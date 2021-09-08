狹縫中生花——中環斜路上的純素甜品First Crack Coffee

中環嘉咸街的斜路上，經常熙來攘往，人車爭路，讓人總有一種「此地不宜久留」之體會。近日，一家名為First Crack Coffee的小店在試業，反而讓人添了幾分駐足停留的衝動。

First Crack Coffee是大圍甜品店「夏雪」的另一品牌，以雪糕窩夫為人熟悉。今次落戶中環，卻走截然不同的風格。小店行日式風格，一進門，正中映入眼簾便是一幅鮮明的橙色牆，上面有瓦片堆砌成的海浪，令人聯想到日本江戶時代的浮世繪。然後左面是沉鬱的深藍色咖啡吧，配上木色地板，提供各式各樣的咖啡。最特別的是，如果你點手沖咖啡，你可以從18隻清酒杯選你喜歡的器皿，體現日本小店的細緻。

如果你喜歡凍飲，必然要選它的「竹蔗茅啡」，它是一杯cold brew，加入公利真料竹蔗水的蔗汁，咖啡豆的幽香，配合涼茶的清甜，味道偏甜，但別有一番風味。公利真料竹蔗水已在荷李活道屹立超過70年，既是老字號，又與First Crack Coffee近水樓台。做些互動，拼出火花，更見一家小小咖啡店的想像力。

竹蔗茅啡

醉翁之意不在酒，我來這家店不為咖啡，卻為一件件叫人驚豔的純素撻。

香水檸檬撻

The Vege Lab的純素撻在此供應，其香水檸檬撻，用上本地新鮮、來自沙嶺農場的香水檸檬，果香四溢，酸甜分明。面頭還鋪上一層層入口即融的意式蛋白霜——甚麼？這是純素？簡直好吃得難以置信。還有一款私心推介，是純素日本黑芝麻黑莓撻，面頭一抹抹純素黑芝麻忌廉，香濃而不過膩，撻底則是酸味味的紅莓醬，簡直有畫龍點睛之感。

日本黑芝麻黑莓撻

我吃過The Vege Lab很多甜品，個人認為純素撻比蛋糕優勝。2018年，當時已經認識The Vege Lab的店主Yuki，她從港大畢業後，並沒有走一條既定公式的路，反而忠於自己，專注做自己喜歡的純素甜品。

當時，她一個小妮子甜品廚藝尚淺，資金短缺，宛如在狹縫中努力求存。但她總是沒有放棄過，由國外進修，到經營網店與工場，一步一腳印地實踐她的純素甜品夢。記得一開初吃過她的蛋糕名字叫Bloom，還會暗地裡覺得豆腐忌廉不夠加蛋奶做的幼滑，但近年真金白銀幫襯，見證著她不斷改良，甜品一款比一款好吃，實在從心裡替她高興。那比一開始已經做到100分，更值得慶賀。

她第一款做的蛋糕就是Bloom，那時她向我分享過，蛋糕有「有水泥牆縫隙間，開出綻放的花」的寓意。回頭看來，雖然The Vege Lab只是在此供應，但與First Crack Coffee的店名不謀而合。

只要有狹縫，總能生花。再難的世界，只要心懷希望，Bloom no matter where you are。

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責任編輯：Alvin

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