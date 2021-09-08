反塔利班最後據點「潘傑希爾山谷」淪陷，阿富汗國內戰爭劃下句點

文：德國之聲中文網（法新社、路透社等）

美軍撤離阿富汗一週後，塔利班9月6日宣布，已經攻下最後一個不承認塔利班的省份：潘傑希爾省，不過此說法遭到反塔利班組織否認，反抗組織領袖更誓言要「拚盡最後一滴血」，呼籲阿富汗全國民眾起義對抗塔利班。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）6日表示，儘管仍要面對叛軍分歧的情況，塔利班已控制潘傑希爾省。穆賈希德在推特寫道：「潘傑希爾省完全落入阿富汗伊斯蘭酋長國（塔利班國號）之手」，他並指出，部分敵軍被殺，其他人則已經逃離。

穆賈希德在聲明中並稱：「我們建立和平與安全國家的最後努力已取得成果。有了這場勝仗，我國終於完全脫離戰爭泥淖。」穆賈希德說，戰爭已經結束，新政府即將成立。

塔利班：將成立新政府

塔利班官員6日在社群媒體上分享的照片顯示，塔利班控制了當地行政大樓。幾個支持塔利班的推特帳戶也發布影片片段，聲稱塔利班在山谷中取得叛軍的坦克和其他重型軍事裝備。

塔利班並稱，已邀請中國、俄羅斯、伊朗、巴基斯坦、土耳其、卡達等國參加阿富汗新政府成立的活動。中國外交部發言人汪文斌6日表示，北京始終支持阿富汗組建開放包容、有廣泛代表性的政府，奉行溫和穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力，同各國特別是周邊國家友好相處。

自塔利班部隊在過去三週內攻佔大部分地區以來，潘傑希爾省的反抗組織是最後一個能與塔利班抗衡的團體。反抗組織是在阿富汗全國抵抗陣線（NRFA）下聯合組成的。

穆賈希德還在首都喀布爾舉行的新聞發布會上告訴記者：「在過去20年裡受訓的阿富汗部隊，將被要求與塔利班成員一起重新加入安全部門。」他補充說，任何反對他們統治的叛亂活動，都將受到「沉重打擊」。

反塔利班組織不承認

阿富汗全國抵抗陣線在穆賈希德發表聲明不久後表示，儘管社群網站上的照片顯示塔利班戰士站在潘傑希爾省長官邸前，但塔利班聲稱已經控制了該省的說法是「錯誤的」。

當地記者弗朗茨・馬蒂（Franz Marty）告訴德國之聲，抵抗陣線所說的是他們的軍人仍在山區，可能會發動反擊。抵抗陣線的一名發言人還提到了「蘇聯佔領時期，紅軍也曾幾次進入潘傑希爾山谷，佔領了村莊，但後來又被游擊隊反擊而被趕了出來。」

NRFA由阿富汗前副總統阿姆魯拉・薩利赫（Amrullah Saleh）和著名反塔利班軍人艾哈邁德・沙阿・馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）的兒子艾哈邁德・馬蘇德（Ahmad Massoud）領導，艾哈邁德・沙阿・馬蘇德在911襲擊前幾天的自殺式爆炸中喪生。

報導稱，馬蘇德不服輸，不承認失敗。鑑於塔利班的宣布，他在推特上寫道：「我們在潘傑希爾，我們的抵抗將繼續下去。」但並未透露行蹤。

據美聯社報導，塔利班於上週日（9月5日）深夜進入該山谷。美聯社援引該地區的目擊者的話報導稱，週日到週一夜間，數千名軍人佔領潘傑希爾的八個區。

潘傑希爾的重要性

潘傑希爾省成功抵抗蘇聯從1980年代以來的佔領、及塔利班從1996年到2001年首次統治。過去這段時間，潘傑希爾仍是塔利班無法拿下的唯一省份，許多前政府高官聚集在該區域，包括軍隊和安全部門的部長和將軍以及部分省長。

《半島電視台》曾報導，大量彈藥和軍事裝備，以及直升機、坦克和陸軍裝甲車等被轉移到潘傑希爾。在地理位置上，潘傑希爾山谷周圍被高山群繞，易守難攻，居民多半是塔吉克裔。

阿富汗全國抵抗陣線6日在推特上發文稱：「塔利班聲稱佔領潘傑希爾省是假的，整個潘傑希爾山谷的所有戰略位置上仍有阿富汗全國抵抗陣線的部隊，他們還在繼續戰鬥。我們向阿富汗人民保證，與塔利班的對抗將繼續進行。」

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