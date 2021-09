狹縫中生花——中環斜路上的純素甜品First Crack Coffee

中環嘉咸街的斜路上,經常熙來攘往,人車爭路,讓人總有一種「此地不宜久留」之體會。近日,一家名為First Crack Coffee的小店在試業,反而讓人添了幾分駐足停留的衝動。

First Crack Coffee是大圍甜品店「夏雪」的另一品牌,以雪糕窩夫為人熟悉。今次落戶中環,卻走截然不同的風格。小店行日式風格,一進門,正中映入眼簾便是一幅鮮明的橙色牆,上面有瓦片堆砌成的海浪,令人聯想到日本江戶時代的浮世繪。然後左面是沉鬱的深藍色咖啡吧,配上木色地板,提供各式各樣的咖啡。最特別的是,如果你點手沖咖啡,你可以從18隻清酒杯選你喜歡的器皿,體現日本小店的細緻。

如果你喜歡凍飲,必然要選它的「竹蔗茅啡」,它是一杯cold brew,加入公利真料竹蔗水的蔗汁,咖啡豆的幽香,配合涼茶的清甜,味道偏甜,但別有一番風味。公利真料竹蔗水已在荷李活道屹立超過70年,既是老字號,又與First Crack Coffee近水樓台。做些互動,拼出火花,更見一家小小咖啡店的想像力。

竹蔗茅啡

醉翁之意不在酒,我來這家店不為咖啡,卻為一件件叫人驚豔的純素撻。

香水檸檬撻

The Vege Lab的純素撻在此供應,其香水檸檬撻,用上本地新鮮、來自沙嶺農場的香水檸檬,果香四溢,酸甜分明。面頭還鋪上一層層入口即融的意式蛋白霜——甚麼?這是純素?簡直好吃得難以置信。還有一款私心推介,是純素日本黑芝麻黑莓撻,面頭一抹抹純素黑芝麻忌廉,香濃而不過膩,撻底則是酸味味的紅莓醬,簡直有畫龍點睛之感。

日本黑芝麻黑莓撻

我吃過The Vege Lab很多甜品,個人認為純素撻比蛋糕優勝。2018年,當時已經認識The Vege Lab的店主Yuki,她從港大畢業後,並沒有走一條既定公式的路,反而忠於自己,專注做自己喜歡的純素甜品。

當時,她一個小妮子甜品廚藝尚淺,資金短缺,宛如在狹縫中努力求存。但她總是沒有放棄過,由國外進修,到經營網店與工場,一步一腳印地實踐她的純素甜品夢。記得一開初吃過她的蛋糕名字叫Bloom,還會暗地裡覺得豆腐忌廉不夠加蛋奶做的幼滑,但近年真金白銀幫襯,見證著她不斷改良,甜品一款比一款好吃,實在從心裡替她高興。那比一開始已經做到100分,更值得慶賀。

她第一款做的蛋糕就是Bloom,那時她向我分享過,蛋糕有「有水泥牆縫隙間,開出綻放的花」的寓意。回頭看來,雖然The Vege Lab只是在此供應,但與First Crack Coffee的店名不謀而合。

只要有狹縫,總能生花。再難的世界,只要心懷希望,Bloom no matter where you are。

