展機會以激發同仁潛力。她強調，輝瑞深信釋放同仁潛能（unleash the power of our people）可以幫助大家專注於有意義的工作，進而共同朝公司的目標前進。

Photo Credit : 輝瑞

客製化培育方案釋放員工潛能 輝瑞協助同仁發揮職場影響力

台灣輝瑞人力資源長李虹影表示：「輝瑞提供多元化的發展管道，例如：職務輪調、短期派任、專案參與、影子學習（job shadowing）等，多元的「客製化」培育方案，協助每位同仁的職涯發展。」更運用數位科技推動線上學習資源、線下實務體驗與主管教練指導，強化領導能力與職能學習。

在此同時，輝瑞在塑造兼容並蓄的工作環境上亦不遺餘力，尤其為落實職場性別平等，輝瑞更成立了「台灣女神聯盟」協助女性同仁提升職涯發展意識，並鼓勵她們發揮職場影響力。李虹影提到：「近年來，公司的女姓主管比例約在五成，翻轉過去女性不易成為經理人的認知。」

面對疫情更要促進交流 多元線上活動凝聚向心力

面對疫情，台灣輝瑞更致力關懷員工身心健康，全面實行居家辦公，發送防疫關懷包，並提供必要的居家辦公補助等。而疫情期間為凝聚同仁向心力，公司亦不定期舉辦多元型態的線上交流，提供同仁在身心靈各面向的活動。例如：強健體魄的「運動課程」、照料自己與家人情緒的專業諮商，讓同仁分享愛好專長的「達人秀」，鼓勵全員學習的「雲端小學堂」、與總經理輕鬆聊家常的「Coffee Talk」、獎勵同仁價值表現的「娜姊鼓鼓掌」，線上慶生會以及國際友誼日等多元的線上交流，同時兼顧同仁身、心、靈上的健全發展。。

同仁們表示疫情期間的線上交流拉近了彼此間的距離，藉此機會了解跨部門工作的內容，不同同仁的背景，亦有助於互動及溝通，縮短彼此距離。

重視同仁人生中的重要時刻 提供全方位福利政策

此外，李虹影也強調，輝瑞相信公司的成功來自每位同仁的貢獻!，因此我們重視同仁在工作及生活中的每一個重要時刻。

輝瑞在鼓勵同仁專注於職涯發展之餘，也要重視健康生活，因此提供全方位的福利政策，例如：新人到職即享特休；12天全薪病假；10天特休以及每周五提前1小時下班的Happy Friday，更提供一天的給薪健康福利假(Wellness Day)，鼓勵同仁撥出時間專注於自己的健康福祉。而完善福利政策，也大幅提升同仁對於企業的認同，台灣輝瑞同仁中有近五成服務年資超過10年，組織發展穩定。

此外，為回應同仁的家庭照護需求，輝瑞提供彈性調整上下班時間及居家辦公申請；還有優於法規的10天陪產假及多達50天的育兒假，讓同仁保有更靈活地工作及家庭照護彈性。

關於亞洲最佳企業雇主獎

亞洲最佳企業雇主獎（Best Companies to Work For In Asia）由亞洲區人力資源權威刊物 ─ HR Asia 主辦，涵蓋柬埔寨，中國，香港，台灣、印尼，韓國，馬來西亞，菲律賓，新加坡，泰國和越南等11 個國家，為亞太區人力資源管理領域最具權威指標性且規模最大的獎項之一。