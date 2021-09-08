談走私貓安樂死（上）：「貓咪生命」與「國民健康」並非電車難題只能二選一

文：來自pizza島的方先生

近日，走私貓安樂死的新聞燒遍多個網路社團。眾說紛紜謾罵不斷，有譴責者發聲，也有譴責譴責者的言論。從網路上廣泛的討論，不難看到多數人對於這件事的憤怒；多數人憤怒的出現，明確地標示這件事如何凸顯社會潛藏的矛盾。

他們到底在討論什麼？在憤怒什麼？我想先透過較為主流的觀點切入。

關於「政府沒有錯」

朱家安的文章提供了一個即使「我們覺得可憐」、「認為動物權利應該重視」，但仍然「沒有理由譴責政府」的重要觀點。朱的觀點可以理解成：

我們對於這件事的憤恨不平，是因為我們覺得貓咪被安樂死是可憐的 可憐蘊含了我們認為安樂死就算人道，同樣是痛苦的 我們在意動物福祉，應避免其遭受痛苦，然而相異情況下痛苦難以衡量 對於動物福祉的關注，與其譴責政府，不如資助動物之家、譴責買賣貓狗者；並且後者比前者合理 此議題上譴責政府，移轉了走私方與動物買賣業者的責任，是對政府道德勒索 這些不幸是買賣貓的參與者的錯誤 我們沒有好理由譴責政府

是的，朱的文章點出了一個重要的觀點，「政府並沒有走私，而是破獲了非法走私的漁船」。不論從哪一個觀點來看，政府在某種程度上並不「直接」促成事件發生。

多數譴責政府的言論，將政府描述成殺害貓咪的兇手，這樣的描述不只扭曲實際的資訊，也滿足了朱所提到的「混淆事件的責任」，最終造成對於政府的道德勒索。因此，我們沒有譴責政府的好理由。

然而我們真的沒有好理由譴責政府嗎？我想有的。

責任歸屬 vs. 更好的處理方式

讓我們把事件區分成兩部分，前半部是「貓咪的走私」，後半部是「政府的處理」。並且，我認為在前半部與後半部事件的模糊不分，才是真正的混淆責任歸屬。

尋找事件中的責任歸屬，有時需要更嚴謹地將事件分割來理解，以釐清完整事件的經過與樣貌。並且在特定情況中，做了正確的事，不必然等同於這是事件的「最好處理方式」。在此次情況中，我們對於政府的期待是做對，並且做好。

貓咪走私部分

前半部分的走私情況中，做錯事的固然是走私貓咪的一方，這時政府破獲這場走私案其行動具有正當性；我們在道德與法律上都有好理由支持政府，這時該被譴責的是走私方。

政府處理部分

然而，後半部分政府的處理方式是透過全數安樂死，以確保外來疾病不進入台灣；這樣的方式雖有法律為其背書，屬於正當合法，並且是為了保障全體國民安全，卻難與我們的直覺相符。雖然基礎可能不一致，不過普遍多數人會認為，「非絕對必要情況下，我們沒有好理由撲殺任一生命」。

「保護貓咪生命」與「全體國民健康」實際上並非「電車難題」，我們有足夠的時間，也不必只從中選一者。

基於現行法律基礎，政府處理方式絲毫沒有被譴責的理由。然而，這不意味著我們不能「期望政府有更好的處理方式」，而這觀點正是多數人譴責政府的基準。我們真的需要基於可能帶有外來疾病，而全面拒絕領養機會，全數撲殺嗎？並且在動保團體第一時間聯繫，願意提供經費篩檢的情況下，政府堅決撲殺是否真的有其好理由？

一決策是否為一個好的決策，符合法律非其全部的指標；我們也常找到不符合法律，但是一個更好處理方式的案例。這部分的討論暫且不展開贅述。

有了區分前兩部分的概念，我們再回頭思考這起事件。在責任歸屬的討論，可以發現前半走私部分，我們應該譴責的是「走私者而非政府」。後半政府處理部分，我們所譴責的是「政府無法做出最好的決策」，並且這樣的譴責「也不意味著我們認為走私者是正確的」；對於責任移轉的擔憂，實屬多餘。

總結

民眾的憤怒與譴責，並不愚昧，也並非思慮不清無法判斷走私方與政府的責任。反而是更明確地指出了，現今法律已無法清晰捕捉我們對於什麼是「好處理方式的想像」，這傳遞了十分明確的警訊。

此次政府決策是否真的是最好的處理方式？著實令人存疑，並且拒絕民間建議、無法隨著時代變通、永遠要透過複雜程序修改的法律，在更多時刻確實是我們應該極力譴責的。網路上無法散去的特別氣氛，更像是在塑造一個不可批評的政府，而非針對問題的探討。所有指責者都是傻子、思慮不夠縝密，無法理解政府的用心良苦。

最後，關於「可愛」是否構成我們判斷一動物是否該被保護？想要買「特定品種寵物」是否知的該被譴責？留待後續其他機會探討吧。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航