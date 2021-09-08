災難性的阿富汗撤軍，拜登的責任有多大？

喀布爾時間8月30日23:59，最後一位美國軍人踏上軍機，軍機起飛。美國結束了長達將近20年的阿富汗戰爭。

戰爭最後階段的喀布爾大撤退，確實堪稱災難。誰的責任更多一些呢？筆者曾撰文剖釋川普（Donald Trump）的責任，這裡主要論述拜登（Joe Biden）的責任。

川普責任在於在2020年2月29日，川普政府和塔利班達成的糟糕無比的撤軍協議。

那份協議不但規定了美國撤兵的最後時限（2021年5月1日）和初步日程表；還規定在此過程中，美國和塔利班兩不侵犯，等於放任塔利班對付獨力支撐的阿富汗政府軍；美國還向阿富汗政府施壓把5000名塔利班戰俘釋放出來，壯大了塔利班的勢力。從此，塔利班就踏上了壯大奪權的坦途。

事實上，塔利班轉守為攻，「農村包圍城市」正是從簽訂和平協議之後開始的。這份協議當時在美國就劣評如潮，阿富汗局勢也自此惡化，當時很多川普時期的前高官和國安專家都大力批判，呼籲阿富汗保留兵力。

然而，川普政府依然堅持在5月1日前完全撤兵。拜登上台後，就有各種反轉川普政策，在阿富汗保留部分兵力的呼聲。

為什麼拜登堅持撤軍？

拜登一上台就「反轉」了很多川普的政策。照理說，硬是要「反轉」阿富汗撤軍也不是不行。然而，在撤軍一事上，不反轉有很多原因和限制。

首先，主觀因素。歸根到底，拜登從阿富汗撤軍的意志並不比川普低。在小布希（George W. Bush）時期，拜登從阿富汗戰爭一開始就反對在阿富汗幫助「國家建設」；歐巴馬（Barack Obama）時期，他也反對歐巴馬的阿富汗增兵計劃，這是他不太多的公開和歐巴馬唱反調的事件之一；在2020年競選的時候，拜登也一再承諾會結束阿富汗戰爭。

經歷三屆總統、持續20年，拜登都反對美軍留在阿富汗，可想而知，當他自己上台能真正「話事」，他很難接受在阿富汗駐留美軍的建議。對他來說，結束一場20年的戰爭是一種功績，而不是一種失敗。

因此，今（2021）年911事件20週年是一條「死線」。

其次，政治因素。在國內，美國國內普遍厭戰，支持完全撤軍的比例高達七成。川普既然與塔利班簽訂協議，又已經宣佈5月1日完全退兵。要反轉難度極大。不但共和黨川普派會指責，民主黨內的反戰聲音（特別是來自進步派）也一樣強大。

在國際，川普政府與塔利班簽訂的協議是有效的國際協議，川普更讓聯合國安理會表決一致通過決議，「讚揚」撤軍，相當於為其國際法效力背書。在某種程度上，這個表決也相當於聯合國安理會在2001年12月20日通過的1386號決議（授權成立國際安全援助部隊，幫助阿富汗政府維持喀布爾安全）和2003年的1510號決議（授權國際安全援助部隊的任務擴展到阿富汗全境）的效力即將中止，繼續留在阿富汗就會惹來出師無名的指責。各盟國也早就紛紛想離開阿富汗。

最後，軍事因素。在川普下台時，美國在阿富汗兵力從幾萬人撤剩下2500人；原先在阿富汗的六大基地放棄了五個，只剩下巴格蘭（Bagram Airbase）空軍基地。留這麼一點部隊當然不足以應付局面。但是如果不但不撤兵，還重新增兵，民意反撲更會排山倒海。

這些因素都導致拜登根本不可能繼續留在阿富汗。拜登應各方要求，4月14日把撤兵日期推遲到9月11日（後定為8月31日），其實已盡最大努力，為此還遭到塔利班的譴責，塔利班也因此以「美國食言」為由，對阿富汗政府軍新一輪發動進攻。

拜登的問題不是撤軍與否，而是如何執行撤軍任務。多了四個月時間，撤軍理應搞得更好。即便不能「光榮撤退」，至少也應該「平平靜靜」，但現在搞成了「史上最混亂」，受媒體抨擊、被中俄嘲笑，更釀成信心危機，這不得不說是拜登政府的責任。

拜登政府最大的問題，是嚴重低估了阿富汗政府的抵抗能力

拜登政府的構想是，預計阿富汗政府可維持均勢，邊打邊談，最後停火，建立路線圖，最終政治解決。後來又有預測政府只能支持三年；後來又有預測政府只能支持一年；在喀布爾失守前10天，中情局還預測阿富汗形勢惡化，最壞情況下只能守住三個月。

