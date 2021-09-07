新增8例本土病例、4例境外移入，幼兒園群聚恐為Delta變異株、中秋烤肉還待觀察

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增12例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為8例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增8例本土個案，為1例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，發病日介於9月1日至9月5日，個案分布為新北市7例、台北市1例；其中6例為已知感染源，1例關聯不明，1例疫調中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

幼兒園群聚已15例，基因定序指向Delta變異株

本土病例有5例來自幼兒園群聚，3例是家長、1例是幼兒園的5歲小朋友、1例是幼兒園染疫小朋友的1歲妹妹。目前總共出現15例、匡列了411人，其中362人居家隔離、49人自主健康管理。新北市已經採取相關措施、加強二級警戒，對小學也擴大預防性停課，並持續進行疫調和檢驗。

針對幼兒園群聚的病毒基因定序，陳時中表示，基因定序明天才會有比較完整的結果，但目前幾乎已經確定不是Alpha病毒株，整體方向都指向Delta或其他變異株。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前確診的小朋友都是輕症，有6位出現發燒、流鼻水、喉嚨痛等症狀，有的只有咳嗽，不一定每個都有症狀，並和1位家人住在專責病房、2人1室。羅一鈞表示，兒科與感染科的醫療團隊會一起照顧小朋友，且小朋友得到COVID-19後、即使是Delta病毒，轉為重症的機率也低於成人。

Photo Credit:指揮中心

警戒不會升級，中秋烤肉還待觀察

幼兒園群聚感染逐漸擴大，陳時中指出，目前還沒有要把警戒升級，但新北市疫情沒控制住的話會考慮，最重要的還是把疫調和匡列做好。陳時中也提到，幼兒園的染疫人數確實較多，但日前新北市就有出現1日13例的家庭群聚，可以發現重點在於群聚能不能控制在一定範圍內。

有記者提問，如果確定幼兒園群聚案是Delta變異株，警戒升級的機率是不是相對變高？陳時中回應：「沒有，Delta變異株傳播會比較強我們都知道，但這還是跟我們平常要進行疫情的控制是一樣的」，並呼籲大家要更加小心。

至於幼兒園群聚案是否和機師感染有關，陳時中認為這樣的推測太早，目前這兩邊沒有直接的關聯性，現在判定關聯性都太過牽強。

民眾關心在疫情延燒之下，中秋節還能不能烤肉，陳時中表示，現在的情況就是在研判、觀察、疫調，待資料出來才有辦法做比較正確的研判。

BNT校園接種可先觀望，高端疫苗打到11日

昨（7）日宣布醫療院所「隨到隨打」高段疫苗延長開放到9月11日，同時，昨日高端疫苗也施打了1萬5171例。

有記者提到，在校園接種計畫方面，有家長和學生希望可以先觀望再施打，陳時中指出，目前還在觀望的學生，比較有可能的施打時間是校園接種第1劑打完、要打第2劑的時候。

針對台積電董事長劉德音希望加快BNT疫苗檢驗時間，陳時中表示，大家都希望BNT疫苗趕快能打，但mRNA疫苗的檢驗要14天，日前莫德納疫苗檢驗只花了7天，是因為早了10日寄標準瓶，就能夠較早建立標準。BNT疫苗的標準瓶來得比較晚，但這批之後的檢驗就可以在7、8天內完成。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範