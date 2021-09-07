2021/09/07,
藝文

文化部與流行音樂界推動線上售票演出，SoulFa靈魂沙發打頭陣、金曲最佳新人?te壞特接力

文化部與流行音樂界推動線上售票演出，SoulFa靈魂沙發打頭陣、金曲最佳新人?te壞特接力
文化部長李永得（中）、KKLIVE總經理黃振峰（右3）與樂團SoulFa靈魂沙發、歌手李浩瑋合影｜Photo Credit: 文化部

我們想讓你知道的是

文化部這次與KKLIVE的10場示範型演出活動，將在9月11日，由樂團SoulFa靈魂沙發打頭陣演出，SoulFa靈魂沙發則提到，這次有機會可以不受場地限制，在更無限寬廣的線上與更多歌迷互動，是之前從未想過的機會。9月22日演出的金曲獎「最佳新人」入圍者李浩瑋，也表示已經很久沒有對外演出，非常看重這次的演出，希望帶給粉絲們全然不同的體驗。

2021年5月中旬，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在台灣爆發，旋即進入三級警戒。受到全面影響的藝文產業，文化部長李永得就初估這段期間至少影響新台幣80億到100億，在「實體」表演尚未明朗的狀況下，文化部在7月29日說明《藝Fun線上舞台計畫》，推動舞台表演「線上化」，試圖另尋出路。

繼《藝Fun線上舞台計畫》之後，文化部則將目光聚焦於「流行音樂產業」，與KKLIVE攜手合作線上售票演出，將推出10場示範型演出活動，共同開啟線上售票演出的新商業模式。今（7）日，文化部長李永得和KKLIVE總經理黃振峰、樂團SoulFa靈魂沙發及歌手李浩瑋一同出席線上記者會，針對「線上演唱會」做解說。

文化部首先表示，面對未來防疫生活型態的不確定性，國內外許多演出團體積極尋覓各種演出型態作為因應，文化部近日提出的「積極性藝文紓困補助」，其中包含流行音樂線上售票演出類別的補助，即是鼓勵團隊勇於嘗試新作法，期盼讓產業及早因應環境變化，透過線上售票讓音樂創作者更有信心投注於演出創作內容，同時培養消費者願意付費線上觀看的習慣。

文化部進一步指出，在後疫情時代線上娛樂消費已成趨勢，流行音樂具有滲透力、渲染力的創作型態，以及能與影視、遊戲、手機鈴聲等媒介跨界結合的特性，再加以無論表演者或樂迷，對新科技或網路具有較高接受度及依存度，因此成為十分適合發展線上售票演出的產業。

李永得在7月29日就曾表示，表演藝術結合「線上」、「線下」，走向「虛實整合」是全球的趨勢，今日李永得更說：「科技發展下5G時代來臨，縱使沒有疫情，未來透過線上的演出也會成為國際趨勢，至於疫情讓大家更勇敢踏出第一步轉型，且線上演出被疫情影響的波動相對較小，有穩定的未來和表演舞台，對藝文團體來說就有好的環境創作，這會是未來新的生活型態。」李永得最後也強調「現場演出」的體驗不會被取代，但在家中看表演又有另一種感受。

KKLIVE總經理黃振峰表示，疫情對於流行音樂演出影響極大，透過與文化部合作，促進音樂人與業者看到更多機會，進而投入更多資源在線上內容發展，對流行音樂產業帶來新的發展契機。8月28日剛舉辦完線上演出的八三夭，總共售出超過1.1萬張門票，首播當晚吸引超過9000人同時在線觀看，透過KKTIX Live（原KKTIX虛擬場館）播出平台整體演出順暢。現在只是剛開始，未來希望將流行音樂線上演出的技術、表演形式與商業模式推向新高度。

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Photo Credit: 文化部

然而，在實體演出轉型線上尚未成熟的階段，各界對於收入、成本的支出與利潤會相對猶豫，黃振峰也針對線上與實體的票價制定做出解釋，黃振峰說道：「以目前的經驗來看，線上演唱會的定價，可能是實體演唱會的三分之一左右，假設一場實體演唱會的定價是1200元，線上可能就會抓在300元至400元之間，至於線上演唱會的票房大概是實體演唱會的六成左右。」

文化部這次與KKLIVE的10場示範型演出活動，將在9月11日，由樂團SoulFa靈魂沙發打頭陣演出，SoulFa靈魂沙發則提到，因為疫情取消實體演唱會，這次有機會可以不受場地限制，在更無限寬廣的線上與更多歌迷互動，是之前從未想過的機會。

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Photo Credit: 文化部
SoulFa靈魂沙發《Slumber Days沉睡時光》線上演唱會即將在本周六登場。

至於將在9月22日演出的金曲獎「最佳新人」入圍者李浩瑋，也表示已經很久沒有對外演出，非常看重這次的演出，最近都在加緊練新歌，與團隊討論節目內容，希望帶給粉絲們全然不同的體驗。

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Photo Credit: 文化部
李浩瑋將在9月22日的《潮流新聲On Live》線上演唱會演出。

最後，文化部表示「積極性藝文紓困補助」至9月22日截止，申請須知詳見文化部官網「紓困振興及積極性藝文紓困專區」，如有流行音樂線上售票演出類別補助問題，請洽詢02-8512-6417蔡小姐。

  • 積極性藝文紓困補助須知，詳情請點此

9月份示範場確定場次：

SoulFa靈魂沙發《Slumber Days沉睡時光》線上演唱會

  • 演出時間：9月11日（六）19:00
  • 播映平台：KKTIX Live（原KKTIX虛擬場館）
  • 售票連結請點此

《潮流新聲On Live》線上演唱會

  • 演出時間：9月15日（三）20:00?te 壞特；9月22日（三）20:00李浩瑋；9月29日（三）20:00李芷婷
  • 播映平台：KKTIX Live（原KKTIX虛擬場館）
  • 售票連結請點此

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核稿編輯：楊士範

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