結果，塔利班用了「最壞情況」的十分一時間，就推翻了阿富汗政府在喀布爾的統治。美國對阿富汗局勢的預測，不能不說是史上最不靠譜的預測。

當然，不靠譜的不只是美國，相信全世界沒有幾個人能預計塔利班能如此快地攻下喀布爾。要說掉眼鏡，全球都掉眼鏡。不過，一般人只是外人，掉眼鏡也就罷了；美國軍方和情報機關可是深度參與的，還有內部情報，這麼差勁顯然要「打屁股」。

但似乎連阿富汗政府也沒有多少危機意識。七月底拜登還和阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）通話，無論哪方言談中都沒想到，僅僅20多天後，喀布爾就宣告淪陷。稍微靠譜的是駐阿富汗外交官在7月底的電文警告，政府軍的失敗要比預期快很多，建議美國要立即開始撤退美國公民和阿富汗相關人士，但沒有得到充分重視。似乎對決策者而言，中情局情報的優先度比外交官要高級一些。

幾乎所有撤退的混亂，都和這個預測錯誤有關，甚至可以說是唯一關係。

有人（如共和黨川普派等）責備撤軍應該「先平民、再裝備、最後撤退軍人」，還說這是「常識」。但這純屬事後諸葛亮。

無論川普政府也好，拜登政府也好，在制定撤退計劃時，根本沒有想過撤退平民。如果按照原先邊打邊談的構想，也沒有必要撤退平民。美國在阿富汗的很多「平民」事實上是承擔軍事任務的承包商，在美軍撤退後，繼續以「平民」的身份協助政府軍（訓練、維護裝備、提供保安之類），還有很多「美國人」事實上是阿富汗裔的美國人，他們在阿富汗有家有業，不到緊急關頭都不會走。所以，根本不存在「先撤退平民」的問題。

撤退裝備同樣不在計劃內。因為那些裝備絕大部分都是留給阿富汗政府軍的，根本也沒想過撤走。誰料到阿富汗政府軍轉手就把那些武器丟給了塔利班？

歸根到底，還是阿富汗政府軍的迅速潰敗，坑了拜登政府一把。拜登痛定思痛，指出「我們能給他們資源和武器，卻不能給他們意志。」此言不虛。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

有關撤軍過程的三大非議，拜登有沒有責任？

撤軍撤得這樣難看，拜登政府肯定難辤其咎，但一般認為，拜登未必有直接責任，畢竟這是「執行上的問題」，而不是「政治決策上的問題」。直接負責人大概應是國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）、軍方（聯席參謀會議、中央戰區指揮官、阿富汗戰場指揮官等）、情報機關（情報總監、中情局）等。

其中，國安顧問蘇利文應是最高統籌人，如果有人需要負責，他就是最應該負責的一個。

拜登有沒有直接責任呢？也可能有，但需要客觀分析。有關撤軍的非議主要有三個。

第一，最大的非議恐怕是7月2日清空美國最後一個軍事基地巴格蘭空軍基地

美國「靜悄悄」地深夜撤走，遺留下大批武器，連阿富汗方面負責基地安全的最高級軍官也不知道，還有人趁機進入偷竊。此事經過媒體報導，營造出一片「落荒而逃」的「末日氛圍」。

據說，美軍其實有與阿富汗方面溝通，在全部撤退前幾天，還和阿富汗方面派來的人走了一遍流程（Gothrough）。只是具體撤軍時間保密，似乎阿富汗方面派來的人，也沒有和那個負責基地安全的最高級軍官溝通。無論如何，這樣「鬼鬼祟祟」的撤軍非常打擊士氣。阿富汗政府軍的潰敗應該從那時開始算。

「巴格蘭空軍基地」撤退的責任牽涉到兩個問題：

其一，為什麼要首先撤退巴格蘭空軍基地？據說，是拜登本人要求在7月初要階段性地撤退到只剩下600、700人。這樣一來，兵力只能集中在一個地方。

在制定計劃時面臨兩個選擇，一個是把兵力集中在巴格蘭空軍基地，一個是集中在喀布爾機場。最後，軍方權衡考慮，認為在這種人手配置下，集中在喀布爾機場更適合，於是只能撤出巴格蘭空軍基地。如果說拜登要負責，那麼「下令撤退到剩下600、700人」這種「決策上的問題」，恐怕是他最應負上的責任。

其二，明明當時有條件搞一個「光榮撤退」，為何又搞得鬼鬼祟祟呢？根據軍方的說法，是為避免撤軍過程中受襲。這個明顯是一個「執行上的問題」，拜登不應負責。不過，如果是川普當政時，按他的性格，會不會要求搞一個風光的「光榮撤退」儀式呢？這倒是一個很有意思的問題。

