談走私貓安樂死（下）：「可愛」所以不應該安樂死，為什麼不是個好理由？

文：來自pizza島的方先生

你們主張不應該安樂死，只因為他們可愛？那為什麼蜥蜴走私時，就看不到你們出面主張蜥蜴的權利？

是的，這是所有在這次議題中，挺身為貓咪爭取生存權的民眾無法迴避的問題。我們主張這些動物需要保護其生存的權利，是否只因為他「具備可愛的性質」？

在這樣的是非題中如果選擇「是」，那麼你將成為無腦護航的「可愛至上主義著」。我們可以推論如果哪天是走私一群帶有殘疾的不可愛貓貓、蜥蜴或是蜘蛛，你會毫不猶豫認為應該被安樂死。

如果選擇「不是」，卻依舊認為這些貓貓不應該安樂死。那麼便需要提出新的立論來說明，在任何情況中我們都有好理由「保障動物的生存權」，這就需透過建構完整的「動物權」概念來回應了。

以下我將試圖說明為什麼可愛不是一個足夠好的理由，他又會面臨什麼樣的問題。我們開始吧！

1. 可愛無法提供「準確判斷」

基於「可愛」保護其生命，首當其衝的便是，可愛無法完整地幫助我們「準確判斷」哪些動物應該被保育。

貓貓可愛所以應該保育，狗狗也可愛所以需要保育，但是櫻花鉤吻鮭呢？一般人很難將櫻花鉤吻鮭與可愛產生連結，但實際上各式生態研究數據會得出，櫻花鉤吻鮭這個物種比起可愛的貓貓狗狗，更需要重點保育。

可愛作為「判斷標準」，似乎無法明確的幫助我們判斷眼前看到的這隻動物，是否真的需要保育？並且極高可能出錯。這種錯誤百出的判斷方式，無法提供我們思考保護動物生命時的準確指引。

2. 可愛作為理由太過「淺薄」

第二層面的問題是，可愛無法作為保護動物的充分理由，因為這個判斷得出的結論「太過淺薄」。

當我們認為一物種需要被保護時，可能基於經濟上因素，也可能基於生態上的因素，或是其他更多的因素。

例如：酪農發覺奶牛生病時會積極治療他，因為這些牛牛是他的生財工具，這時「經濟因素」成為醫療牛牛的好理由。當然也有可能因為他把這些牛當作家人，那這時他對家人的愛，成為了他保護牛牛生命的理由。

又例如：我們保育黑面琵鷺時，是因為確保個濕地生態鍊的每一個成員健在，才能保證濕地的良好運作，這時「生態因素」成為保育黑面琵鷺的好理由。

並且，這些因素仍可以不斷地向後延生，為先前的行動不斷注入更深層的理由。但是若我們嘗試視「可愛為一種因素」，會發現沒有辦法詢問更多資訊。這可能是因為這個概念並不扎實，又或是意味著其背後沒有傳遞更多的深層價值。

例如：經濟因素背後，是因為酪農認為保護自己的牛隻健康，才能確保「自己的最大利益」。生態因素背後，是因為只有國土健康富饒，才能確保「最大國家利益」。

而科學研究也指出我們有傾向保護可愛的動物，更多是因為他們的五官讓我們聯想到人類幼童，而我們天生具有保護自身族群幼童的傾向。（可參考〈「覺得嬰兒可愛」有助於生存？心理學根據在這裡！〉或〈依附理論：為何會覺得動物的嬰兒可愛？〉）

如此一來，主張可愛作為保護動物的因素不只顯得淺薄，更傳達出依賴此主張的人，其實無法理性的分析哪些理由是屬於「內在衝動」或「本能」。而我們並不希望當社會進行公共討論時，參與的公民無法抑制、掌握、理解自己淺藏的衝動。

3. 可愛無法促成「普遍性的規範」

當我們了解可愛無法提供好判斷、可愛蘊含的概念比我們想像的更淺薄，那麼我們可以近一步得出，可愛無法作為根基，提供我們得出保護動物的「普遍性規範」。

每個人對於可愛的判斷相差甚遠，每個人對於什麼成份構成可愛有不同見解；甚至同一個人在獲得新資訊、隨時間改變後，就會認為原先可愛的動物不可愛了。

例如：友人小時候很喜歡馬來貘，覺得這種生物不論外表或性格都太可愛了。直到國中第一次在動物園看到他，發現他比遠原先得知的資訊還要碩大、還要胖，並且超級臭…。至此之後，就不如幼年時覺得馬來貘很可愛，也沒那麼喜歡馬來貘了。

可愛在多數人之間難以取得共識，甚至在自己身上都可能因為諸多因素，使自己無法再認定某些動物滿足可愛的性質。這個特質「無法取得共識」，也「無法確保其時間上的持續存在」。基於這點我們可以說，我們無法基於可愛這個理由得出「普遍性的規範」。

取得普遍性的規範之所以重要，是因為只有在確保社會中所有人都能被這項規範說服，所有人們才有可能「自發性的老實地遵循這項規定」；並且在一人不遵守時，他人才有好理由「作出道德上的規勸、糾正」。

這點在倫理議題的討論中至關重要，當一判斷依據無法得出普遍性的規範，不只說明這樣的論述可能無法契合實際大眾直覺，更可能允許例外的出現。

總結：網路上反對者，可能的更深層擔憂

現在，我們可以得出結論，可愛無法提供精確判斷、無法提供更深入的行動理由、無法作為普遍性規範的基礎。在這議題中，以「可愛」來提倡貓貓生命權是行不通的。可是基於可愛作出譴責的人實在不少，政府官員的po文底下可以發覺這群人數量之多。這對於反對者來說，不只意外更讓人憂心。

難道社會中出現的重大呼籲，都只基於一些站不住腳的理由？

在我的觀察中，可以看到有一部分人相當擔憂，這背後流露對於大眾理性能力的不信任。為什麼在公共討論時，多數參與者其主張的基礎是那麼貼近本能直覺？明明可以透過多個面向關切此次事件，為什麼大眾如此的同質化？並且只抓到可愛這個基礎後，便不進一步的思考了呢？我們真的有辦法從這樣的社會大眾，透過社群媒體得出好的解方嗎？還是多數人只是想互相咒罵？

而這些擔憂更直接的表達了，出生於民主國家中的我們，對於公民素養難以提升的深切焦慮。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航