第二，喀布爾機場撤軍的混亂

這無疑是最直觀的失敗，但在開頭分析的「嚴重誤判」之外，其實這種倉促慌亂的撤退，混亂不可避免。

8月15日當時的情況大家記憶猶新。誰也沒想到，本來尚可一戰的政府軍竟然不戰而降，總統首先跑路，數以萬計的人湧到機場，還紛紛衝到機場停機坪。阿富汗人把登上飛機當成「擠公車」，拼死也要拉著起落架不肯放手。在頭天撤退中，不幸有人死亡。

把「喀布爾機場」比作「西貢時刻」，確實幾分類似。但客觀而言，這麼混亂的場面，誰也控制不了。

這時，拜登作出政治決策，批准臨時增兵6000人到喀布爾機場，又以儘快撤退人口為首要任務，為此不惜從現實出發，與塔利班打交道，要求他們准許要離開的人進入機場，以及在機場外圍建立關卡維持秩序。機場的秩序隨後得到很大好轉。這種政治決策，至少是不失分的。

由於撤退人口眾多，時間又極為緊迫，最重要的是非常無序，在這種情況下，美國和盟軍，通過軍用飛機和徵用六大航空公司的客機，外交團隊也四處找國家臨時安置人員。最後在短短十幾天內撤退了十幾萬平民，基本完成撤退任務。

這次撤退行動規模史無前例地大，一系列人流物流的後勤工作和外交努力都非常出色，執行力也值得一讚。

因此，在喀布爾機場出現的局面，其實還是「嚴重誤判」的產物，機場撤退本身倒應該說是成功的。

第三，發生了傷亡慘重的恐怖主義襲擊

8月26日發生的人肉炸彈恐怖襲擊，炸彈和混亂中導致的死亡總數將近200人，其中包括13名美國軍人。這是整個撤軍過程的「至暗時刻」，也極大地打擊了拜登的政治聲望。

然而，很難說拜登要為此負什麼直接責任。恐怖襲擊是「有心算無心」，防不勝防。更何況在襲擊前，美國情報部門已獲得情報，CIA總管還親自到喀布爾和塔利班會面，估計就是為此事。

美國關閉了大部分進入機場的閘門，只留下一個；還不斷在媒體呼籲，機場可能有恐怖襲擊，要美國公民不要到或離開機場。雖然呼籲的是「美國公民」，但所有喀布爾阿富汗人也都收到這類呼籲，然而還有大批阿富汗人聚集在機場外圍。

應該說明，當時機場保安有兩重：第一重是塔利班在機場外圍設置的關卡，第二重就是美軍駐守的機場閘口，負責讓人進入機場內部。美軍只管理閘口和閘口以內的機場地區。塔利班關卡和閘口之間的地帶，不屬於美軍管。這樣，只要恐怖分子能通過塔利班的關卡進入機場外圍，就可造成傷害。因此從保安角度，這次防範恐怖分子不果，更大的責任在塔利班讓恐怖分子過了第一重關卡，而不在美軍。

另一點值得說明的，一些媒體大肆渲染「很多人死於美軍（和盟軍）的開槍，而不是炸彈。」這種說法為恐怖主義分子洗白，簡直缺乏良知和邏輯。

且不說有幾分事實根據，就說在混亂時導致的死亡，最根本的原因就是製造混亂的人。正如有人在電影院大喊起火，或者在電影院縱火，導致看電影的人逃生時互相踐踏而死。大家都知道責任在喊起火的人和放火的人，而不是那些直接踩死人的人。何況這是一次貨真價實的肉彈襲擊？

拜登聲言要恐怖分子付出代價。美國情報部門隨即用無人機擊斃了呼羅珊伊斯蘭國的恐怖分子，還成功阻止了第二起恐襲。這類恐襲能阻止一起也相當不容易。有傳在阻止第二起恐襲時，在用無人機炸毀放滿炸彈的汽車時，誤殺了平民（包括多名兒童死亡，美軍正在調查）。這種不幸，需要負責的仍然首先是恐怖主義分子。

恐怖襲擊不但讓拜登面臨政治災難，有人呼籲他「下台」，他還再一次面臨艱難的政治抉擇，國內有人要求美國重新增兵阿富汗，國際有盟友要求美國推遲「死線」，國際還有其他國家在冷嘲熱諷。

在種種重壓下，拜登不但三番四次地強硬為自己的撤軍辯護，還堅持撤軍日期不再推後。美國如期在8月30日最後一分鐘，把最後一名軍人撤出，結束了20年的戰爭。在這個過程中，拜登表現出了充滿勇氣的政治擔當，這是值得肯定的。

總而言之，儘管阿富汗撤軍必定會成為拜登一生的政治污點，但在整個過程中，他可供指責的直接責任並不多。撤軍的災難更多是「執行上的問題」，而不是「決策上的問題」。拜登挑選的國安團隊，特別是蘇利文，明顯不夠格。

從這點上，拜登用人不當確實有責任。蘇利文應承擔政治責任主動辭職。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航